وبناءً على ذلك، لن تكون هناك تحقيقات إضافية ضد لاعبي بايرن ميونيخ الرئيسيين بعد الأحداث التي وقعت في مباراة الذهاب من دور الـ16 ضد أتالانتا بيرغامو (6:1). وبالتالي، تم استبعاد فرض عقوبة الإيقاف عن اللعب لمدة أطول من المعتاد في حالة الحصول على بطاقة صفراء ثالثة في المسابقة الحالية.

على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) قد بحث في الحوادث، إلا أنه لم يجد أي سلوك خطير من قبل اللاعبين. وبالتالي، سيغيب كيميش وأوليس فقط عن مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل ضد بيرغامو.

عندما كانت النتيجة 6:0، حصل كلا اللاعبين على بطاقة صفراء ثالثة في الربع ساعة الأخير من المباراة بسبب تضييع الوقت عند تنفيذ الركلات الثابتة. كان هدفهما هو تجنب الإيقاف في مباراة ربع النهائي المحتملة ضد ريال مدريد أو مانشستر سيتي.