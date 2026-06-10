حلم المونديال ممكن ولكن: نيجيريا تفتح صندوق كريستيانو رونالدو الأسود.. وكتيبة الدوري السعودي "سلاح فتاك" للبرتغال

على بُعد ساعات قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم 2026؛ وقف عشاق منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، على إيجابيات وسلبيات فريقهم.

المنتخب البرتغالي فاز (2-1) على نظيره النيجيري، في مباراة دولية ودية؛ استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

ثنائية البرتغال في الشباك النيجيرية؛ جاءت عن طريق بيدرو نيتو وفرانشيسكو كونسيساو، في الدقيقتين 23 و75 تواليًا.

بينما أحرز المنتخب النيجيري، هدفه الوحيد في الشباك البرتغالية؛ بواسطة نجمه أكور آدامز، في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

ولعب المنتخب البرتغالي بـ"تشكيلتين"، على مدار شوطي هذه المباراة الودية؛ حيث قدّم لنا بعض الملامح الفردية والجماعية الجيدة، لكن مع سلبيات خطيرة يجب معالجتها سريعًا.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز البرتغال الودي ضد نيجيريا..