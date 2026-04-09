تم التشكيك في قرار أرسنال بالاستثمار بقوة في غيوكيريس من قبل سميتشر، الفائز السابق بدوري أبطال أوروبا. وصل الدولي السويدي إلى ملعب الإمارات قادماً من سبورتينغ لشبونة في صفقة بارزة بلغت 64 مليون جنيه إسترليني، لكن موسمه الأول أثار جدلاً بين المحللين حول مدى فعاليته أمام المرمى.

ورغم أن غيوكيريس أظهر قدراً أكبر من الثبات في النصف الثاني من الموسم، فإن معاناته في بدايته أسهمت في الانطباع بغياب الحسم في هجوم «المدفعجية». ويرى سميتشر أن مهاجماً بمواصفات مختلفة من الدوري الألماني كان سيشكّل القطعة الأخيرة في أحجية فريق أرتيتا.