حقق نادي فرايبورغ حلمه بالوصول إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخه في البطولات الأوروبية بفضل عودة قوية. فاز فريق المدرب جوليان شوستر في مباراة الإياب من دور الـ16 بدوري أوروبا على نادي كرك جينك بنتيجة 5-1 (2-1)، ليقلب بذلك خسارته 0-1 في مباراة الذهاب رأساً على عقب.
قلبوا النتيجة بشكل مذهل بعد تأخرهم في مباراة الذهاب! فريق فرايبورغ الذكي يصنع التاريخ في الدوري الأوروبي
ماتياس جينتر (19)، إيغور ماتانوفيتش (25)، فينتشنزو غريفو (53)، الذي أصبح الهداف الوحيد في تاريخ بريسغاو بعد تسجيله هدفه رقم 106 في المباريات الرسمية بقميص فرايبورغ، ويويتو سوزوكي (57) وماكسيميليان إيغستين (79) قدموا عرضاً هجومياً رائعاً. وبعد الفوز الخامس في المباراة الخامسة على أرضه، يمكن لفريق بريسغاو مواصلة مغامرته الأوروبية في أبريل في دور الثمانية. وفي غضون ذلك، أعاد ماتي سميتس (39) فريق جينك إلى المباراة - لكن فرايبورغ لم يسمح بضياع تذكرة الدور ربع النهائي.
"نحن مقتنعون بقدرتنا على تعويض النقص"، كان شوستر قد أكد ذلك أمام ميكروفون قناة RTL قبل المباراة. وفي هذه المباراة، استطاع مدرب SCF الاعتماد مجدداً على المحرك إيغستين الذي افتقده الفريق بشدة في مباراة الذهاب، والذي كان ضمن التشكيلة الأساسية بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي فرضت عليه.
الدوري الأوروبي: فرايبورغ يسحق جينك في مباراة الإياب
زاد فرايبورغ من ضغطه تدريجياً، حيث سدد جينتر الكرة برأسه في المرمى بعد عرضية من ركلة حرة نفذها جريفو. وأحبط نوح أتوبولو رد الضيوف السريع عن طريق آرون بيبوت (20) - وفي المقابل، سجل فرايبورغ هدفاً آخر: فقد مرر جينتر الكرة برأسه إلى ماتانوفيتش بعد محاولة من سوزوكي ارتطمت بالدفاع، فسددها الأخير في المرمى من مسافة قريبة.
لكن المضيفين أصبحوا أكثر سلبية، وهو ما استغله جينك ببرودة. لم يتمكن فرايبورغ من إبعاد الكرة بشكل صحيح من منطقة الجزاء الخاصة به، وسدد كونستانتينوس كاريتساس الكرة أولاً في العارضة، لكنه مرر الكرة المرتدة من القائم الداخلي إلى سميتس، الذي سددها متجاوزاً أتوبولو إلى داخل المرمى.
لكن فرايبورغ لم يترك هذا الانتكاس يخرج عن خطته سوى لفترة وجيزة. استغل جريفو تمريرة خلفية غير دقيقة من سميتس إلى الحارس توبياس لوال، وتجاوز بهدفه نيلس بيترسن في الترتيب الداخلي للنادي، الذي كان يشاركه قبل ذلك لقب أفضل هداف في تاريخ فرايبورغ. وبعد هجمة مرتدة، فتح سوزوكي الباب على مصراعيه للتأهل إلى ربع النهائي، ثم أضاف إيغستين هدفاً آخر.
SC فرايبورغ ضد KRC جينك 5:1 (2:1): إحصائيات المباراة
المباراة
SC فرايبورغ ضد KRC جينك
النتيجة
5:1 (2:1)؛ مباراة الذهاب: 0:1؛ المجموع: 5:2
الأهداف
1:0 جينتر (19)، 2:0 ماتانوفيتش (25)، 2:1 سميتس (39)، 3:1 جريفو (53)، 4:1 سوزوكي (56)، 5:1 إيغستين (79)
المسابقة
الدوري الأوروبي، دور الـ16، مباراة الإياب