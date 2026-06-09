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محمود خالد

مونديال السياسة: معارك ترامب والأوكار القذرة .. مباريات ترفع شعار الاستعمار في إفريقيا والغزو الياباني!

فقرات ومقالات
كأس العالم
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
هايتي
فرنسا
السنغال
إنجلترا
غانا
هولندا
اليابان
تركيا
أستراليا

ليست إيران وحدها، مباريات كأس العالم بنظرة سياسية..

ليست مجرد مباراة، 11 ضد 11، وخلفهم دولتان تحملان ذكريات صراع عسكري، ألقى بظلاله على المستطيل الأخضر، في "مسرح" كأس العالم.

تحت مظلة السياسة، كُتب تاريخ مارادونا، وكانت ألمانيا "الفائز والخاسر" في مباراة واحدة، فيما سعت إيران لإنهاء الخلاف مع الولايات المتحدة بالورود، قبل 28 عامًا.

كما أخبرتك عزيزي القارئ، الصورة لم تكن قاتمة تمامًا، هناك قصص انتهت بإنجاز تاريخي، وأخرى بإذابة الجليد الدبلوماسي، وبعضها كانت كأس العالم سببًا في "توحيد الخلاف" داخل المنتخب الواحد.

سيناريوهات "مُقلقة" قبل كأس العالم 2026، وأخرى أنقذها القدر من الحدوث، وحواديت رُبما تروى في قارة أمريكا الشمالية، وما حمله الرئيس ترامب في جعبته، خلال الفترة الأخيرة، قد يُخرج لنا أحداثًا سياسية جديدة في المونديال.

  • كأس العالم تحت مظلة السياسة

    قبل كل شيء، ما رأيك عزيزي القارئ، أن نعود معًا إلى الماضي، لنشاهد أحداثًا سياسية شابت أجواء كأس العالم على مدار تاريخها..

    * مباراة الأرجنتين وإنجلترا

    بعد أحداث حرب الفوكلاند، تقابل المنتخبان في ربع نهائي كأس العالم 1986، وجروج الأرجنتين لم تندمل من آثار الصراع العسكري، في مواجهة كتبت مجد مارادونا، وحولته إلى "معشوق" لأبناء بلاده، بعد ثنائيته، فما بين اليد المعجزة وهدف القرن، رسم دييجو الطريق نحو اللقب، في انتصار تجاوز حدود الرياضة في بوينس آيرس.

    * مباراة إيران وأمريكا

    ما بين الحرب الباردة والثورة الإيرانية، وحادثة احتجاز مجموعة من الطلاب الإيرانيين لأمريكيين كرهائن في السفارة الأمريكية في طهران لمدة 444 يوم، ووصف المرشد الأعلى آية الله الخميني، للولايات المتحدة، بأنها "الشيطان الأكبر"، ترقب العالم مباراة إيران وأمريكا، في مجموعات مونديال 1998.

    المباراة تجاوزت الخلاف السياسي؛ لاعبو المنتخبين التقطوا صورة جماعية، واللاعبون الإيرانيون قدموا ورودًا بيضاء للأمريكيين، كرمز للسلام، فيما انتهى اللقاء بفوز إيران (2-1).

    * مباراة ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية

    ما قبل انهيار جدار برلين، كانت ألمانيا ساحة تمثل "الحرب الباردة"، الخلاف الأيدولوجي بين الكتلتين الشرقية والغربية، انتقل إلى كرة القدم، حينما فازت ألمانيا الشرقية على ألمانيا الغربية، بهدف شبارفاسر، في مجموعات كأس العالم 1974، أمام أنظار أكثر من 60 ألف متفرج، ووسط إجراءات أمنية مشددة.

    * كوت ديفوار وأزمة الحرب الأهلية

    بينما كانت كوت ديفوار تعاني من ويلات الحرب الأهلية، البلد منقسمة بين الجنوب الذي تسيطر عليه الحكومة، والشمال الذي يقع تحت إدارة فصيلة متمردة، كان تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم 2006، لأول مرة، بمثابة الأمل، للتوحيد بين الشعب، ففي مباراة السودان، دخلت الكاميرات إلى غرفة الملابس بملعب المريخ، لتظهر ديدييه دروجبا ورفاقه وهم يصلون معًا وأذرعهم متشابكة على أكتاف بعضهم البعض، ثم أمسك نجم تشيلسي حينها، بالميكروفون، قائلًا "أرجوكم ألقوا أسلحتكم وأجروا انتخابات. أثبتنا اليوم أن جميع الإيفواريين يمكنهم التعايش واللعب معًا بهدف مشترك، وهو الصعود لكأس العالم".

