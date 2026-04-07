على الصعيد الرياضي، ما حدث في مباراة البوسنة وإيطاليا يُعد بكل المقاييس مأساة. إنه ثالث مونديال لا نشارك فيه، ومع مقارنة بالماضي فإن عدد المنتخبات المتأهلة إلى البطولة التي ستُقام بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (المقررة من 11 يونيو إلى 19 يوليو) هو 48 منتخباً. وإيطاليا لن تكون هناك. بعد 2018 و2022 علينا أن نضع علامة شطب أيضاً على 2026. تماماً كما في تلك الليلة، حين اعتذر المدرب رينو غاتوزو بعد المباراة لبلد بأكمله، وفعل ذلك ودموعه في عينيه. قبل أن يتوصل في الأيام التالية إلى اتفاق على فسخ العقد بالتراضي ويترك منصبه.
كابيلّو عن المدرب الوطني الجديد للمنتخب: «أكرر ذلك، بالنسبة لي مانشيني مُستبعَد»
كلمات كابيلو
بعد تصريحات أنطونيو كونتي في المؤتمر الصحفي أمس، عقب مباراة نابولي-ميلان (التي انتهت 1-0 على ملعب مارادونا بهدف من بوليتانو)، أعرب بعض المدربين السابقين عن رأيهم بشأن من ينبغي، برأيهم، اختياره كمدرب جديد للمنتخب في مرحلة ما بعد غاتوزو. ومن بينهم أيضًا فابيو كابيللو، الذي تحدث لميكروفونات «أدكرونوس» وقال: "ترشيح كونتي جيد. لا أعرف إن كانت عملية الاختيار قد أُغلقت، لكن أليغري انسحب، وبالنسبة لي، قلتها وأكررها، مانشيني مستبعد. كونتي عرض نفسه، ويبدو لي أنها فكرة جيدة".