بعد مباريات الأمس، اختُتمت اليوم الجولة الثالثة والثلاثون من دوري الدرجة الثانية الإيطالي (سيري بي) بالمباريات الثماني الأخرى التي أغلقت هذه الجولة من الدوري: وكانت آخر مباريات اليوم المواجهة بين كاراريزي وسبيتسيا، التي حدث فيها كل شيء. ديربي لُعب وسط توتر كبير في الملعب، بإيقاع عالٍ وأعصاب مشدودة. أربعة أهداف، وركلة جزاء مُهدرة وأربع حالات طرد، من بينها ثلاث لسبيتسيا الذي أنهى المباراة بثمانية لاعبين؛ وقد فازت كاراريزي 3-1 مقتربةً من منطقة الملحق، بينما تراجع أصحاب القميصين الأبيض والأسود بهذا السقوط إلى المركز قبل الأخير في الدوري بعدما تجاوزهم بيسكارا.
كاراريزي-سبيتسيا، أربعة مطرودين والبيانكونيري أنهوا المباراة بثمانية لاعبين: القصة
ماذا حدث؟
في نهاية الشوط الأول كان أصحاب الأرض متقدمين بالفعل 2-0، وكان بالإمكان أن تصبح الأهداف ثلاثة أيضاً لو أن أبيوسو سجل ركلة الجزاء التي سددها خارج المرمى. وعوّض المهاجم ذلك في الشوط الثاني بتسجيله قبل نصف ساعة من النهاية بتمريرة حاسمة من هاسا، المملوك لنادي نابولي وأحد أفضل لاعبي هذا الموسم في الدرجة الثانية. وقبل خمس دقائق من نهاية المباراة جاءت أول حالة طرد، إذ أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه فالوتي بعد تدخل بقدم مرفوعة على روبينو؛ وفي الدقائق الأخيرة من المباراة ازدادت التوترات أكثر، فأشهر الحكم مانغانييلو البطاقة الحمراء أيضاً لكل من أدامو وبيلّوني وبونفانتي، عقب ضربة بمرفق ضد أحد الخصوم أُعيدت مشاهدتها عبر تقنية الـVAR.