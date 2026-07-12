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Ruben Neves Cristiano Ronaldo Kalidou Koulibali - Hilal NassrGetty
محمود خالد

وسط مقترح الزيادة لـ48 فريقًا .. فرص الهلال والنصر في كأس العالم للأندية و"الأهلي خارج التصنيف"!

كأس العالم للأندية
دوري أبطال آسيا النخبة
الهلال
الأهلي
النصر

هل يتأهل الهلال والنصر في حالة عدم الفوز بدوري أبطال آسيا للنخبة؟

إذا كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قد ضمن التأهل رسميًا إلى بطولة كأس العالم للأندية 2029، دون انتظار لعبة التصنيفات، فإن الأندية السعودية الأخرى ستكون في حالة من الترقب، خاصة مع توجه الاتحاد الدولي "فيفا"، نحو زيادة أعداد الفرق في النسخة الثانية.

النسخة الأولى من كأس العالم للأندية، بالنظام الموسّع، في عام 2025، شهدت تتويج فريق تشيلسي باللقب، بعد فوز عريض على باريس سان جيرمان، في المباراة النهائية، بثلاثة أهداف دون مقابل.

وشهدت البطولة، مشاركة عدة أندية عربية، على غرار الأهلي المصري، العين الإماراتي، الترجي التونسي، فيما كان الإنجاز الأكبر من نصيب نادي الهلال، الذي حجز مقعدًا في الدور ربع النهائي من مونديال الأندية.

ما الذي ينتظر الأندية الآسيوية، في النسخة الثانية "2029"، وهل هناك بالفعل زيادة في أعداد الفرق، تضمن فرصًا أكبر للأندية السعودية؟

  • A detailed view of the Club World Cup trophy before the gameGetty Images

    مقترح زيادة عدد أندية كأس العالم

    وفي هذا السياق، أكد الإعلامي الرياضي بدر بالعبيد، المختصّ في الشأن الآسيوي، أن الأمر لم يحسم رسميًا، ولكن الاتحاد الدولي لكرة القدم، يدرس بالفعل، ملف زيادة عدد الفرق في كأس العالم للأندية، على غرار مونديال المنتخبات، من 32 إلى 64 فريقًا، في نسخته المُقبلة.

    وأضاف بالعبيد، عبر برنامج "دورينا غير"، أن الاتحاد الأوروبي، كان يعترض في البداية على مقترح زيادة الفرق في كأس العالم، إلا أنه بعدما تأكد أن البطولة ستقام كل 4 سنوات، فقد صار هناك قبول من اليويفا، علمًا بأن الفترة الماضية شهدت ظهور تقارير حول دراسة من الفيفا، بجعل البطولة تقام كل عامين بدلًا من أربعة.

    وتابع "الميزانية المخصصة للنسخة الأولى من كأس العالم للأندية، بلغت مليار دولار، بواقع 525 مليون مخصصة للمشاركة، و475 مليون مكافآت الأداء خلال البطولة، ويُتوقع ألا يقل المبلغ عن مليار أيضًا، في النسخة المُقبلة، خاصة إذا ما زاد عدد الأندية إلى 48 فريقًا".

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  • المقاعد الآسيوية وتصنيف الأندية

    وفي هذا السياق، ذكر بالعبيد بأنه في حالة زيادة عدد الأندية في المونديال المُقبل، فإن مقاعد الفرق الآسيوية، ستزيد بطبيعة الحال، لتصبح من 4 إلى حوالي 6 مقاعد.

    وطبقًا لذلك، فسوف يتأهل أبطال النسخ الأربع من دوري أبطال آسيا للنخبة، مباشرة، في الفترة بين 2025 و2028، إلى كأس العالم للأندية، فيما يتبقى مقعدان، يكون معيار الاختيار فيهما للتصنيف الآسيوي.

    ومع تتويج الأهلي بلقب دوري النخبة الآسيوية "مرتين" في نسختي 2025 و2026، فسيتم التوجه بمقعد إضافي إلى التصنيف الآسيوي.

    وبحسب نظام الفيفا، المتفق عليه مع الاتحادات الإقليمية، فإن المعيار الأول لتحديد التصنيف الآسيوي، يتمثل في البطولة القارية الأولى، مثل دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال إفريقيا، والنخبة الآسيوية، وفي هذه الحالة يكون الفوز في كل مباراة بـ3 نقاط، والتعادل بنقطة، والتأهل للدور التالي بـ3 نقاط أيضًا في التصنيف.

  • Hilal Nassr AI

    فرص الهلال والنصر واستبعاد الأهلي

    ونوّه بالعبيد بأن تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة "مرتين"، قد جعله بطبيعة الحال خارج مسار التصنيف الآسيوي، لأنه ضمن تأهله بالفعل إلى كأس العالم للأندية.

    وأشار بالعبيد إلى أنه لن يتم الكشف عن التصنيف الآسيوي "النهائي"، قبل عام 2028، بعد تحديد أبطال النسخ الأربع من بطولة دوري أبطال النخبة.

    وبحسب التصنيف الحالي، فإن الهلال يأتي خلف الأهلي، أي أن "الزعيم" يملك فرصة كبيرة للتأهل إلى كأس العالم للأندية من التصنيف الآسيوي، إلا أن الأمر معرّض للتغيير بالطبع، بحسب النتائج في النسخ المُقبلة، أما عن النصر، فهو حاليًا في المركز التاسع أو العاشر (بحسب ما قاله العبيد)، ما يجعله بعيدًا عن التأهل من التصنيف، ما لم يتوج بلقب دوري النخبة الآسيوية.

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  • Yassine Bounou Hilal Manchester CityGetty

    ماذا قدم الهلال في النسخة الأولى؟

    وكان الهلال قد قدم بطولة للتاريخ، في نسخة 2025، بعدما استهل مشواره بكأس العالم للأندية، بإيقاف سلسلة انتصارات ريال مدريد، والتعادل معه بهدف لمثله في الجولة الأولى، فيما تعادل سلبيًا مع ريد بول سالزبورج، ثم تغلب على باتشوكا بهدفين، ليتأهل وصيفًا للمجموعة الثامنة.

    وصنع الهلال واحدة من كبرى مفاجآت البطولة، بعدما نجح في إقصاء مانشستر سيتي من دور الـ16، بفوز دراماتيكي عليه بنتيجة (4-3)، ليحجز مقعدًا في ربع النهائي، قبل أن تتوقف رحلته، بالخسارة أمام فلومينينسي بهدفين مقابل هدف.