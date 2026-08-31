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معتز الجمال

ترجمه

كاردينالي يخطط لضربة مدريدية.. تفاصيل اتصالات ميلان وبيريز لخطف إندريك

ميلان
إندريك
ريال مدريد
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي

بطلب من أموريم..

لم يعد اهتمام نادي ميلان الإيطالي بالتعاقد مع البرازيلي إندريك فيليبي مجرد حلم صيفي عابر، بل تحول إلى هدف ملموس تسعى الإدارة جاهدة لتحقيقه.

تعود بداية التحركات إلى منتصف شهر يوليو الماضي، عندما بدأ مالك النادي جيري كاردينالي، بوساطة من وكيل الأعمال الشهير جورج مينديش، في فتح قنوات اتصال مع نادي ريال مدريد الإسباني لبحث سبل التعاون المشترك في سوق الانتقالات.

وتطرقت المحادثات إلى عدة أسماء، بدءًا من المواهب الشابة مثل فالديبينياس (الذي انتقل إلى فيورنتينا) وبيتارتش، وصولًا إلى لاعبين أصحاب خبرة مثل براهيم دياز. وتطور الأمر ليقود كاردينالي مفاوضات مباشرة مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، كاشفًا عن الهدف الأساسي الذي طلبه المدرب البرتغالي روبين أموريم بالاسم، وهو المهاجم البرازيلي إندريك.

  • محاولة جديدة في يناير؟

    تستند خطة ميلان للتعاقد مع إندريك إلى واقع ملموس يتمثل في التكدس الهجومي الكبير الذي يعاني منه ريال مدريد. فرغم الجودة العالية لخط هجوم "الميرينجي"، إلا أنه يعج بالخيارات؛ بداية من الإيفواري عثمان ديوماندي والبرازيلي فينيسيوس جونيور، مرورًا بالإنجليزي جود بيلينجهام وبراهيم دياز، وصولًا إلى الفرنسي كيليان مبابي واللاعب الشاب إسبي.

    وفي ظل هذا الكم الهائل من النجوم المتاحين أمام المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، يواجه لاعب ليون السابق خطر الحصول على دقائق لعب نادرة. ومع ذلك، لا يبدو أن هذا السيناريو يثير قلق اللاعب الشاب أو إدارة النادي الملكي في الوقت الراهن.

    وقد تلقت إدارة ميلان والأندية الأخرى المهتمة رسالة واضحة من العاصمة الإسبانية مفادها أن إندريك لن يغادر صفوف الفريق، على الأقل حتى موعد فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. ويتمسك المهاجم البرازيلي الشاب بفرصة المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا بقميص ريال مدريد، حيث يمتلك قناعة تامة بقدرته على حجز مكان أساسي وإثبات جدارته داخل المستطيل الأخضر.

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  • خطة ميلان للظفر بالصفقة

    على الجانب الآخر، تفهم جيري كاردينالي موقف ريال مدريد واللاعب جيداً، لكنه أكد استعداده التام للتدخل فور ظهور أي مؤشرات إيجابية تفتح باب المفاوضات، سواء في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الحالي، أو بتأجيل التحرك حتى شهر يناير القادم.

    وتضع إدارة ميلان إندريك على رأس أولوياتها، إيمانًا منها بأنه القطعة الناقصة المثالية لمشروع النادي، والقادر على تقديم حلول فنية هجومية متنوعة. ويقف "الروسونيري" الآن في وضع الترقب بعد تأسيس خط اتصال مباشر، حيث ينتظر النادي الإيطالي إشارة الضوء الأخضر من مدريد للانقضاض وحسم الصفقة.

  • التكلفة وصيغة التعاقد

    تتبنى إدارة ميلان بقيادة كاردينالي سياسة واضحة ترتكز على الاستثمار في عقود اللاعبين بصفة نهائية لتعزيز أصول النادي؛ ويُعد الجامايكي أوماري هاتشينسون الاستثناء الوحيد بانضمامه على سبيل الإعارة المؤقتة، وذلك لاختباره قبل ضمه نهائيًا.

    وفي حالة إندريك، أبدى مالك مؤسسة "ريد بيرد" انفتاحًا كاملًا على شراء عقد اللاعب البرازيلي بصفة نهائية، رغم أن قيمته السوقية تُقدر بمبلغ ضخم يتجاوز حاجز الـ 60 مليون يورو بالنسبة لإدارة ريال مدريد، مع عدم استبعاد خيار إتمام العملية بنظام الإعارة إذا تطلب الأمر ذلك.

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