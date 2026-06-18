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Gordon should start over RashfordGetty
هيثم محمد

20 دقيقة تشعل الشك في برشلونة .. المباراة الأمتع في كأس العالم غاب فيها جوردون وحضر راشفورد!

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إنجلترا ضد كرواتيا
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ماركوس راشفورد
انتوني جوردون

صفقة برشلونة الجديدة شارك أساسيًا ودخل بدل منه وتألق الراحل عن البلوجرانا راشفورد

قبل كأس العالم، كتب "توماس هيندل" بالنسخة الدولية من "جول" مناشدًا مدرب إنجلترا توماس توخيل بأن يكرر ما فعل برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية: اختيار أنتوني جوردون على حساب ماركوس راشفورد بالتشكيل الأساسي للأسود الثلاثة باللقاء الأول ضد كرواتيا بكأس العالم، وهو ما قد كان.

لعب جوردون بجوار جود بيلينجهام وخلف هاري كين في الجبهة اليسرى، واستمر في الملعب 72 دقيقة قبل أن يغادر ويدخل راشفورد بالذات، ودخول الأخير كان كافيًا ليثير الشك في مخيلة جمهور برشلونة، وربما حتى إدارته، بالحكم على ما قدمه اللاعبان ضد الكروات في ظهور الإنجليز الأول في المونديال.



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    ماذا قدم جوردون؟

    كما ذكرنا، لعب الوافد الجديد لبرشلونة لمدة 72 دقيقة ولكن كان أقل اللاعبين في هجوم إنجلترا تأثيرًا، أقل حتى من نوني مادويكي الذي شغل الجبهة اليمنى وكان حضوره محط شك وانتقاد كبير إعلاميًا وجماهيريًا.

    في مباراة وُصفت بالأكثر إثارة في كأس العالم ومتعة، تألق هاري كين وسجل مرتين بالشوط الأول، بيلينجهام أعاد إنجلترا للمقدمة بمجهود فردي في مطلع الشوط الثاني، وحتى مادويكي حاول وراوغ وكان حضوره ملموسًا في اليمين، أما جوردون، فالبعض نسي حتى وجوده في أرض الملعب!

    لم يظهر بتوغلاته المعتادة نحو العمق، ولم يستغل سرعته لوضع ظهير كرواتيا يوسيب ستانيسيتش تحت الضغط على الإطلاق، فبدا فريسة سهلة لمدافع بايرن ميونخ، عكس بقية مدافعي الكروات الذين عانوا لاحتواء نظرائهم من الإنجليز.

    رقميًا، سدد مرة وحيدة طوال مشاركته جوردون، ومرر 11 تمريرة فقط ولمس الكرة فقط 17 مرة، ولم يصنع أي فرصة خطيرة للزملاء.

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  • وماذا عن راشفورد؟

    عشرون دقيقة كانت كافية ليرد راشفورد بطريقته على كل من شكك في قيمته، وإذا كان يستحق التواجد أساسيًا في تشكيل إنجلترا واحتلال مكان جوردون، سواء مع المنتخب أو في برشلونة حتى.

    هدف بطريقته المعتادة حسم به المباراة المجنونة وقتل حظوظ الكروات، وذلك من تسديدته الوحيدة في المباراة، ورقميًا هو قدم خمس تمريرات فقط ولمس الكرة 12 مرة بالدقائق القليلة التي لعبها، ولكن ظهر أكثر فعالية وخطورة، مع الوضع في الاعتبار التراجع البدني للخصم عقب المعركة الكبرى التي خاضها الفريقان طوال اللقاء.



  • Gordon should start over RashfordGetty

    مقارنات السوشيال ميديا ليست الحكم ولكن

    سريعًا، اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعية بالمقارنات بين اللاعبين، وكيف كان برشلونة يفكر عندما دفع مبلغًا قد يصل إلى مائة مليون يورو لضم جوردون، وتخلى عن راشفورد بنفس المركز مع وجود بند كان يمنحه فرصة ضمه نهائيًا مقابل 30 مليونًا فقط، بعد إعارة ناجحة الموسم الفائت من مانشستر يونايتد.

    صحيح، لغة الأرقام ستجعل الكثير من جمهور النادي الكتالوني تركز مع فارق الثلاثين مليون يورو في ظل معاناة الفريق الاقتصادية، ولكن تتناسى ما قدمه جوردون نفسه في نيوكاسل الموسم الفائت، وإجادته في عدة مراكز، من رأس الحربة للجناح لصانع الألعاب، وحتى ضد برشلونة نفسه بدور ال16 لدوري الأبطال، وكذلك فارق السن بين اللاعبين الذي يصب في مصلحة جوردون كاستثمار مستقبلي طويل الأمد، عكس راشفورد الثلاثيني، والذي ليس مضموناً أن يقدم ما قدمه في عشرين دقيقة لعب على مدار موسم كامل.

    يمكن القول إن راشفورد ربح معركة المشاركة الأولى في كأس العالم ورد اعتباره لنفسه أمام حملات التشكيك بعد صفقة جوردون وقرار برشلونة عدم ضمه نهائيًا، ولكن لاعب نيوكاسل السابق يملك كل الوقت، سواء في كأس العالم، أو الموسم المقبل لإثبات فوزه بالحرب "الكروية" مع منافسه والجمهور "الإلكتروني"، وإثبات أحقيته بمركز الجناح الأيسر، والقيمة الكبيرة التي دفعها برشلونة لضمه.