على الصعيد الرياضي، ما حدث في مباراة البوسنة وإيطاليا يُعد بكل المقاييس مأساة. إنه ثالث مونديال لا نشارك فيه، ومع مقارنة بالماضي فإن عدد المنتخبات المتأهلة إلى البطولة التي ستُقام بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (المقررة من 11 يونيو إلى 19 يوليو) هو 48 منتخباً. وإيطاليا لن تكون هناك. بعد 2018 و2022 علينا أن نضع علامة شطب أيضاً على 2026. تماماً كما في تلك الليلة، حين اعتذر المدرب رينو غاتوزو بعد المباراة لبلد بأكمله، وفعل ذلك ودموعه في عينيه. قبل أن يتوصل في الأيام التالية إلى اتفاق على فسخ العقد بالتراضي ويترك منصبه.