    وبعد أن استعرضنا في نقاط، أبرز الأحداث السياسية في كأس العالم، ماذا قد ينتظرنا في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك؟

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  • U.S. And Israel Wage War Against IranGetty Images News

    إيران في أمريكا

    بعد 28 عامًا، يتجدد الترقب، صراع عسكري تدخل فيه أمريكا طرفًا مع إسرائيل ضد إيران، حديث متواصل من الرئيس دونالد ترامب عن استنزاف الأسلحة الإيرانية، وما يتبعه من ضرب القواعد الأمريكية في دول الخليج.

    حرب نفسية يشنها ترامب على منتخب إيران، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، باولو زامبولي، يلمح بمشاركة إيطاليا في كأس العالم، بدلًا من إيران، قبل أن ينفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، هذه الاحتمالات، مؤكدًا مشاركة المنتخب الآسيوي في المونديال.

    هذا الأمر ألقى بظلاله على كرة القدم، عندما طالب ترامب، دولة أستراليا، بحماية بعثة منتخب إيران للسيدات، بعد واقعة هروب 5 لاعبات من المعسكر، بعد مباراة الفلبين في كأس آسيا، مطالبًا بعدم عودتهن إلى بلادهن.

    وزير الرياضة الإيراني، أحمد دونيامالي، يطالب بنقل مباريات إيران، المقررة على أرض الولايات المتحدة، في كأس العالم، إلى المكسيك، والفيفا يرفض، الأمر الذي يجعل مشاركة "تيم ملي" محل ترقب في المونديال، سواءً بمجرد التواجد، أو أيضًا، إذا ما جاءت المواجهة في الإقصائيات، أمام أمريكا، أو السعودية وقطر، فهل سيسير الوضع بشكل طبيعي؟

  • trump(C)Getty Images

    ترامب .. الولاية 51 والأوكار القذرة

    وقبل أن ننتقل إلى قصة "الولاية 51"، يجب أن نشير إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دائمًا ما تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية، في إشارته - أكثر من مرة - إلى إسقاط النظام الإيراني، والذي يزيد من حدة التوترات، قبل مشاركة المنتخب في كأس العالم.

    لنعد إلى قصة "الولاية 51"، والتي ارتبطت بدول بعض المنتخبات التي تستعد للمشاركة في كأس العالم، مثل تمسكه بضم كندا، لتصبح الولاية الأمريكية الجديدة، وتعليق رئيس الوزراء الكندي بأن بلاده لن تكون أبدًا للبيع.

    وما قبل ذلك، حينما هدد ترامب مسبقًا، بأنه سيستعيد السيطرة على قناة بنما، إلا لم يتم تخفيف الرسوم المفروضة على السفن الأمريكية التي تعبر القناة، ليرد الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو، بقوله إن كل متر مربع في القناة والمنطقة المحيطة بها ملك لبلاده، وسيادة البلاد غير قابلة للتفاوض.

    الأمر تخطى حدود المنتخبات المشاركة في كأس العالم، حيث أشار ترامب إلى فنزويلا أيضًا، بقوله إنه يتمنى أن تصبح الولاية 51، وكذلك رغبته في السيطرة على جرينلاند.

    لننتقل أيضًا إلى قصة أخرى، تتعلق بمنتخب هايتي، الذي يستعد للتواجد في كأس العالم، وهي دولة وصفها ترامب بـ"الأوكار القذرة"، مع دول إفريقية، وأن المهاجرين غير الشرعيين، القادمين من هايتي، يأكلون الحيوانات الأليفة.

  • فرنسا والسنغال: من الاحتلال إلى الثأر الكروي

    قصة طويلة من الاحتلال الفرنسي، الذي شهدته القارة الإفريقية، والذي بدأت أذرعه تتوغل إلى السنغال، منذ عام 1659، مع تأسيس مدينة سانت لويس، والاستيلاء على جزيرة غوري، وتاريخ من الصراعات مع بريطانيا وهولندا، ومن ثم التوسع الفرنسي في الممالك المحلية، والسيطرة على مصب نهر السنغال من دولة ترازا، وظهور "غرب إفريقيا الفرنسية" وعاصمتها داكار، قبل أن تحصل السنغال على استقلالها التام في 1960.

    هذا التاريخ السياسي، أما في النطاق الرياضي، فإن الثأر الكروي سيكون من نصيب فرنسا، التي تجرعت كأس الهزيمة من السنغال، بهدف بابا بوبا ديوب، في اللقاء الرسمي الأول، والوحيد، في نهائيات كأس العالم 2002.

  • إنجلترا وغانا: كفاح أشانتي في ساحل الذهب

    هل تعلم عزيزي القارئ، أن كلمة غانا تعني "الملك المحارب"، وهذا اللقب كان يُمنح لملوك الإمبراطورية الغانية في العصور الوسطى، وكانت تعرف فيما مضى بـ"ساحل الذهب"، وعانت أيضًا من الاحتلال البريطاني، على مدار أكثر من 60 عامًا، حتى نالت استقلالها، بعد مسيرة نضال وطني قادها كوامي نكروما، الذي ترأس البلاد بعد الاستقلال.

