إذا تمكن بايرن ميونيخ من إنجاز مهمته في مباراة الإياب ضد أتالانتا بيرغامو وحافظ على تقدمه بنتيجة 6-1 حتى النهاية، فسيلتقي بطل ألمانيا التاريخي مرة أخرى مع ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. ويواجه «الملكي» كابوساً محتملًا، على الأقل في مباراة الإياب.
ترجمه
قلق كبير لدى «الملكيين»؟ ريال مدريد يواجه كابوسًا أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا
فبعد مباريات دور الـ16 ضد مانشستر سيتي، يواجه ستة من أبرز لاعبي الفريق عقوبة الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء في مباراة الإياب، التي ستُقام في ملعب أليانز أرينا في حال تأهل بايرن ميونيخ.
وقد انضم كيليان مبابي إلى الخماسي الذي كان مهدداً بالفعل بالغياب عن مباراة الإياب ضد السيتي، والمكون من جود بيلينغهام الذي لا يزال مصاباً، وديان هويجن، وأوريليان تشواميني، وألفارو كاريراس، وفينيكوس جونيور.
احتفل النجم الهجومي الفرنسي بعودته في فوز "الملكي" 2-1 على مانشستر سيتي بعد أن غاب عن خمس مباريات بسبب مشاكل مستمرة في الركبة، وحصل على بطاقته الصفراء الثانية في البطولة الحالية بعد وقت قصير من دخوله الملعب.
- IMAGO / Buzzi
نادي بايرن ميونيخ وعقوبات الإيقاف بسبب البطاقات الصفراء: أوليسي وكيميش يتصرفان بحكمة أكبر من سيرجيو راموس
كان موضوع الإيقاف بسبب البطاقات الصفراء في ربع النهائي قد شغل بال نادي بايرن ميونيخ كثيرًا من قبل. فقد كان كل من جوشوا كيميش ومايكل أوليسي ودايوت أوبامكانو قد تلقوا بطاقتين صفراوين قبل مباراة الذهاب في دور الـ16 في بيرغامو. وعندما اتخذت المباراة منحى واضحاً للغاية لصالح البطل القياسي، ووصلت النتيجة مؤقتاً إلى 6-0، ردّ كيميش وأوليس على الأقل بتضييع الوقت، مما أدى إلى إيقافهما عن مباراة الإياب.
وهو أمر أثار جدلاً واسعاً، على الأقل في الأوساط الألمانية. ونظراً لاتهام كيميش وأوليز بالتعمد، توقع الكثيرون أن يكون لهذا الأمر تداعيات، وأن اللاعبين الأساسيين قد يتم إيقافهما لمباراتين بدلاً من مباراة واحدة.
وكان الإيقاف لمدة مباراتين الذي فرضته الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) على الإسباني سيرجيو راموس في عام 2019 بعد مباراة الذهاب في دور الـ16 بين ريال مدريد وأياكس أمستردام (2-1) بمثابة سابقة في هذا الصدد. وقد اعترف راموس صراحةً في مقابلة بعد المباراة بأنه حصل على البطاقة الصفراء عن قصد. وقال راموس آنذاك: "لا يعني ذلك أنني أستخف بالخصم، لكن في بعض الأحيان يتعين عليك اتخاذ مثل هذه القرارات، وهذا ما فعلته".
أما كيميش وأوليس وجميع لاعبي بايرن ميونيخ الذين تم استجوابهم لاحقًا بشأن الحادثة، فقد تصرفوا بحكمة أكبر. فبينما كان أوليس مقتضبًا كعادته بعد مباراة الذهاب في بيرغامو، قدم كيميش تفسيرًا يبدو أنه مقبول لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) على الأقل فيما يتعلق بالبطاقة الصفراء التي حصل عليها، ولهذا السبب لم يتم فتح أي تحقيقات أخرى ضد لاعبي ميونيخ.
في جميع المقابلات التلفزيونية والمقابلات في المنطقة المختلطة، أشار إلى أنه لم يكن لديه أي خيارات للتمرير عند تنفيذ ركلة حرة في نصف ملعبه ولم يكن يريد اللعب في ضغط الخصم. بالإضافة إلى ذلك، قال إنه منزعج في الواقع من الإنذار لأنه من نوع اللاعبين الذين يريدون "صنع كل مباراة".
- AFP
مدرب ريال مدريد يحذر قبل مباراة الإياب ضد بايرن ميونيخ
على الرغم من غياب أوليسي وكيميش عن مباراة الإياب، من المتوقع أن يتأهل البطل الألماني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء، حيث سيواجه ريال مدريد. وكان ألفارو أربيلوا متأكداً من ذلك منذ يوم الثلاثاء، وحذر مسبقاً من البطل الألماني.
"بايرن ميونيخ هو أحد أقوى الفرق في أوروبا حالياً"، أوضح أربيلوا وأشاد بـ"أسلوب اللعب" و"مستوى" بايرن ميونيخ: "سيكون الأمر صعباً للغاية، خاصة مع مباراة الإياب في ميونيخ." هل كان يفكر أيضاً في الإيقافات الوشيكة لستة من نجومه بسبب البطاقات الصفراء؟
على الأقل، أظهر فينيسيوس جونيور، الذي يعاني هو الآخر من عقوبات سابقة، روحاً قتالية. "لنواجههم!"، هكذا صرخ البرازيلي في إشارة إلى المنافس المحتمل في ربع النهائي القادم من جنوب ألمانيا.
أسئلة الأكثر شيوعًا
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".