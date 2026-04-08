قيل لمانويل نوير إنه «ينتمي» إلى تشكيلة ألمانيا، لكن جوليان ناغلسمان اتُّهم بعرقلة عودة أسطورة بايرن ميونيخ من أجل كأس العالم
يطالب الخبراء بعودة مثيرة لكأس العالم
بعد عرضٍ استثنائي في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، تتعالى الدعوات بشكل متزايد لقيام نوير بانعطافة دراماتيكية والتراجع عن اعتزاله الدولي. كان الحارس المخضرم قد ابتعد عن المنتخب بعد يورو 2024، التي شهدت خروج ألمانيا على أرضها عقب هزيمة في ربع النهائي أمام إسبانيا. ورغم ذلك، يعتقد زملاء سابقون ومحللون أن ابن الأربعين لا يزال المعيار الأبرز بلا منازع، ويجب أن يكون جزءاً من التشكيلة في البطولة المقبلة بأمريكا الشمالية.
وقد اشتعل الجدل حول عودة نوير الدولية عقب البداية البطيئة لألمانيا في تصفيات كأس العالم 2026. ومع تعرض مارك-أندريه تير شتيغن لانتكاسات إصابة متكررة ومستقبل غير واضح، بلغت الدعوات لعودة نوير من الاعتزال ذروتها. وازدادت الرواية حدة عندما قال وكيل نوير، توماس كروث، لصحيفة فرانكفورتر روندشاو إن الحارس «لن يقول لا» إذا واجه ناغلسمان أزمة في مركز حراسة المرمى. ورغم أن نوير سارع إلى تأكيد اعتزاله مجدداً لـسكاي ألمانيا، فإن التكهنات رفضت أن تخبو.
وتصاعدت حدة الجدل هذا الأسبوع بعدما نال نوير جائزة رجل المباراة عقب أدائه أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. وكان الرئيس التنفيذي لبايرن، يان-كريستيان دريسن، سخياً في إشادته بقائد الفريق، مسلطاً الضوء على الفارق في جودة حراسة المرمى تلك الليلة. وقال دريسن: «كان لدينا في مباراتنا اليوم شيء لم يكن لدى ريال: عاملنا الحاسم، ابن الأربعين، حارس مرمانا العالمي. مانويل، كنت استثنائياً اليوم».
ناغلسمان متهم بعرقلة الطريق
على الرغم من المستوى الكاسح الذي يقدّمه الحارس المخضرم، يبدي الأسطورة الألمانية لوثار ماتيوس تشككًا بشأن احتمال عودته. وبينما وافق على أن "هذه النسخة من نوير عالمية المستوى وتستحق أن تكون في المنتخب الوطني"، فإنه أعرب عن شكوكه في أن يسهّل المدرب الحالي ناغلسمان أي لمّ شمل. وقد خضعت العلاقة بينهما لتدقيق شديد منذ الفترة التي عملا فيها معًا في أليانز أرينا.
وأشار ماتيوس إلى أن الجسر بين المدرب واللاعب قد يكون غير قابل للإصلاح، بغض النظر عما يحدث على أرض الملعب. وقال ماتيوس لصحيفة بيلد: "أعرف أنه لن يحدث. يوليان ناغلسمان لن يفتح ذلك الباب. ولهذا السبب، تبقى كلمات اعتزال مانويل محفورة في الحجر". وكان قد ادّعى سابقًا أن "مفرش المائدة ممزق إلى درجة أن حتى أفضل خياط لم يعد قادرًا على خياطته من جديد".
مسألة المعايير الدولية
احتدمت وتيرة الجدل مع ظهور ناغلسمان وكأنه ماضٍ في اختيار أوليفر باومان، حارس هوفنهايم، كخيار أول له في البطولة. ويبلغ اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً وقد خاض أول مباراة دولية له في عام 2024، ولا يملك سوى 11 مباراة دولية، جاءت جميعها خلال فترات غياب تير شتيغن بسبب الإصابة. وقد عبّر المحلل يان آغه فيورتوفت عن عدم تصديقه لهذا الاحتمال، متسائلاً لماذا ستترك ألمانيا أعظم أوراقها في المنزل.
وقال على سكاي النمسا: «كيف يمكن أن تخطر لك هذه الفكرة حتى بعد رؤية مانويل نوير الآن؟ أي دولة في العالم بأسره لن تصطحب أفضل حارس مرمى لديها؟»
ويرى الخبير النرويجي أن زمام الأمور يقع بالكامل بيد مدرب المنتخب الوطني لتغيير السردية. وجادل فيورتوفت بأنه إذا جرى الاتصال به، فسيجد نوير صعوبة في رفض فرصة تمثيل بلاده للمرة الأخيرة على أكبر مسرح.
وأضاف: «إذا اتصل به ناغلسمان وقال: هل تريد أن تكون حارسي الأول؟ إذن سيلعب، كلنا نعلم ذلك».
نوير يحافظ على تركيزه على بايرن
على الرغم من عاصفة التكهنات التي تحيط بمستقبله مع المنتخب الوطني، رفض نوير نفسه صبّ الزيت على النار بعد تألقه في مدريد. فقد تمسك حارس المرمى بموقفه الأصلي، مفضّلًا الاحتفال بنجاح ناديه الحالي بدلًا من مناقشة العودة إلى صفوف المنتخب. وفي الوقت الراهن، تظل أولويته قيادة العملاق البافاري إلى مزيد من الألقاب.
"لسنا بحاجة حتى لفتح هذا الموضوع. أين لعبنا اليوم؟" قال نوير عندما سُئل عن اعتزاله. ومن دون أي تأكيد مباشر لتغيّر موقفه، قال للصحفيين: "نحن لا نتحدث عن المنتخب الآن. لقد قلت ما لديّ، وتركيزي حاليًا على بايرن ميونخ".