قلق كبير يكتنف أرسنال بعد انسحاب غابرييل من تشكيلة البرازيل عقب إصابته في نهائي كأس كاراباو
تفاقمت هزيمة ويمبلي
تفاقمت خيبة الأمل التي أعقبت خسارة أرسنال 2-0 أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس كاراباو، مع ورود أنباء تفيد بأن غابرييل لن يشارك في المباريات الدولية المقبلة للمنتخب البرازيلي. ورغم أن المدافع بدا قادراً على خوض المباراة النهائية في ويمبلي دون إظهار أي علامات على المعاناة، إلا أنه أبلغ عن شعوره بألم حاد في ركبته اليمنى خلال الفحوصات التي أجريت بعد المباراة. أجرى الطاقم الطبي بعد ذلك فحوصات بالأشعة، والتي أكدت أنه غير لائق للمشاركة في مباريات السيلساو الودية المهمة ضد فرنسا وكرواتيا. يمثل هذا الخبر انتكاسة كبيرة للمدافع، الذي خاض 17 مباراة دولية منذ ظهوره الدولي الأول في عام 2023 وكان متحمساً لمواصلة أدائه الجيد في آخر مباراة دولية له - الفوز 2-0 على السنغال في استاد الإمارات.
تأكيد طبي رسمي
تحرك الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF) بسرعة لتوضيح الموقف، حيث أصدر بيانًا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت لتأكيد غياب غابرييل عن المباريات المقررة في بوسطن وأورلاندو. وجاء في بيان الاتحاد البرازيلي: "سيغيب مدافع أرسنال غابرييل ماغالهايس عن المباريات الودية ضد فرنسا وكرواتيا. بعد مباراة يوم الأحد (22) ضد مانشستر سيتي، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، اشتكى اللاعب من ألم في ركبته اليمنى. وأكدت الفحوصات الطبية أن غابرييل ماغالهايس غير لائق للعب في المباريات خلال فترة التوقف الدولية للفيفا - ولن يتم استدعاء أي لاعب آخر ليحل محله".
أزمة دفاع أرسنال
يُشكل انسحاب غابرييل اتجاهاً مقلقاً لميكيل أرتيتا، حيث أصبح البرازيلي ثالث لاعب أساسي في الفريق الأول ينسحب من المشاركة مع منتخب بلاده هذا الأسبوع. كان فريق "المدفعجية" يعاني بالفعل من صدمة خبر انسحاب ويليام ساليبا من منتخب فرنسا بسبب مشكلة في الكاحل، في حين اضطر إبيريتشي إيزي إلى الانسحاب من منتخب إنجلترا بسبب إصابة في ربلة الساق. إن احتمال خسارة كلا المدافعين الأساسيين في مركز قلب الدفاع في وقت واحد يمثل سيناريو كابوسياً لنادٍ يسعى وراء لقبه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 2003-2004، لا سيما بالنظر إلى الاعتماد البدني والتكتيكي على الشراكة بين غابرييل وساليبا طوال الموسم.
ربيع مليء بالتحديات
يخوض الجهاز الطبي في أرسنال سباقاً مع الزمن لتقييم إصابة غابرييل في الركبة قبل استئناف منافسات الدوري المحلي بمباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ساوثهامبتون في 4 أبريل، تليها مباشرةً مباراة الذهاب الحاسمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد سبورتينغ لشبونة بعد ثلاثة أيام. وفي حين يتقدم الغانرز حالياً بفارق تسع نقاط على مانشستر سيتي قبل العودة إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في مواجهة بورنموث يوم 11 أبريل، لا يزال منافسهم يمتلك مباراة مؤجلة حاسمة.