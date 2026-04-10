Getty/GOAL
ترجمه
قيل لكريستيانو رونالدو إن عليه «أن يعتزل» بعد كأس العالم 2026 بدلًا من الانضمام إلى ليونيل ميسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) «غير السهل»
ليمبار يحذر رونالدو من الانتقال إلى الدوري الأمريكي للمحترفين
بينما يواصل رونالدو تحدّي عامل السن في الدوري السعودي للمحترفين، احتدم الجدل حول محطته الأخيرة في كرة القدم. وفي حين لطالما حلم المشجعون بإمكانية لمّ الشمل مع غريمه الأزلي ميسي في الدوري الأميركي MLS، يرى ليمبار أن مثل هذه الخطوة ستكون خطأ للنجم البرتغالي البالغ من العمر 41 عاماً. وجادل الجناح السابق لأرسنال بأن القوة البدنية ومستوى دوري الدرجة الأولى الأميركي غالباً ما يُستهان بهما من قِبل من يبحثون عن آخر مكسب مالي.
وقال ليمبار لموقع NewBettingSites.uk: «إذا كان الدوري الأميركي MLS يريد أن يصبح بطولة أكبر، فعليه أن يسعى لجلب نجم مثل كريستيانو رونالدو إلى الولايات المتحدة، لكنه الآن يبلغ 41 عاماً. لقد تعرض لإصابة وغاب عن آخر مباراتين للبرتغال. وأمامه كأس عالم قادم. أنا أُعجب بأمثال ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وكيف لا يزالان قادرين على الاستمرار في اللعب رغم كل ما حققاه من ألقاب، هذا أمر مذهل، لكن ألا ينبغي لرونالدو أن يعلّق الحذاء الآن بعد كأس العالم؟»
- Getty Images Sport
الإرث أهم من طول المسيرة لكريستيانو رونالدو
القلق الأساسي لدى ليمبار هو أن رونالدو قد يشوّه مسيرةً أوصلته إلى قمة اللعبة مع مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس. ومع استمرار المهاجم في مطاردة هدفه التاريخي رقم 1000 في مسيرته، أشار السويدي إلى أن بلوغ ذلك الإنجاز ينبغي أن يكون الإشارة إلى الاعتزال نهائياً. وحذّر من أن الانتقال إلى الولايات المتحدة في سن 41 لن يكون «تقاعداً سهلاً» كما يتوقع كثيرون.
وأضاف ليمبار: «لماذا تبدأ رحلة أخرى في الدوري الأمريكي MLS وأنت في سن 41؟ إنه ليس دورياً سهلاً للعب فيه. هناك كثير من اللاعبين الجيدين جداً هناك. رسالتي إلى رونالدو: من فضلك، من أجل إرثك، سجّل أهدافك الألف ثم اعتزل. لا أحد يستطيع الاقتراب من تحقيق ما حققه كلاعب كرة قدم. هيا. لا تكن عنيداً. واجه الحياة واعتزل».
الجدل يلاحق رونالدو في السعودية
بينما يواصل رونالدو هزّ الشباك في الشرق الأوسط، لم يخلُ حضوره من الاحتكاك. ويخوض فريقه النصر حالياً صميم سباق محتدم على اللقب، طغت عليه مؤخراً ادعاءات من لاعبين منافسين بشأن مستوى التحكيم في الدوري. وكان المهاجم السابق لبرينتفورد إيفان توني، الذي يلعب الآن للأهلي، قد ألمح مؤخراً إلى أن الحكام قد يختارون غض الطرف عن بعض الحالات من أجل تفضيل مسعى النصر للفوز باللقب.
- Getty Images
ماذا يأتي بعد ذلك؟
مع اقتراب كأس العالم 2026 واحتدام السباق التاريخي نحو 1000 هدف، تظل الأنظار كلها مسلطة على خطوات رونالدو المقبلة. سواء اختار الإصغاء إلى نصائح أقرانه ومغادرة المسرح العالمي بأناقة، أو دفع حدود قدرته على التحمل بمغامرة أخيرة عبر الأطلسي، فإن ختام مسيرته يعد بأن يخضع لتدقيق شديد. وفي نهاية المطاف، ستحدد الأشهر المقبلة ما إذا كان الستار الأخير سيسدل في الشرق الأوسط، أو الولايات المتحدة، أو على الساحة الدولية مع البرتغال.