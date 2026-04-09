يعتقد ألارديس أن على سلوت أن يمنح النتائج أولوية على السمعة، ويدعم قرار المدرب الجريء بإبقاء صلاح على مقاعد البدلاء. وفي حديثه إلى بويل سبورتس، قال ألارديس: "أعتقد فعلاً أن الأمر أصبح أصعب على أرنه سلوت في استبعاد محمد صلاح الآن بعدما بات الجميع يعرف أنه سيرحل، لكنه عليه أن يفعل ما يراه صحيحاً للفريق لأنه هو نفسه تحت الضغط.

"إذا كان يشعر أن صلاح لا يقدّم ما يكفي، فعليه - كما هو الحال مع الجميع - أن يتخذ قراراً باستبعاده لأنه هو من سيتحمل المسؤولية. يمكنك أن ترى ذلك على وجه صلاح؛ لا يصدق الفرص التي يهدرها. تلك التي أهدرها أمام مانشستر سيتي في نهاية الأسبوع الماضي – في 99 مرة من أصل 100 في الماضي كان سيسجلها. لقد تردد ثانية أو ثانيتين إضافيتين، وتمكّن المدافع من التصدي لها. ثم أهدر ركلة جزاء في الشوط الثاني. عندما يصل الأمر إلى هذا الحد، تصبح مشكلة حقيقية لثقته. كانت ركلة الجزاء تلك أشبه بتمريرة للخلف إلى حارس المرمى."