معجزة فوزينيا وتواجد عربي في غياب صلاح ومحرز .. نجوم وضعوا أدغال إفريقيا على خارطة كأس العالم 2026!

مع انتهاء منافسات دور المجموعات، تحدّث العالم عن الطفرة الكبرى التي شهدتها الكرة الإفريقية، القارة التي حققت أفضل معدل نجاح، في نهائيات كأس العالم 2026، والتي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تسع منتخبات من أصل 10، تأهلوا جميعًا إلى دور الـ32، بينما كان المنتخب التونسي هو الممثل الوحيد للقارة السمراء، الذي ودع مونديال أمريكا الشمالية مبكرًا.

المدّ الإفريقي استمر في الأدوار الإقصائية، شاهدنا سيناريوهات درامية وراء خروج السنغال أمام بلجيكا، وكوت ديفوار من النرويج، في الدقائق الأخيرة، وإنقاذ هاري كين لرحلة إنجلترا أمام مفاجأة الكونغو الديمقراطية، في دور الـ32، ومن ثمّ الخروج "المثير للجدل" لمصر بريمونتادا الأرجنتين، في دور الـ16، والمغرب الذي كان على أعتاب معادلة إنجازه في مونديال قطر، بعد بلوغه ربع النهائي، بمستويات متميزة أمام البرازيل وهولندا، وإقصاء كندا، أحد منظمي البطولة، قبل أن تنتهي رحلته بثنائية فرنسا.

نجوم أفارقة سطعوا في سماء كأس العالم، ليسوا الأسماء الكبرى التي اعتدنا سماعها في الملاعب، مثل محمد صلاح ورياض محرز وبراهيم دياز وساديو ماني، بل نجوم أبهروا العالم بمستوياتهم، وأثبتوا بأن القارة السمراء لا تزال تملك المواهب التي تقدر على صنع الفارق.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سلط الضوء على أبرز عشرة نجوم من إفريقيا، تألقوا في مونديال 2026، والذين نستعرضهم معًا في النقاط التالية..