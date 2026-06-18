20 دقيقة تشعل الشك في برشلونة .. المباراة الأمتع في كأس العالم غاب فيها جوردون وحضر راشفورد!

كما ذكرنا، لعب الوافد الجديد لبرشلونة لمدة 72 دقيقة ولكن كان أقل اللاعبين في هجوم إنجلترا تأثيرًا، أقل حتى من نوني مادويكي الذي شغل الجبهة اليمنى وكان حضوره محط شك وانتقاد كبير إعلاميًا وجماهيريًا.

في مباراة وُصفت بالأكثر إثارة في كأس العالم ومتعة، تألق هاري كين وسجل مرتين بالشوط الأول، بيلينجهام أعاد إنجلترا للمقدمة بمجهود فردي في مطلع الشوط الثاني، وحتى مادويكي حاول وراوغ وكان حضوره ملموسًا في اليمين، أما جوردون، فالبعض نسي حتى وجوده في أرض الملعب!

لم يظهر بتوغلاته المعتادة نحو العمق، ولم يستغل سرعته لوضع ظهير كرواتيا يوسيب ستانيسيتش تحت الضغط على الإطلاق، فبدا فريسة سهلة لمدافع بايرن ميونخ، عكس بقية مدافعي الكروات الذين عانوا لاحتواء نظرائهم من الإنجليز.

رقميًا، سدد مرة وحيدة طوال مشاركته جوردون، ومرر 11 تمريرة فقط ولمس الكرة فقط 17 مرة، ولم يصنع أي فرصة خطيرة للزملاء.