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أحمد فرهود

حلم المونديال ممكن ولكن: نيجيريا تفتح صندوق كريستيانو رونالدو الأسود.. وكتيبة الدوري السعودي "سلاح فتاك" للبرتغال

فقرات ومقالات
البرتغال
كريستيانو رونالدو
روبرتو مارتينيز
جواو كانسيلو
جواو فيليكس
روبن نيفيز
كأس العالم
دوري روشن السعودي
البرتغال ضد نيجيريا
نيجيريا
المباريات الودية

فوز جمع بين السعادة والقلق للبرتغاليين..

على بُعد ساعات قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم 2026؛ وقف عشاق منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، على إيجابيات وسلبيات فريقهم.

المنتخب البرتغالي فاز (2-1) على نظيره النيجيري، في مباراة دولية ودية؛ استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

ثنائية البرتغال في الشباك النيجيرية؛ جاءت عن طريق بيدرو نيتو وفرانشيسكو كونسيساو، في الدقيقتين 23 و75 تواليًا.

بينما أحرز المنتخب النيجيري، هدفه الوحيد في الشباك البرتغالية؛ بواسطة نجمه أكور آدامز، في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

ولعب المنتخب البرتغالي بـ"تشكيلتين"، على مدار شوطي هذه المباراة الودية؛ حيث قدّم لنا بعض الملامح الفردية والجماعية الجيدة، لكن مع سلبيات خطيرة يجب معالجتها سريعًا.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز البرتغال الودي ضد نيجيريا..

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    صندوق رونالدو الأسود.. هل أصبح "أمير الدهاء" عبئًا على البرتغال؟

    في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، في "ودية" منتخب البرتغال ضد نظيره النيجيري؛ أهدر الأسطورة كريستيانو رونالدو، هدفًا محققًا.

    نعم.. رونالدو انفرد بالحارس النيجيري، وكاد يفتتح أهداف البرتغال وقتها؛ ولكنه سدد الكرة بجوار القائم الأيمن، بشكلٍ غريب.

    وبنفس الدقيقة تقريبًا في الشوط الثاني، أضاع الأسطورة البرتغالية فرصة أخرى محققة؛ عندما سدد كرة عشوائية بغرابة شديدة، من حدود نقطة الجزاء تقريبًا.

    وبخلاف هاتين الفرصتين، لم يقدّم رونالدو الكثير ضد نيجيريا؛ حيث ظهر على أدائه بعض العيوب، كالآتي:

    * أولًا: ثقل الحركة وعدم المرونة في الارتقاء للعرضيات.

    * ثانيًا: عدم النجاح في الالتحامات ضد الخصم.

    هُنا.. ظهر البعض وفتح ما يُمكن تسميته بـ"صندوق رونالدو الأسود"؛ وذلك بالحديث عن نظرية أن صاروخ ماديرا، أصبح عبئًا حقيقيًا على منظومة لعب المنتخب البرتغالي.

    لكننا يُمكن أن نستشهد بالهدف الأول الذي سجله منتخب البرتغال، عن طريق نجمه بيدرو نيتو في الدقيقة 23؛ للتقليل من حدة هذه النظرية التي يرددها البعض، رغم أنها أصبح فيها جزءًا من الحقيقة أيضًا.

    كريستيانو رونالدو في هذا الهدف، استخدم "دهاء السنين" في عالم الساحرة المستديرة، بتحركه داخل منطقة جزاء نيجيريا وسحب أحد المدافعين معه؛ ليفتح زاوية تمرير الكرة من الظهير ديوجو دالوت إلى نيتو، الذي سددها داخل الشباك.

    أي أن رونالدو قد يفيد المنتخب البرتغالي بـ"تحركاته الذكية"، داخل منطقة الـ18 للخصوم؛ حتى ولو كان في أسوأ حالاته، سواء الفنية أو البدنية.

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    كتيبة نجوم الدوري السعودي "سلاح فتاك" للمنتخب البرتغالي

    مع بداية الشوط الثاني من المباراة الودية ضد نيجيريا، قام الإسباني روبرت مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم؛ بإقحام كتيبة اللاعبين المحترفين في دوري روشن السعودي، وهم:

    * نجم نادي النصر جواو فيليكس.

    * متوسط ميدان نادي الهلال روبن نيفيش.

    * ظهير الهلال المعار للعملاق الكتالوني برشلونة جواو كانسيلو.

    هذه الكتيبة أثبتت أهميتها الكبيرة، في صفوف المنتخب البرتغالي؛ حيث قدّم فيليكس حلولًا كثيرة في التحرك بين العمق والأطراف، والتسديدات الصاروخية من بعيد.

    أما كانسيلو فقدّم الإضافة الهجومية على الطرف الأيمن؛ بعدما كان لعب منتخب البرتغال مرتكزًا كليًا في الطرف الأيسر، خلال الشوط الأول.

    ومن ناحيته.. نيفيش أغلق المساحات الشاسعة، بين خطي وسط ودفاع المنتخب البرتغالي؛ والتي شاهدناها بوضوح خلال مجريات الشوط الأول، قبل نزوله إلى أرضية الملعب.

    ورغم أن خط وسط البرتغال في الشوط الأول، ضم ثلاثي من أفضل نجوم العالم حاليًا، هم "فيتينيا وجواو نيفيش وبرونو فيرنانديش"؛ إلا أنه كان هُناك خلل واضح في أدوار كل منهم فوق أرضية الملعب، ما أدى إلى فراغات شاسعة وعدم الربط مع المدافعين.

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    على البرتغال الحذر.. أخطاء الدفاع قد تكلف غاليًا في المونديال

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نٌشير إلى أن منتخب البرتغال أثبت ضعفًا دفاعيًا كبيرًا، وذلك في المباراة الودية ضد نيجيريا.

    منتخب نيجيريا خاض هذه الودية، بدون اثنين من أبرز نجومه في خط الهجوم، وهما فيكتور أوسيمين وأديمولا لوكمان؛ ورغم ذلك شكل خطورة على دفاعات البرتغال، للأسباب التالية:

    * أولًا: الأخطاء الفردية لدفاعات البرتغال.

    * ثانيًا: عدم الربط بين قلبي الدفاع والظهيرين.

    ويضاف إلى هاتين النقطتين، الخلل الذي تحدثنا عنه في السطور الماضية؛ والمُتعلق بالربط بين خطي الوسط والدفاع، خاصة في غياب نجم نادي الهلال روبن نيفيش.

  • Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport

    حلم المونديال ممكن.. منتخب البرتغال يمتلك "تشكيلتين" ولكن!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أن منتخب البرتغال الأول لكرة القدم يمتلك "تشكيلتين"، قادر أن ينافس بهما على لقب بطولة كأس العالم 2026.

    لكن رغم ذلك؛ يجب على المنتخب البرتغالي أن يُعالج بعض المشاكل قبل أولى مبارياته في البطولة العالمية، على النحو التالي:

    * أولًا: سوء توظيف اللاعبين في خط الوسط.

    * ثانيًا: الأخطاء الفردية في الدفاع.

    * ثالثًا: دور الأسطورة كريستيانو رونالدو.

    وإذا تم تلافي الأخطاء الفردية في الدفاع، مع توظيف كتيبة نجوم الوسط بشكلٍ صحيح، ومعرفة كيفية استغلال إمكانات رونالدو في بعض الدقائق والمباريات، دون فرضه على التشكيل الأساسي؛ فإن المنتخب البرتغالي قد ينتزع لقب كأس العالم، في النهاية.

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