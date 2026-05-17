Goal.com
مباشرالتذاكر
Qatar WC 2026 Akram Afif GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

قطر | من معركة "الوجبة" إلى جوازات سفر الصقور .. الأدعم في كأس العالم 2026 على أمل تعويض ما فات!

فقرات ومقالات
المنتخبات كما لم تعرفها من قبل!
قطر
كأس العالم
أكرم عفيف
جولين لوبيتيجي

كأس العالم 2026 مع GOAL بنكهة مختلفة .. إليك نبذة عن بلد الأمير تميم بن حمد خارج الملعب، وكل ما تريد معرفته عن منتخب قطر!

إن كان لديك حيوان شرس وترغب في اصطحابه في رحلة خارجية بالطائرة، فمكانه سيكون "عنبر الشحن"، تلك قاعدة معمول بها في كل أنحاء العالم دون استثناءات تقريبًا.

لكن هل تعلم أنك قد تجد ما هو شرس بجوارك على متن الطائرة في مقصورة الركاب؟ .. نعم! قد يحدث هذا إن كنت على متن الخطوط الجوية القطرية تحديدًا؛ فـ"الصقور" لها معاملة خاصة في بلد الأمير تميم بن حمد.

قد تظن أنها ستكون "رحلة فوضوية" بحكم أن الصقور طيور نهارية شرسة، لكن ستجد أنها واحدة من أمتع رحلاتك، لاختلافها عن رحلات الطيران التقليدية، فهي فرصة للتعرف على ثقافة جديدة عليك..

@lovinqtr

متداول علي منصه انستغرام: صقور في مطار حمد الدولي قبل ركوب الي الطياره 🦅 Trending on Instagram: Falcons at Hamad International Airport before boarding the plane 🦅 #lovinqtr #falcon #مطار_حمد_الدولي #قطر #صقور #qatar (@صخر🇶🇦 )

♬ original sound - Lovin Qatar | لوڤن قطر


الأمر بدأ تقنينه عام 2003 كون الصقر هو الطائر الوطني في قطر، تقرر حينها إصدار وثيقة عبور لها "جوازات سفر"، ليس رفاهيةً، إنما لتنظيم تجارتها ومكافحة التهريب وتسهيل تنقلها بين الدول الموقعة على اتفاقية "سايتس" الخاصة بالحيوانات المهددة بالانقراض.

وفي عام 2019، أعلنت وزارة البلدية والبيئة القطرية آلية جديدة للحصول على جوازات سفر الصقور بما يتناسب مع رؤية 2030، إذ بإمكان صاحبها أن يستخرج جوازًا لها في غضون نصف ساعة فقط .. فكيف يكون شكل تلك الجوازات؟

يدون بجواز كل صقر "اسم مالكه، رقم الشريحة التي يحملها الصقر، رقم شهادة اتفاقية الإتجار الدولي المتعلقة بالنباتات والحيوانات المهددة بالانقراض، شهادة صحية وشهادة سايتس من الدولة المصدرة للطيور".

أما عن شروط استخراجه فالأمر يتطلب فقط تصريح الاستيراد (سايتس)، محضر فحص الصقر والوثائق الدالة على الملكية.

بالانتقال للحديث عن حالة الصقور في تلك الرحلة، فتبقى معماة أو مقنعة، لضمان سهولة ترويضها والسيطرة عليها طوال فترتها على متن الطائرات.. لذا لا تقلق لن يكون هناك أي قلق إن صادفت صقرًا بجوارك خلال رحلة الطيران!


إن كنت ترغب في التعرف عن قرب بالشغف القطري الراسخ بالصقور، فأفضل وقت للسفر للدوحة هو شهر أكتوبر من كل عام، إذ يوافق بداية "موسم الصقارة"، كذلك يمكنك زيارة "سوق الصقور" في سوق واقف الشهير، الذي يحمل عديد الذكريات لمتابعي كأس العالم قطر 2022.

ولحين قدوم موعد رحلتك إلى قطر، خذ جولة في البلد بأعين أحد الصقور، الذي أطلق له المسؤولون العنان، لتعريف العالم على معالمها وكنوزها بطريقة مبتكرة أكثر من رائعة..

انتهيت من رحلتك مع المعالم القطرية رفقة الصقر؟، الآن لننتقل لرحلة مختلفة، بل ربما هي التي قادتك لقراءة هذه السطور في الأساس، حيث كرة القدم والتعرف عن قرب بالمنتخب العنابي، مع نبذة بسيطة في البداية عن واحدة من أشهر المعارك التي قادت البلاد لاستقلالها الحالي..

  • الدولة القطرية .. الاستقلال وبداية التأسيس "معركة الوجبة"

    هل تعلم أن قطر واحدة من البلدان التي فشلت الدولة العثمانية في إحكام قبضتها عليها؟ .. نعم! هذا حدث بفضل قوة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني؛ مؤسس الدولة الحديثة، والذي كان يدير شؤون البلد في حياة والده.

