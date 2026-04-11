قيل لميكل أرتيتا إنه «محظوظ للغاية» لأنه لا يزال مدربًا لأرسنال، وأنه ينبغي أن يقدم أداءً أفضل بعد إنفاق «الكثير من المال»
هاسيلباينك يشكك في سجل أرتيتا
أبدى هاسلبانك شكوكًا بشأن إنجازات أرتيتا مع أرسنال رغم أن النادي يحتل موقعًا قويًا في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. وجادل الدولي الهولندي السابق بأن حصيلة الألقاب التي حققها الإسباني لا تتناسب مع الوقت والدعم المالي اللذين حصل عليهما. يتولى أرتيتا المسؤولية منذ عام 2019 وأعاد أرسنال إلى دوري أبطال أوروبا، كما بنى تشكيلة قادرة على المنافسة على الألقاب الكبرى. ومع ذلك، يرى هاسلبانك أن الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي فقط خلال تلك الفترة يثير تساؤلات مشروعة حول ما إذا كان ينبغي أن تكون نجاحات أكبر قد تحققت بالفعل.
يشكك محلل في النتائج رغم الموقف القوي
وأشار المهاجم السابق أيضًا إلى استثمار آرسنال الكبير في سوق الانتقالات، معتبرًا أن تعزيز تشكيلة النادي كان ينبغي أن يترجم إلى هيمنة أوضح. وفي حديثه لِـسكاي سبورتس، رأى هاسلباينك أن فترة أرتيتا كانت آمنة على نحو غير معتاد بالنسبة لمدرب في نادٍ بحجم آرسنال.
"آرسنال في وضع رائع في الوقت الحالي، لكن لا ننسى كم من الوقت قضاه هناك"، قال. "لقد فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة. بالنسبة لنادٍ مثل آرسنال، هل هذا يكفي؟ نعم، هم في وضع جيد جدًا، لكن دعونا نلقِ نظرة على مقدار ما أنفقه خلال العامين الماضيين - الكثير من المال. لديه تشكيلتان جيدتان، ودكة البدلاء قوية جدًا. ألم يكن ينبغي أن يكونوا متقدمين أكثر؟"
جدل حول الأسلوب والدعم على المدى الطويل
بينما بنى أرسنال هذا الموسم سمعةً بالصلابة الدفاعية والفعالية في الكرات الثابتة، اعترف هاسلباينك بأنه يفضّل أن يرى أسلوبًا أكثر تعبيرًا من فريق شمال لندن.
وأضاف: "تنظر إلى كرة القدم - إنهم براغماتيون. إنهم صلبون ولا يقدّمون الكثير. نعم، هكذا تفوز بالدوري عادةً. هل أود أن أرى المزيد على طريقة أرسنال؟ نعم. مع قليلٍ من المزيد من اللمسة الفنية. لكن هذا أنا، عاشقٌ لكرة القدم. لا تفوز بالدوريات دائمًا بهذه الطريقة. أعتقد أنه كان محظوظًا جدًا بأن يبقى كل هذه المدة في نادٍ بتلك المكانة. لا بد أنهم آمنوا به. هذا لا يحدث كثيرًا".
ماذا يأتي بعد ذلك؟
لا يزال أرسنال ثابتًا في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتقدم بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي. ويهدف فريق أرتيتا إلى حصد أول لقب دوري للنادي منذ عام 2004، ومن المرجح أن يؤدي رفع الكأس إلى إسكات الكثير من الانتقادات التي تحيط بفترة توليه المسؤولية. ويستعد المدفعجية الآن لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، تليها مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام سبورتينغ لشبونة الأسبوع المقبل.