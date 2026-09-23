"غباء إعلامي وحديث لا قيمة له" .. تركي السهلي يفتح النار على الأمين العام للاتحاد الخليجي بعد تصريحه المثير للجدل عن "أهل جدة"

جاسم الرميحي عقد أمس الثلاثاء، آخر مؤتمر صحفي قبل انطلاق البطولة في نسختها السابعة والعشرين، وأثناء تلقي أسئلة الصحفيين، أعرب السعودي نواف العقيل عن اعتراضه على أسعار التذاكر، معتبرًا إياها مبالغ بها.

الرميحي بدأ رده بالتأكيد على أن كافة الأطراف وافقت على الأسعار، معتبرًا إياها متوسطة مقارنة ببطولات أخرى ككأس آسيا، مضيفًا: "كأس آسيا في السعودية أسعارها أغلى ودوري الأبطال كذلك، ليس من المعقول أن نضع أسعارًا مقاربة لأسعار التذاكر في الدوري السعودي. أسعارنا متوسطة بل أقل سعرًا من البطولات المقبلة سواء آسيا أو غيرها".

وفي ختام رده، سأل الأمين العام للاتحاد الخليجي، نواف العقيل ضاحكًا: "يمكن الأسعار مرتفعة بالنسبة لك ولظروفك، أنت من أهل جدة صحيح؟ لذلك سألت عن الأسعار!".







