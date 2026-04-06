في نهاية الشوط الأول كان أصحاب الأرض متقدمين بالفعل 2-0، وكان بالإمكان أن تصبح الأهداف ثلاثة أيضاً لو أن أبيوسو سجل ركلة الجزاء التي سددها خارج المرمى. وعوّض المهاجم ذلك في الشوط الثاني بتسجيله قبل نصف ساعة من النهاية بتمريرة حاسمة من هاسا، المملوك لنادي نابولي وأحد أفضل لاعبي هذا الموسم في الدرجة الثانية. وقبل خمس دقائق من نهاية المباراة جاءت أول حالة طرد، إذ أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه فالوتي بعد تدخل بقدم مرفوعة على روبينو؛ وفي الدقائق الأخيرة من المباراة ازدادت التوترات أكثر، فأشهر الحكم مانغانييلو البطاقة الحمراء أيضاً لكل من أدامو وبيلّوني وبونفانتي، عقب ضربة بمرفق ضد أحد الخصوم أُعيدت مشاهدتها عبر تقنية الـVAR.