بينما يواصل رونالدو تحدّي عامل السن في الدوري السعودي للمحترفين، احتدم الجدل حول محطته الأخيرة في كرة القدم. وفي حين لطالما حلم المشجعون بإمكانية لمّ الشمل مع غريمه الأزلي ميسي في الدوري الأميركي MLS، يرى ليمبار أن مثل هذه الخطوة ستكون خطأ للنجم البرتغالي البالغ من العمر 41 عاماً. وجادل الجناح السابق لأرسنال بأن القوة البدنية ومستوى دوري الدرجة الأولى الأميركي غالباً ما يُستهان بهما من قِبل من يبحثون عن آخر مكسب مالي.

وقال ليمبار لموقع NewBettingSites.uk: «إذا كان الدوري الأميركي MLS يريد أن يصبح بطولة أكبر، فعليه أن يسعى لجلب نجم مثل كريستيانو رونالدو إلى الولايات المتحدة، لكنه الآن يبلغ 41 عاماً. لقد تعرض لإصابة وغاب عن آخر مباراتين للبرتغال. وأمامه كأس عالم قادم. أنا أُعجب بأمثال ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وكيف لا يزالان قادرين على الاستمرار في اللعب رغم كل ما حققاه من ألقاب، هذا أمر مذهل، لكن ألا ينبغي لرونالدو أن يعلّق الحذاء الآن بعد كأس العالم؟»