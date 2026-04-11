وأشار المهاجم السابق أيضًا إلى استثمار آرسنال الكبير في سوق الانتقالات، معتبرًا أن تعزيز تشكيلة النادي كان ينبغي أن يترجم إلى هيمنة أوضح. وفي حديثه لِـسكاي سبورتس، رأى هاسلباينك أن فترة أرتيتا كانت آمنة على نحو غير معتاد بالنسبة لمدرب في نادٍ بحجم آرسنال.

"آرسنال في وضع رائع في الوقت الحالي، لكن لا ننسى كم من الوقت قضاه هناك"، قال. "لقد فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة. بالنسبة لنادٍ مثل آرسنال، هل هذا يكفي؟ نعم، هم في وضع جيد جدًا، لكن دعونا نلقِ نظرة على مقدار ما أنفقه خلال العامين الماضيين - الكثير من المال. لديه تشكيلتان جيدتان، ودكة البدلاء قوية جدًا. ألم يكن ينبغي أن يكونوا متقدمين أكثر؟"