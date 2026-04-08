بعد عرضٍ استثنائي في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، تتعالى الدعوات بشكل متزايد لقيام نوير بانعطافة دراماتيكية والتراجع عن اعتزاله الدولي. كان الحارس المخضرم قد ابتعد عن المنتخب بعد يورو 2024، التي شهدت خروج ألمانيا على أرضها عقب هزيمة في ربع النهائي أمام إسبانيا. ورغم ذلك، يعتقد زملاء سابقون ومحللون أن ابن الأربعين لا يزال المعيار الأبرز بلا منازع، ويجب أن يكون جزءاً من التشكيلة في البطولة المقبلة بأمريكا الشمالية.

وقد اشتعل الجدل حول عودة نوير الدولية عقب البداية البطيئة لألمانيا في تصفيات كأس العالم 2026. ومع تعرض مارك-أندريه تير شتيغن لانتكاسات إصابة متكررة ومستقبل غير واضح، بلغت الدعوات لعودة نوير من الاعتزال ذروتها. وازدادت الرواية حدة عندما قال وكيل نوير، توماس كروث، لصحيفة فرانكفورتر روندشاو إن الحارس «لن يقول لا» إذا واجه ناغلسمان أزمة في مركز حراسة المرمى. ورغم أن نوير سارع إلى تأكيد اعتزاله مجدداً لـسكاي ألمانيا، فإن التكهنات رفضت أن تخبو.

وتصاعدت حدة الجدل هذا الأسبوع بعدما نال نوير جائزة رجل المباراة عقب أدائه أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. وكان الرئيس التنفيذي لبايرن، يان-كريستيان دريسن، سخياً في إشادته بقائد الفريق، مسلطاً الضوء على الفارق في جودة حراسة المرمى تلك الليلة. وقال دريسن: «كان لدينا في مباراتنا اليوم شيء لم يكن لدى ريال: عاملنا الحاسم، ابن الأربعين، حارس مرمانا العالمي. مانويل، كنت استثنائياً اليوم».