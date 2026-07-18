لإثبات "المؤامرة" ضد مصر .. إعلامي يتورط في خطأ فادح بسبب قميص حمدي فتحي "الممزق" أمام الأرجنتين!

وكان المنتخب المصري على أعتاب تحقيق إنجاز تاريخي، في مواجهته أمام الأرجنتين، في ثمن نهائي مونديال أمريكا الشمالية، بعدما تقديم بثنائية ياسر إبراهيم ومصطفى زيكو، في الدقيقتين 15 و67، فضلًا عن إلغاء هدف ثالث.

ولكن، نجح المنتخب الأرجنتيني في قلب الطاولة بـ"ريمونتادا" خلال 13 دقيقة، بثلاثية عن طريق كريستيان روميرو وليونيل ميسي وإنزو فيرنانديز في الدقائق 79 و83 و90+2.

وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًا واسعًا، تسبب في غضب جماهيري مصري كبير تجاه الحكم الفرنسي، فرانسوا ليتكسير، بسبب عدة لقطات، مثل جذب قميص حمدي فتحي، وإعاقة محمد صلاح، داخل منطقة جزاء الأرجنتين، قبل الهدف الثالث.