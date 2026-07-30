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محمد سعيد

قنبلة توتنهام: دي زيربي يخطط لصفقة هجومية كبرى .. ومرموش وراشفورد في الصورة!

توتنهام هوتسبير
عمر مرموش
انتقالات
خوليان ألفاريز
ماركوس راشفورد
لاوتارو مارتينيز
دوشان فلاهوفيتش
كودي جاكبو
روبرتو دي زيربي
الدوري الإنجليزي الممتاز

5 أسماء على طاولة الإيطالي لإكمال ميركاتو السبيرز

تعاقد نادي توتنهام مع صفقات من العيار الثقيل مثل أليساندرو تونالي، ماتيوس فيرنانديش، وماركوس سينسي، لكن يبدو أن شهية "السبيرز" في سوق الانتقالات الحالية لم تنتهِ بعد، رغم تجاوز الإنفاق حاجز الـ 250 مليون جنيه إسترليني لتدعيم صفوف الفريق اللندني.

وفي الساعات الأخيرة، فجر المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي مفاجأة من العيار الثقيل حين أكد أن النادي لا يزال يعمل على جلب "قنبلة" هجومية لتعزيز الفاعلية أمام المرمى.

  • Roberto De Zerbi(C)Getty Images

    مشروع دي زيربي لم يكتمل بعد

    أثار روبرتو دي زيربي حالة من الترقب الشديد بين جماهير شمال لندن بتصريحاته الأخيرة حول خطط النادي فيما تبقى من سوق الانتقالات الصيفية، حيث أشار بوضوح إلى أن العمل الذي أُنجز حتى الآن لا يمثل سوى جزء من المخطط الشامل.

    وقال دي زيربي في تصريحاته المثيرة: "سوق الانتقالات لم ينتهِ بكل تأكيد، لقد أنجزنا 60 في المائة فقط من مشروعنا في الميركاتو. الآن لدينا (قنبلة) أخرى قادمة. هل هي قريبة؟ أتمنى ذلك، لكن الأمور لم تنتهِ بعد بكل تأكيد".

    ويرى دي زيربي أن زيادة الحصيلة التهديفية للفريق هي الأولوية القصوى في المرحلة المقبلة، خصوصًا بعد الموسم الماضي الذي سجل فيه الفريق 48 هدفًا فقط في الدوري، وهي حصيلة متواضعة مقارنة بالأندية الكبرى.

    وأوضح المدرب، قائلًا: "علينا زيادة عدد الأهداف من خلال جودة اللعب، سواء مع لاعبي الوسط أو المهاجمين، لكن يجب أن نجلب لاعبين قادرين على تسجيل الأهداف بشكل مباشر. علينا أيضاً مراعاة الكرات الثابتة وزيادة معدلات الطول في الفريق، هناك الكثير من التفاصيل التي نعمل عليها".

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  • عمر مرموش في الصورة

    يبرز اسم النجم المصري عمر مرموش كأحد الأهداف الرئيسية التي قد تلبي طموحات دي زيربي الفنية، حيث أظهر اللاعب قدرات استثنائية مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي رغم دخوله كبديل في كثير من الأحيان.

    ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن دي زيربي، الذي يفضل المهاجمين القادرين على التراجع للخلف والمساهمة في بناء اللعب كما فعل سابقًا مع جواو بيدرو في برايتون، يرى في مرموش مواصفات المهاجم الحديث الذي يفتح المساحات للأجنحة.

    وبجانب قدرته على بناء اللعب، يمتلك مرموش حس الخصم الذي يبحث عنه دي زيربي، حيث سجل أهدافًا حاسمة من خلال هجمات سريعة واقتحام لمنطقة الجزاء في التوقيت المثالي.

    وتبدو قدرة اللاعب المصري على شغل مركز المهاجم الصريح أو الجناح الأيسر تمنح توتنهام مرونة تكتيكية كبيرة، خاصة وأن سرعته التي وصلت إلى 21.9 ميل في الساعة تجعله واحدًا من أسرع اللاعبين في العالم.

    ومع إصابة جونيور كروبي التي ستبعده لفترة طويلة عن الملاعب، تزايدت حاجة توتنهام للتعاقد مع مهاجم بخصائص مرموش، الذي يمكنه ترجمة العرضيات والكرات البينية إلى أهداف، مع توفير خيار إضافي في الضغط العالي الذي يعتمد عليه المدرب الإيطالي في فلسفته الهجومية الشاملة.

  • ميزة إضافية من جاكبو وفلاهوفيتش

    أحد الجوانب التي ركز عليها دي زيربي هو "زيادة عنصر الطول" في الفريق، وهنا تبرز أسماء مثل كودي جاكبو ودوسان فلاهوفيتش كخيارات محتملة لهذه "القنبلة".

    جاكبو، مهاجم ليفربول، يمتلك الطول الفارع (6 أقدام و4 بوصات) والقدرة على الانطلاق من جهة اليسار إلى العمق، وهو ما يتناسب مع رغبة دي زيربي في تنويع مصادر الخطورة.

    على الجانب الآخر، يظهر اسم الصربي دوسان فلاهوفيتش كخيار متاح في سوق الانتقالات الحرة بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس، وهو المهاجم الذي سجل 68 هدفًا خلال فترة تواجده في تورينو.

    فلاهوفيتش يمثل القوة البدنية والبراعة داخل الصندوق، وهي صفات قد تمنح توتنهام بعداً جديداً في الكرات العرضية والثابتة التي شدد دي زيربي على أهميتها.

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    قنبلة أرجنتينية وبريق راشفورد

    تظل الأسماء الكبرى في القارة الأوروبية تحت رادار توتنهام، وعلى رأسها الأرجنتينيان لاوتارو مارتينيز وخوليان ألفاريز، حيث يمثل الثنائي "القنبلة" الحقيقية التي قد تهز أركان البريميرليج.

    لاوتارو مارتينيز، هداف الدوري الإيطالي مع إنتر، يعتبر القطعة المثالية في شطرنج دي زيربي نظرًا لقدرته الهائلة على الضغط والتحرك بين الخطوط وصناعة الفرص لزملائه، ومع ذلك، فإن تصريحات مارتينيز بالرغبة في الاعتزال بقميص "النيراتزوري" تجعل مهمة "سبيرز" في إقناعه بالقدوم إلى لندن صعبة للغاية، وتتطلب عرضًا ماليًا خرافيًا قد يتجاوز كل الصفقات السابقة التي عقدها النادي في هذا الميركاتو التاريخي.

    وفي الوقت الذي يرفض فيه أتلتيكو مدريد التخلي عن جوليان ألفاريز بسهولة، يبقى المهاجم الأرجنتيني هو الأكثر واقعية وتأثيرًا إذا ما قرر ليفي دفع الشرط الجزائي الضخم.

    كما تظهر التقارير اهتمامًا بماركوس راشفورد العائد إلى مانشستر يونايتد بعد فترة إعارة في برشلونة، حيث يرى البعض أن دي زيربي قد يكون المدرب القادر على إعادة إحياء مسيرة الدولي الإنجليزي.

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