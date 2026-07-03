كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن وضع النجم نيمار جونيور، والذي شارك "بديلًا" في مباراة واحدة، خلال رحلة "السليساو"، للتأهل إلى دور الـ16 من نهائيات كأس العالم 2026.
"ليس سعيدًا بالبقاء على الدكة": مفاجأة سعيدة حول نيمار .. وأنشيلوتي يفسر عدم احتفاله بهدف التأهل في اليابان!
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رحلة النجمة السادسة مستمرة
ويواصل المنتخب البرازيلي رحلته في كأس العالم 2026، تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، بحثًا عن النجمة السادسة، حيث تمكن السليساو من حسم الصدارة في المجموعة الثالثة، برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن المغرب.
البداية كانت بالتعادل مع المغرب بنتيجة (1-1)، حيث نجح فينيسيوس جونيور من اقتناص هدف التعادل، فيما واصل نجم ريال مدريد تألقه، بإحراز هدف ضد هايتي، ليكمل ثلاثية البرازيل، بعد هدفي ماتيوس كونيا.
واستمر "التناوب" بين ماتيوس كونيا وفينيسيوس ضد إسكتلندا، بهدف للأول، وهدفين للثاني، ليضمن السليساو الصدارة.
وبعد مواجهة ملحمية مع اليابان في دور الـ16، تمكن المنتخب البرازيلي من قلب تأخره بهدف، للفوز بنتيجة (2-1)، عن طريق كاسيميرو وجابرييل مارتينيلي، ليتأهلوا إلى ثمن النهائي، ويضربوا موعدًا مع النرويج.
- Getty Images Sport
وضع نيمار
وتحدّث أنشيلوتي، في مقابلة مع صحيفة "فولها دي ساو باولو"، بشأن موقف نيمار جونيور، الذي لم يشارك سوى في 14 دقيقة، أمام إسكتلندا، ليسجل مشاركته في النسخة المونديالية الرابعة خلال مسيرته الكروية، بينما بقي على مقاعد البدلاء في مباراة اليابان.
وقال أنشيلوتي، إن نيمار أصبح جاهزًا للعب لمدة 90 دقيقة، مشيرًا إلى أن قائد سانتوس، لم يكن سعيدًا بالإبقاء عليه، على مقاعد البدلاء، إلا أنه تعامل مع الأمر بشكل رائع.
وأوضح "هو ليس سعيدًا بالأمر، ولكنه يتصرف بشكل جيد جدًا، إنه شخص محترم ولطيف ومحبوب من زملائه، كما أنه لاعب مهم في الفريق، لأنه يمتلك موهبة كبيرة، وهو أيضًا شخص متواضع للغاية، أنا سعيد للغاية به. إنه يريد اللعب، كما كان دائمًا".
وبسؤاله حول ما إذا طالبه نيمار بالمشاركة، قال أنشيلوتي إن رقم "10"، لم يطالبه بذلك، ولكن الرغبة واضحة في الحياة اليومية، وتعد علامة إيجابية، حيث أنه لا ينبغي لأي رياضي أن يشعر بالراحة للتواجد على مقاعد البدلاء.
- AFP
مسيرة نيمار في المونديال
ويملك نيمار مسيرة تاريخية مع منتخب البرازيل، حيث شارك في 129 مباراة دولية، كما تمكن من تخطي رقم بيليه القياسي، ليصبح الهداف التاريخي لبلاده برصيد 79 هدفًا.
وشارك نيمار في ثلاث نسخ مختلفة من كأس العالم، بدءًا من مونديال 2014 الذي أقيم على أرض البرازيل، وشهد الوصول للمركز الرابع، بعد الهزيمة التاريخية أمام ألمانيا بسباعية لهدف في نصف النهائي، كما ترك بصمته أيضًا في نسختي 2018 و2022، فيما بلغ رصيد نجم سانتوس، 8 أهداف و4 تمريرات حاسمة في 13 مباراة، قبل أن يسجل مشاركته في النسخة الرابعة، بتواجده في لقاء إسكتلندا، حيث استقبل نيمار الأمر بالدموع، تأثرًا بالاحتفال الجماهيري بمشاركته في المونديال.
لماذا لم يحتفل بالهدف ضد اليابان؟
وفي سياق متصل، فسّر أنشيلوتي عدم ركضه للاحتفال بهدف مارتينيلي في شباك اليابان، الذي ضمن تأهل البرازيل إلى دور الـ16.
وقال المدرب الإيطالي "لا أستطيع الركض، لأنني سأصاب بتمزق في ركبتي، عمري 67 عامًا"، كما أضاف أن المباراة لم تكن قد انتهت بعد، وكانت لا تزال هناك بضع دقائق متبقية بعد هدف نجم آرسنال، الأمر الذي دعاه لعدم الاحتفال، خاصة وأن هذا الأمر حدث له مرات عديدة، في مباريات ظن بالفعل أنها انتهت، قبل أن تنقلب النتيجة بشكل أسوأ.
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مواجهة النرويج
وعلّق أنشيلوتي عن المواجهة المرتقبة أمام النرويج في ثمن النهائي، قائلًا "إنه فريق جيد، ويضم لاعبين جيدين. (إرلينج) هالاند أحد أفضل اللاعبين في العالم، المباراة صعبة، ولكننا واثقون من أننا سنقدم مباراة جيدة".
ومن المقرر أن تقام مباراة البرازيل والنرويج، في الحادية عشرة مساء الأحد المُقبل، بتوقيت مكة المكرمة، على أن يصعد الفائز إلى الدور ربع النهائي، ليضرب موعدًا مع المتأهل من لقاء المكسيك وإنجلترا.
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