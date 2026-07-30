كشف كارلو أنشيلوتي عن سبب رفضه عرضًا لتدريب المنتخب الإيطالي، واختياره البقاء مع المنتخب البرازيلي بدلاً من ذلك، حيث جدد المدرب صاحب الـ67 عامًا، التزامه بمشروع السليساو، في ظل بحث الاتحاد الإيطالي عن مدير فني جديد، قبل الاستقرار على روبرتو مانشيني.
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أفسد لحظة عاطفية كانت في انتظاره .. كارلو أنشيلوتي يكشف عن سبب رفضه تدريب إيطاليا!
أنشيلوتي يرفض عرض "الآتزوري"
وبرز أنشيلوتي كهدف رئيس للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، في ظل توجه المنظومة نحو عملية تجديد الدماء، بعد فشل المنتخب الأول في بلوغ نهائيات كأس العالم 2026، للمرة الثالثة على التوالي، ما ساهم في استقالة المدير الفني جينارو جاتوسو، ورئيس الاتحاد، جابرييل جرافينا، ومدير المنتخب، جيانلويجي بوفون.
وفشل الآتزوري في الصعود إلى كأس العالم، رغم وصوله إلى "نهائي" الملحق الأوروبي، المؤهل للمونديال، بعد خسارته أمام البوسنة والهرسك بركلات الترجيح، على إثر التعادل بهدف لمثله.
ورفض أنشيلوتي عرض تدريبه للمنتخب الإيطالي، وكذلك الإسباني بيب جوارديولا، حيث كانا المرشحين الأولين لتولي المنصب، فيما تحولت المفاوضات لتعيين مدرب جديد لحالة من الفوضى، أسفرت عن استقالة الأسطورة باولو مالديني من منصب المدير الفني للاتحاد الإيطالي، وتعيين كلاوديو رانييري بديلًا له، فضلًا عن تولي روبرتو مانشيني قيادة المنتخب الأول.
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الولاء لمشروع البرازيل
ورغم أن أنشيلوتي بدأ مسيرته التدريبية، كمساعد للمدرب أريجو ساكي في المنتخب الإيطالي، بين عامي 1992 و1995، الأمر الذي كان سيجعل توليه منصب مدرب الآتزوري، بمثابة "لحظة عاطفية"، تعيده إلى نقطة البداية، إلا أن المدرب الأسطوري أصرّ على أن ولاءه بالكامل مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.
وفي حديثه مع بيدرو إيفو ألميدا، من شبكة ESPN، أوضح أنشيلوتي موقفه قائلاً: "الأمر لا يتعلق بمسألة العقد؛ فهذا ليس السبب. بل لأنني ملتزم تجاه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم وتجاه هذا البلد؛ لأن هذا البلد استقبلني بحفاوة بالغة خلال هذه السنة الأولى. أريد البقاء هنا".
"شكرنا للاتحاد الإيطالي"
ورغم أن أنشيلوتي رفض العرض بأدب، إلا أنه حرص على إبداء امتنانه للاتحاد الإيطالي، من أجل اهتمامه به والعرض الذي قدمه، مشددًا على أن البقاء في أمريكا الجنوبية هو القرار الصحيح الوحيد، بالنظر إلى الدعم الذي تلقّاه منذ توليه قيادة منتخب البرازيل.
وأضاف أنشيلوتي: "لقد شكرت الاتحاد الإيطالي، بالطبع، لكنني أرغب في البقاء هنا لأنني أعتقد أنه من الصواب والعدل أن أبقى في بلد استقبلني بحفاوة بالغة، وفي مؤسسة منحتني فرصة العمل".
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مستقبل طويل الأمد
قرار أنشيلوتي هذا يبقيه راسخًا في أمريكا الجنوبية على المدى الطويل؛ فقد وقع المدرب الإيطالي على تمديد عقده مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قبل كأس العالم 2026، ما يجعله مرتبطًا بالمنتخب الأول حتى يونيو 2030.
ويضمن هذا الالتزام طويل الأمد أن يشرف أنشيلوتي على انتقال البرازيل إلى حقبة ما بعد نيمار. وسيتجه تركيزه الأساسي الآن إلى قيادة "السيليساو" خلال تصفيات كأس العالم القادمة التي ينظمها الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول)، وكوبا أمريكا 2028، والتحضير لكأس العالم 2030.
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