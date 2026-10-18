تلقى برشلونة صدمة قوية بوقوع أزمة إصابات دفاعية جديدة عقب فوزه بخماسية مقابل هدفين على ريال بيتيس في الدوري الإسباني. ويواجه العملاق الكتالوني جدولاً مزدحماً بالمباريات الصعبة، حيث سيتعين على هانز فليك خوض مواجهات حاسمة ضد باريس سان جيرمان وريال مدريد بدون عناصر أساسية.
كابوس الإصابات يضرب برشلونة.. جارسيا يغيب عن قمتي باريس ومدريد وكوندي في خطر!
جارسيا يواجه فترة غياب طويلة عن الملاعب
اتخذ الوضع الطبي في برشلونة منعطفاً كبيراً نحو الأسوأ بعد المواجهة الشرسة أمام ريال بيتيس. واضطر إريك جارسيا، الذي نجح في هز الشباك خلال المباراة، لمغادرة الملعب في الدقائق الأخيرة متأثراً بمشكلة عضلية واضحة. وبعد العودة إلى مدينة "سيوتات إسبورتيفا جوان ديسباي" الرياضية لإجراء فحوصات طبية شاملة، أكد النادي الحجم الكامل لإصابة الدولي الإسباني.
تم تشخيص حالة جارسيا بإصابة عضلية في العضلة المستقيمة الفخذية بفخذه الأيمن، وهي ضربة ستجعله يغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع. هذا الجدول الزمني يستبعد المدافع متعدد المهام فعلياً من رحلة دوري أبطال أوروبا المقبلة إلى باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى كلاسيكو الأرض المنتظر بشدة ضد ريال مدريد. علاوة على ذلك، من المقرر أن يغيب جارسيا عن مباريات ألافيس، وأستون فيلا، وأتلتيكو مدريد، مما يعني استمرار غيابه حتى ما بعد فترة التوقف الدولي الثانية هذا الموسم.
- AFP
شكوك كبيرة حول لحاق كوندي بالكلاسيكو
ومما زاد من المتاعب الدفاعية، أصبح جول كوندي يمثل مصدر قلق كبير للجهاز الفني بعد تعرضه لالتواء في الكاحل الأيسر. وشوهد الدولي الفرنسي وهو يصل إلى مقر التدريبات وهو يعرج بوضوح، مما أثار مخاوف فورية بشأن جاهزيته لسلسلة المباريات المرتقبة.
ومثل جارسيا، تأكد غياب كوندي بالفعل عن المواجهة الأوروبية في منتصف الأسبوع ضد باريس سان جيرمان في العاصمة الفرنسية. وينصب التركيز الأساسي للمدافع الفرنسي الآن على الدخول في سباق مع الزمن ليكون لائقاً لقمة ريال مدريد يوم الأحد المقبل.
جيرارد مارتين يقدم بصيصاً من الأمل
وسط هذه الأخبار القاتمة المتعلقة بكبار النجوم، هناك نظرة أكثر تفاؤلاً بعض الشيء للشاب جيرارد مارتين. تم استبدال المدافع بين شوطي مباراة بيتيس، ليحل محله جارسيا، بعد شكواه من انزعاج في قدمه. وتشير التقييمات الأولية إلى أن اللاعب يعاني من التهاب وليس تمزقاً هيكلياً أو كسراً، مما يوفر طريقاً أسرع للعودة إلى قائمة المباريات.
ويتوقع النادي سفر مارتين إلى فرنسا لخوض مباراة باريس سان جيرمان، شريطة أن يتقدم تعافيه بشكل جيد خلال الـ 48 ساعة القادمة. وإن توفر المدافع الشاب سيوفر لفليك خياراً هو في أمس الحاجة إليه للمداورة، حتى وإن لم يبدأ المباراة أساسياً.
- AFP
انطلاقة قوية في أوروبا
تأتي صدمة الإصابات كضربة موجعة خلال بداية مذهلة لموسم برشلونة، حيث اكتسح الفريق مبارياته التسع الافتتاحية في الدوري الإسباني بسجل مثالي. ويتربع فريق المدرب هانز فليك على صدارة الترتيب برصيد 27 نقطة، وبفارق مريح يبلغ خمس نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.
وقد تُرجم هذا المستوى الرائع بسلاسة على المستوى الأوروبي، حيث استهل العملاق الكتالوني مشواره في دوري أبطال أوروبا بطريقة مهيمنة. وحقق برشلونة انتصارات مقنعة في أول مباراتين له أوروبياً، حيث اكتسح فينورد 5-1 على أرضه قبل أن يحقق فوزاً مدوياً بنتيجة 4-1 خارج دياره على جالطة سراي.
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