    وفي عام 2024، عرضت غانا قلادات ذهبية وسيفًا وكرسيًا ملكيًا، وعشرات الكنوز التي سبق وأن تعرضت للنهب خلال الحكم الاستعماري البريطاني، خلال المعارك العنيفة مع مملكة أشانتي، كما استعادت سبع قطع أثرية ملكية، استعمرتها القوات البريطانية قبل 150 عام.

    لنعد إلى ملاعب الكرة، ونقول إن هذا اللقاء سيكون الرسمي الأول، بين إنجلترا وغانا، بعدما تعادلا وديًا بهدف لمثله، في مارس 2011، حيث تقدم أندي كارول، وتعادل أسامواه جيان.

  • هولندا واليابان: الحرب العالمية الثانية في المونديال

    صدام رياضي، ولكن بأبعاد سياسية، نعود معها إلى الحرب العالمية الثانية، عندما كانت جزر الهند الشيرقية الهولندية، قبل أن تصبح إندونيسيا، رصدًا للإمبراطورية اليابانية من أجل الحصول على المواد النفطية الغنية.

    وظل القتال محتدمًا حتى استسلم الهولنديون لليابان دون شروط، وأجريت معاهدة كاليجاتي، ونطق المذيع بيرت جارثوف، كلمة الوداع، بقوله "أيها المستمعون، نختتم البث الآن، وداعًا، نحو أيام أفضل. عاش الوطن، عاشت الملكة"، فيما انتهت الحرب العالمية الثانية باستسلام القوات اليابانية مع تلك الجزر، ثم أقيمت الثورة الوطنية الإندونيسية.

    وفي المستطيل الأخضر، يعود اللقاء بين هولندا واليابان، للمرة الثانية في المونديال، بعد مجموعات 2010، حيث فاز "الطواحين" بهدف فيسلي شنايدر.

  • تركيا وأستراليا: حملة جاليبولي وذكرى الإنزال

    ربما لم تكن مواجهة مباشرة بين الدولتين، إلا أنها كانت صراعًا محتدمًا بين الإمبراطورية العثمانية، ضمن دول المحور، ضد قوى الحلفاء، بمشاركة أستراليا، ضمن حملة جاليبولي، التي دارت في الحرب العالمية الأولى.

    حملة جاليبولي العسكرية، التي فشلت دول الحلفاء في إجبار الإمبراطورية العثمانية على الاستسلام، وباتت لحظة فارقة في تاريخ تركيا، بعدما بات مصطفى كمال أتاتورك، أحد قادة معركة جاليبولي، أول رئيس للجمهورية، فيما خلدت أستراليا ونيوزيلندا، ذكرى الإنزال في 25 إبريل، لتخليد ذكرى الضحايا العسكريين والمحاربين القدامى.

    هذا عن الذكرى السياسية، أما في عالم كرة القدم، كان اللقاء وديًا في مناسبتين، فازت بهما تركيا بنتيجتي (3-1) و(1-0).

  • هايتي .. وحلم "التوحيد" على درب كوت ديفوار

    ويحمل هايتي آمال شعب محطم تحت ويلات صراع العصابات المسلحة، بما يشبه الحرب الأهلية في البلاد، منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس، عام 2021، والتي أجبرت 1.4 مليون هايتي على مغادرة منازلهم.

    ما تدمره السياسة، باتت كرة القدم حلمًا من أجل إصلاحه، على درب ما شهدناه في كوت ديفوار عندما صعدت لكأس العالم، ورسالة ديدييه دروجبا إلى الشعب الإيفواري بـ"التوحد".

  • كلمة أخيرة..

    كرة القدم أكثر من مجرد لعبة، فهي قصة تروى يوميًا، عن معاناة شعوب، وأزمات عسكرية واقتصادية، ألقت بظلالها على المستطيل الأخضر.

    في كأس العالم، أفراح وقلق، معاناة شعب على أرض الواقع، ومنتخب بلاده كان يحلم بتحقيق الانتصار في ملاعب الكرة.

    بخلاف القصص التي ذكرتها، قد نتحدث أيضًا عن الأزمة الأمنية التي شهدتها المكسيك، في فبراير الماضي، بعد مقتل "إل ميتشو"، زعيم أحد أخطر عصابات المخدرات في البلاد، وما تبعه من أحداث عنف وفوضى، تجعلنا نترقب ما سيحدث في مباريات المونديال، وهل ستسير الأمور على ما يُرام، أم أن هناك أصابع تدبر أمورًا في الخفاء؟

    ولكن، تبقى كرة القدم، اللعبة التي دائمًا ما تخالف التوقعات، ونأمل أن تسير الأمور على ما يُرام في الصيف المُقبل.