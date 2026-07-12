وسط مقترح الزيادة لـ48 فريقًا .. فرص الهلال والنصر في كأس العالم للأندية و"الأهلي خارج التصنيف"!

إذا كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قد ضمن التأهل رسميًا إلى بطولة كأس العالم للأندية 2029، دون انتظار لعبة التصنيفات، فإن الأندية السعودية الأخرى ستكون في حالة من الترقب، خاصة مع توجه الاتحاد الدولي "فيفا"، نحو زيادة أعداد الفرق في النسخة الثانية.

النسخة الأولى من كأس العالم للأندية، بالنظام الموسّع، في عام 2025، شهدت تتويج فريق تشيلسي باللقب، بعد فوز عريض على باريس سان جيرمان، في المباراة النهائية، بثلاثة أهداف دون مقابل.

وشهدت البطولة، مشاركة عدة أندية عربية، على غرار الأهلي المصري، العين الإماراتي، الترجي التونسي، فيما كان الإنجاز الأكبر من نصيب نادي الهلال، الذي حجز مقعدًا في الدور ربع النهائي من مونديال الأندية.

ما الذي ينتظر الأندية الآسيوية، في النسخة الثانية "2029"، وهل هناك بالفعل زيادة في أعداد الفرق، تضمن فرصًا أكبر للأندية السعودية؟