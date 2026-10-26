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محمود خالد

"راح في الغسيل" .. خالد الشنيف يُغضب جماهير الاتحاد بسبب سخريته من قميص فيسينج!

الاتحاد
ينس فيسينج
الاتحاد ضد الدرعية
الدرعية
دوري روشن السعودي
دوري أبطال آسيا النخبة
نيفتشي

جدل جديد حول ملكية الاتحاد، وتحذير من العودة 10 سنوات للوراء..

أثار الإعلامي خالد الشنيف، جدلًا بين جماهير نادي الاتحاد، بسبب حديثه الذي حمل طابع السخرية، من زي الألماني ينز فيسينج، المدير الفني للعميد، خلال مباراته أمام الدرعية.

الاتحاد واصل مسيرته المتميزة مع فيسينج، بتحقيق انتصارين في آخر جولتين، أمام الاتفاق بنتيجة (4-1)، ثم الدرعية بثنائية نظيفة، ليواصل مطاردته لسباق الصدارة، في الوقت الذي يستعد فيه أيضًا لاستئناف مشواره الآسيوي، بملاقاة نيفتشي الأوزبكي، في فيرجانا، اليوم، ضمن الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال النخبة.

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  • "الشعار ممسوح"

    وأبدى الشنيف، عبر برنامج "دورينا غير"، تعجبه من تصميم شعار الاتحاد على قميص ينز فيسينج، الذي بدا خاليًا من أي رموز أو كلمات، معلقًا بأن الشعار جميل، ولكن لماذا يبدو مختلفًا عن بقية القمصان، خاصة وأنه استشهد بحمد المنتشري، المتواجد بجانبه على مقاعد البدلاء، والذي بدا مكتملًا.

    وعلّق خالد الشنيف بقوله إن الشعار "راح في الغسيل"، مطالبًا الاتحاد بتوفير قميص بديل له، يُظهر الشعار واضحًا، باعتباره المدرب، أهم شخصية في الفريق، فيما علّق محمد الدعيع، أسطورة الهلال، بأن الأمر لا علاقة له بالغسيل، ولكنه أمر يُسأل عنه مدير الفريق.

    تعليق الشنيف أثار استياء عددًا من المتابعين، خاصة بعد نشر صورة القميص، المتوفر عبر موقع متجر نادي الاتحاد، تحت عنوان "Black Polo T-shirt"، بشعار مفرغ من محتواه بالفعل، على صدر قميص أسود، ما يؤكد أن ما ارتداه ينز فيسينج لم يكن به خطأ يستوجب التنويه.

    Ittihad T-shirt

  • "إعادة الاتحاد إلى 10 سنوات"

    من ناحية أخرى، أثار الإعلامي عبد الرحمن الشويخ، مفاجأة أخرى جديرة بإثارة القلق بين جماهير العميد، عبر برنامج "المنصة" بمعلومة مؤكدة بنسبة 100%، على حسب قوله، بأن صندوق الاستثمارات العامة لم يصله أي عرض للاستحواذ على نادي الاتحاد.

    وعلّق الإعلامي محمد البكيري، عبر حسابه على منصة (إكس)، على هذا الأمر، بقوله "على الاتحاديين التعامل مع سياسة الأمر الواقع الذي فرضته الإدارة السابقة التي تم خلع رئيسها، بإعادة الاتحاد إلى مقبل 10 سنوات، على حد الكفاف؛ رئيس براتب، وجهاز فني أقل كلفة، ولاعبين (يليقون بفريق متوسط لا عريق بطل)، وإداريين تآكلت فائدتهم في الجهازين الفني والإداري، باستثناء مرتباتهم العالية".

    وأضاف "الأمر يقول: الجود من المجود، إلى حين ميسرة؛ والميسرة إما دعم سخي من برنامج الاستقطاب، وهذا مستبعد، وإما من ملاك جدد لعميد الأندية، وهذا أمر قد يطول إلى نهاية الموسم".


  • جدل خصخصة الاتحاد

    ويمكن الجدل في أن الإعلامي عبد الله فلاته، أكد أن شركة نادي الاتحاد، في طريقها نحو انتقال الملكية، من صندوق الاستثمارات العامة، وأن المرحلة الأولى، المتمثلة في شراء العلامة التجارية واسم النادي، قد انتهت، وتقدمت العروض على هذا الأساس.

    ووفق حديث فلاته، عبر فضائية ثمانية، فإن المرحلة الثانية، تتضمن المرحلة الإدارية أو التشغيلية، وكيف يتم تشغيل النادي، أما الثالثة، فتتضمن الصفقة المالية، كأن يتم دفع 800 مليون ريال على سبيل المثال، وتعقد دراسة حول كيفية استثمار هذا المبلغ على النحو الأمثل.

    وأضاف عبد الله فلاته، أن عملية البيع لن تتم إلا عندما تكون جميع المراحل مكتملة، مؤكدًا أنها يجب أن تتم في تسلسل وفترة زمنية يجب أن تكتمل، وأنها ليست مزايدة أو مناقصة، يفتح فيها مظروف، أو يدفع المبلغ ويتم شراء النادي وانتهى الأمر، ولكنها عملية نقل ملكية تتم بخطوات ممنهجة، دون أي عشوائية.

    وأكد فلاته أن قيمة بيع شركة نادي الاتحاد، ستتراوح ما بين 800 مليون إلى مليار ريال، إلا أنه - كما ذكر - يجب أن يتم دراسة كيفية استثمار هذا المبلغ على أفضل وجه.

    وكان فلاته قد أشار - في أغسطس الماضي - إلى أن ثلاث شركات كانت تتنافس على الاستحواذ على ملكية الاتحاد، قبل شهرين سابقين، وقدمت عروضها الرسمية، وكان الصندوق بصدد دراسة العروض، مؤكدًا أن اثنتين من تلك الشركات، تملك مستثمرين أجانب، وهي قادرة على إنهاء أزمة النادي المالية.

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