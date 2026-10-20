الفريق الكتالوني في منطقة الخطر .. مخاوف جديدة حول تأجيل قمة برشلونة وباريس سان جيرمان!

وفقًا لشبكة "ElDesmarque " فإن أجواء المباراة متوترة للغاية، وهو ما أكده المراسل دافيد إيبانيز الذي قام بتوضيح ما يحدث الآن في العاصمة الفرنسية باريس، قبل ساعات من المباراة المقامة مساء اليوم، الثلاثاء، في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

وقال إيبانيز:"الحكومة الفرنسية تصرفت بالفعل مع الأوضاع الحالية بكل صرامة، الليلة الماضية تم فرض حظر تجول في الحادية عشر وحتى السادسة من صباح اليوم، والليلة سيتكرر الأمر مرة أخرى".

وتابع:"سيحدث ذلك في المناطق الخطيرة جدًا، خاصة في ساحة الجمهورية، وهو المكان الذي وقعت فيه العديد من المشاجرات وأعمال العنف، مما نتج عنه اعتقال حوالي 2500 معتقل".