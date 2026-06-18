20 دقيقة تشعل الشك في برشلونة .. المباراة الأمتع في كأس العالم غاب فيها جوردون وحضر راشفورد!

قبل كأس العالم، كتب "توماس هيندل" بالنسخة الدولية من "جول" مناشدًا مدرب إنجلترا توماس توخيل بأن يكرر ما فعل برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية: اختيار أنتوني جوردون على حساب ماركوس راشفورد بالتشكيل الأساسي للأسود الثلاثة باللقاء الأول ضد كرواتيا بكأس العالم، وهو ما قد كان.
لعب جوردون بجوار جود بيلينجهام وخلف هاري كين في الجبهة اليسرى، واستمر في الملعب 72 دقيقة قبل أن يغادر ويدخل راشفورد بالذات، ودخول الأخير كان كافيًا ليثير الشك في مخيلة جمهور برشلونة، وربما حتى إدارته، بالحكم على ما قدمه اللاعبان ضد الكروات في ظهور الإنجليز الأول في المونديال.