"راح في الغسيل" .. خالد الشنيف يُغضب جماهير الاتحاد بسبب سخريته من قميص فيسينج!

وأبدى الشنيف، عبر برنامج "دورينا غير"، تعجبه من تصميم شعار الاتحاد على قميص ينز فيسينج، الذي بدا خاليًا من أي رموز أو كلمات، معلقًا بأن الشعار جميل، ولكن لماذا يبدو مختلفًا عن بقية القمصان، خاصة وأنه استشهد بحمد المنتشري، المتواجد بجانبه على مقاعد البدلاء، والذي بدا مكتملًا.

وعلّق خالد الشنيف بقوله إن الشعار "راح في الغسيل"، مطالبًا الاتحاد بتوفير قميص بديل له، يُظهر الشعار واضحًا، باعتباره المدرب، أهم شخصية في الفريق، فيما علّق محمد الدعيع، أسطورة الهلال، بأن الأمر لا علاقة له بالغسيل، ولكنه أمر يُسأل عنه مدير الفريق.

تعليق الشنيف أثار استياء عددًا من المتابعين، خاصة بعد نشر صورة القميص، المتوفر عبر موقع متجر نادي الاتحاد، تحت عنوان "Black Polo T-shirt"، بشعار مفرغ من محتواه بالفعل، على صدر قميص أسود، ما يؤكد أن ما ارتداه ينز فيسينج لم يكن به خطأ يستوجب التنويه.