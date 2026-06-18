تقييمات أسعار النجوم في كأس العالم | بوعدي يخطف الأنظار و"هبوط اضطراري" ليامال وخوليان ألفاريز

إذا عدنا بالزمن ثلاث سنوات إلى الوراء، سنجد أن دنيز أونداف كان يقف عند مفترق طرق في مسيرته المهنية.

المهاجم المميز كان يحاول جاهدًا الحصول على دقائق لعب في برايتون، حيث كان يلعب دورًا ثانويًا خلف لاعبين مثل إيفان فيرجسون وداني ويلبيك.

وكان من الواضح أن الأمر يتطلب تغييرًا جذريًّا، وحدث ذلك في شكل انتقال أولي على سبيل الإعارة إلى نادي في إف بي شتوتجارت — وهي صفقة تحولت في وقت لاحق إلى انتقال نهائي في عام 2024 — ومنذ ذلك الحين لم ينظر إلى الوراء أبدًا.

بـ 19 هدفاً، أنهى أونداف موسم 2025-26 كأفضل هداف ألماني في البوندسليجا، متخلفاً فقط عن هاري كين الذي لا يهدأ في الترتيب العام.

وعلى الرغم من استبعاده من التشكيلة الأساسية في فوز ألمانيا الساحق 7-1 على منتخب كوراساو المتواضع، دخل أونداف من على مقاعد البدلاء ليسجل هدفاً ويقدم تمريرة حاسمة خلال ما يزيد قليلاً عن 25 دقيقة قضاها على أرض الملعب - ليؤكد قدرته على إحداث التأثير مع المانشافت.

يجب الإشادة بنادي شتوتجارت لتوقيعه عقدًا جديدًا معه وتسوية الأمور قبل انطلاق البطولة - فمن المؤكد أنه كان سيكون مطلوبًا بشدة لو لم يفعلوا ذلك، حتى مع اقترابه من بلوغ الثلاثين من عمره.

القيمة الحالية للاعب: 35 مليون جنيه إسترليني (⬆️ بزيادة 5 ملايين جنيه إسترليني)