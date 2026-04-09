Getty/GOAL
ترجمه
قيل لأرنه سلوت إنه محق في استبعاد محمد صلاح، إذ إن مهاجم ليفربول نفسه «لا يصدق» أنه يهدر هذا العدد الكبير من الفرص المحققة
نجم مصري يعاني من عدم الثبات في المستوى
واجه نجم ليفربول الأبرز انتقادات نادرة عقب سلسلة من العروض غير المعتادة أمام المرمى. وعلى الرغم من مكانته كأسطورة في النادي، فإن تراجع إنتاجية صلاح — بتسجيله 10 أهداف فقط في 35 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم — أشعل جدلاً حول ما إذا كان ينبغي أن يظل أساسياً بلا منازع. وقرر سلوت إبعاد النجم المصري عن التشكيلة في خسارة ليفربول 2-0 أمام باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ما أثار تساؤلات بشأن دور اللاعب الذي سيغادر هذا الصيف.
- AFP
يدعم ألارديس قرار سلوت
يعتقد ألارديس أن على سلوت أن يمنح النتائج أولوية على السمعة، ويدعم قرار المدرب الجريء بإبقاء صلاح على مقاعد البدلاء. وفي حديثه إلى بويل سبورتس، قال ألارديس: "أعتقد فعلاً أن الأمر أصبح أصعب على أرنه سلوت في استبعاد محمد صلاح الآن بعدما بات الجميع يعرف أنه سيرحل، لكنه عليه أن يفعل ما يراه صحيحاً للفريق لأنه هو نفسه تحت الضغط.
"إذا كان يشعر أن صلاح لا يقدّم ما يكفي، فعليه - كما هو الحال مع الجميع - أن يتخذ قراراً باستبعاده لأنه هو من سيتحمل المسؤولية. يمكنك أن ترى ذلك على وجه صلاح؛ لا يصدق الفرص التي يهدرها. تلك التي أهدرها أمام مانشستر سيتي في نهاية الأسبوع الماضي – في 99 مرة من أصل 100 في الماضي كان سيسجلها. لقد تردد ثانية أو ثانيتين إضافيتين، وتمكّن المدافع من التصدي لها. ثم أهدر ركلة جزاء في الشوط الثاني. عندما يصل الأمر إلى هذا الحد، تصبح مشكلة حقيقية لثقته. كانت ركلة الجزاء تلك أشبه بتمريرة للخلف إلى حارس المرمى."
ركودٌ مستمرّ في أنفيلد
القلق لدى ليفربول هو أن هذا التراجع في المستوى يبدو أنه أكثر من مجرد هفوة مؤقتة. وأشار ألاردايس إلى أن الأهداف المميزة التي اعتاد المشجعون توقعها — وتحديدًا قدرة صلاح على الدخول إلى العمق والتسديد في الزاوية العليا — قد جفّت إلى حدّ كبير هذا الموسم.
وأضاف: «إنه ليس في الحالة الذهنية للتسجيل، وللأسف استمر ذلك لفترة طويلة، طويلة جدًا. تلك الحركة التي يدخل فيها إلى العمق من جهته اليسرى ويضعها مقوّسة في الزاوية العليا، أعتقد أنني لم أرَ ذلك إلا مرة أو مرتين هذا الموسم — كنت ترى 10 منها كل عام».
- Getty Images Sport
ما الذي يأتي بعد ذلك؟
تترك الهزيمة أمام باريس سان جيرمان لليفربول مهمة صعبة قبل مباراة الإياب على ملعب أنفيلد الأسبوع المقبل. لكن قبل ذلك، سيواجه فريق سلوت أولاً فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل فولهام المركز الخامس في جدول الترتيب، بفارق ست نقاط خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع. وفي الوقت نفسه، سيسعى صلاح للعودة إلى التشكيلة الأساسية وإحداث تأثير كبير في كلتا المباراتين.