قيل لأرسنال إنهم "ربما كانوا قد فازوا بالفعل بالدوري الإنجليزي الممتاز" لو أنهم تعاقدوا مع مهاجم من البوندسليغا بدلًا من فيكتور غيوكيريس
سميتشيتش يتساءل عن خيار أرتيتا الهجومي
تم التشكيك في قرار أرسنال بالاستثمار بقوة في غيوكيريس من قبل سميتشر، الفائز السابق بدوري أبطال أوروبا. وصل الدولي السويدي إلى ملعب الإمارات قادماً من سبورتينغ لشبونة في صفقة بارزة بلغت 64 مليون جنيه إسترليني، لكن موسمه الأول أثار جدلاً بين المحللين حول مدى فعاليته أمام المرمى.
ورغم أن غيوكيريس أظهر قدراً أكبر من الثبات في النصف الثاني من الموسم، فإن معاناته في بدايته أسهمت في الانطباع بغياب الحسم في هجوم «المدفعجية». ويرى سميتشر أن مهاجماً بمواصفات مختلفة من الدوري الألماني كان سيشكّل القطعة الأخيرة في أحجية فريق أرتيتا.
المنهي المتفوّق
يُصرّ سميتشر، الذي لعب لليفربول ومنتخب التشيك، على أن شيك لاعب باير ليفركوزن يمتلك مستوى من الجودة الفنية لا يستطيع غيوكيريس مجاراته. وعلى الرغم من سجل شيك مع الإصابات العضلية، فإنه يعتقد أن الغانرز ربما كانوا قد حسموا اللقب بالفعل لو أنهم اختاروا التعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 30 عاماً.
وقال سميتشر لـBetVictor: "باتريك شيك هداف كلاسيكي. داخل منطقة الجزاء، هو ذكي جداً جداً ويمكنه الإنهاء من جميع الزوايا. قدمه اليسرى جيدة حقاً. للأسف بالنسبة له، عانى كثيراً من الإصابات العضلية. لو انضم شيك إلى أرسنال بدلاً من فيكتور غيوكيريس، أعتقد أنهم ربما كانوا قد فازوا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالفعل".
مُنهي أفضل بكثير
تأتي هذه الانتقادات رغم أن أرسنال يتصدر جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق تسع نقاط. وقد سجل جيوكيريس 17 هدفًا في 44 مباراة في جميع المسابقات، لكن تسجيله خمسة أهداف فقط في الدوري خلال أشهره الستة الأولى أثار المخاوف. أما شيك، فقد سجل 16 هدفًا في 35 مباراة في مختلف المسابقات.
وواصل سميتشر تأكيد تقييمه للمهاجمين، مشيرًا إلى أن غرائز شيك الطبيعية كانت ستمنحه حصيلة أعلى من الفرص التي يصنعها أرسنال. وقال: "بالفرص نفسها، كان سيسجل أهدافًا أكثر بكثير"، وأضاف: "أنا متأكد من ذلك لأنه مُنهٍ أفضل بكثير. وما زلت أود رؤيته في الدوري الإنجليزي الممتاز".
ماذا يأتي بعد ذلك؟
مع تقدمٍ بتسع نقاط في صدارة الدوري المحلي وفوزٍ بنتيجة 1-0 على سبورتينغ لشبونة في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أصبح فريق أرتيتا على أعتاب موسم تاريخي، رغم أن خياراته الهجومية لا تزال مصدر قلق. ويعود «الغانرز» إلى المنافسات هذا الأسبوع عندما يستضيفون بورنموث، قبل مواجهة سبورتينغ في مباراة الإياب الأسبوع المقبل.