بعد هجمة هجومية قبل نهاية المباراة (87)، أمسك اللاعب الهجومي بكاحله وظل يعرج على أرض الملعب. في الوقت الإضافي، قام المدرب فنسنت كومباني باستبداله.
ترجمه
قلق بشأن جمال موسيالا وجوناس أوربيغ: بايرن ميونيخ قد يدفع ثمناً باهظاً مقابل أدائه الرائع ضد أتالانتا بيرغامو
بالإضافة إلى ذلك، اضطر جوناس أوربيغ إلى مغادرة الملعب مدعوماً من اثنين من المدربين بعد أن سجل الفريق المنافس الهدف السادس والوحيد قبل نهاية المباراة بلحظات. وكان بديل مانويل نوير المصاب قد اصطدم بقوة مع نيكولا كرستوفيتش قبل أن يسجل ماريو باساليتش الهدف من كرة مرتدة.
وقبل ذلك بقليل، تم استبدال ألفونسو ديفيز وهو يبكي. ولم يتم بعد تشخيص حالة هؤلاء اللاعبين الثلاثة.
أعطى مدير الرياضة ماكس إيبرل بعد المباراة أول تحديث عن مدى خطورة الإصابات: "فونزي ربما أصيب في العضلات. جوناس أصيب في الرأس. إنه مشوش قليلاً ويعاني الآن من صداع شديد بالطبع. لا أستطيع أن أقول بشكل قاطع ما الذي حدث. أما بالنسبة لجامال، فقد كان الأمر في النهاية إجراءً احترازيًا. لقد شعر بشيء ما في كاحله، لكنه ليس شيئًا خطيرًا. يبدو لي أن إصابته هي الأقل خطورة. أما بالنسبة للاعبين الآخرين، فسننتظر لنرى". كما أعطى كومباني إشارة أمان حذرة.
وقال الكابتن جوشوا كيميش في Amazon Prime Video: "نأمل ألا تكون إصابات ألفونسو وجمال خطيرة. لقد كلفنا ذلك الكثير في الموسم الماضي. لا يجب أن يحدث ذلك هذا الموسم".
- Imago Images / MIS
عودة موسيالا إلى الاتحاد الألماني لكرة القدم في خطر - هل سيكون أولرايش مطلوبًا الآن؟
عاد موسيالا إلى تشكيلة بطل ألمانيا في منتصف يناير بعد أن تعرض لكسر في عظمة الساق خلال كأس العالم للأندية في الصيف. ومنذ ذلك الحين، اكتسب اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا خبرة تدريجية. في عشر مباريات سابقة، سجل أربعة أهداف (هدفين ومساعدة في كل منهما). ضد أتالانتا، سجل موسيالا، الذي حل محل سيرج غنابري بعد الاستراحة، الهدف السادس في المباراة.
إذا كان موسيالا قد أصيب بالفعل، فإن عودته إلى المنتخب الألماني في نهاية مارس ستكون قد ضاعت.
أما إصابة أوربيغ، فقد تؤدي إلى مشاركة سفين أولرايش في مباراة نهاية الأسبوع ضد باير ليفركوزن. نيوير غائب حاليًا، كما كان الحال قبل بضعة أسابيع، بسبب إصابة في عضلة الساق اليسرى.