    القصة بدأت عام 1871، عندما قرر الشيخ جاسم التحالف مع الدولة العثمانية ضد الاحتلال البريطاني في الخليج، وبموجب هذا التحالف تواجدت قوات عثمانية في الدوحة، لكنها لم تكن قوة كبيرة، فالهدف فقط هو حماية الحدود مع الحفاظ على الاستقلال الداخلي دون أي تدخل خارجي، حتى لو كان من العثمانيين أنفسهم.

    لكن هذا الوضع لم يعجب العثمانيين – كما تقول كتب التاريخ – فطالبوا الشيخ جاسم بضرورة فرض الضرائب على الشعب، بل وتجاوز الأمر الحد بمحاولة التدخل في الشؤون الإدارية وتعيين موظفين عثمانيين في بعض المناصب بالبلد .. هنا انتفض الشيخ جاسم ضد كل ما هو عثماني، حتى تحول التحالف إلى مواجهة عسكرية، حيث "معركة الوجبة"..

    تلك المعركة نشبت عام 1893، وسُميت بهذا الاسم كونها وقعت بالقرب من قلعة "الوجبة" التاريخية. وقد قاد الشيخ جاسم القبائل القطرية لمحاربة القوات العثمانية بقيادة والي البصرة محمد حافظ باشا، حتى انتصر بها أصحاب الأرض، ومعها بدأ الاستقلال القطري الكامل ومهددت الطريق لتأسيس الدولة الحديثة.


    وحتى يومنا هذا هناك ما يُسمى بـ"وسام الوجبة"، إذ تمنحه قطر عادةً للسفراء الأجانب الموجودين على أرضها أو لنواب الوزاء والوكلاء وغيرهم، ممن يقدمون خدمات نافعة للدولة أو للإنسانية، ويقومون على تعزيز العلاقات بين البلاد.

    الحقيقة أن عالم التاريخ، خاصةً عندما نتحدث عن دولة عريقة كقطر، يطول الحديث عنها، لذا سنكتفي بهذا القدر من المعلومات عن البلد نفسها، والآن إلى عالم الساحرة المستديرة..

    • إعلان

  • منتخب قطر .. غياب عن الساحة العالمية وإنجازات قارية على استحياء

    رغم كم التقدم الهائل الذي تشهده الدولة القطرية منذ بداية التأسيس إلا أنه على مستوى كرة القدم، لا يحظها منتخبات بالكثير من لحظات التتويج أو حتى النجاح بشكل ما، فهي لحظات نادرة، يفصلها بينها عديد السنوات..

    إن قلنا كأس العالم، فقد شارك الأدعم في التصفيات المؤهلة للمونديال 13 مرة، لكنه لم يسجل ظهوره في البطولة سوى مرة وحيدة؛ تحديدًا عام 2022، وهي النسخة التي شارك بها ليس بفضل مشواره في التصفيات بل كونه صاحب الأرض وبالتالي تأهل مباشرةً.

    أما النجاح الأول في العبور للحدث العالمي عبر مشوار التصفيات، فقد تم خلال الأشهر الماضية، لذا نحن في انتظار مشاهدة المنتخب القطري في كأس العالم 2026، حيث وقع في المجموعة الثانية رفقة منتخبات سويسرا، كندا، والبوسنة والهرسك.

    بالرجوع للحديث عما حدث في أول مشاركة، حيث مونديال 2022، فقد ودع الأدعم الحدث العالمي الذي أقيم على أرضه ووسط جماهيره، من دور المجموعات بثلاث هزائم؛ بدأت بالإكوادور (0-2)، فالسنغال (1-3)، وأخيرًا هولندا (0-2).

    وبالانتقال للتاريخ القاري، فقد توج المنتخب القطري بطلًا لكأس آسيا مرتين عامي 2019 و2023، من أصل 11 مشاركة، فيما حقق كأس غرب آسيا مرة وحيدة عام 2013، بجانب ثلاثة ألقاب من كأس الخليج (1992، 2005، 2014).


  • من اللاعب الذي يجب أن تتابعه في قطر؟

    الحقيقة أن القائمة المبدئية المعلنة من المدرب جولين لوبيتيجي للمشاركة في كأس العالم 2026 صاحبها الكثير من الجدل، فهي انحصرت بين لاعبين أصحاب أعمار كبيرة وآخرين لم يظهروا في الكثير من المباريات بالموسم الجاري، وفئة ثالثة مُختلف على مستواها، وهذا طبيعي.


    لكن العنابي بشكل عام على مدار تاريخه، لم يكن يومًا ذاك المنتخب الذي يعج بالكثير من النجوم، فحتى كتيبة كأس آسيا 2019، لم تصمد كثيرًا وتراجع مستوى غالبية نجومها سواء لعامل السن أو غيره من الأسباب.

    لكن الثابت وسط كل ذلك وعلى مدار السنوات الأخيرة هو النجم أكرم عفيف؛ أفضل لاعب في آسيا عامي 2019 و2023، وأفضل لاعب في الدوري القطري 2025-2026 للعام السادس.


    الواقع هو أن عفيف – صاحب الـ29 عامًا – يتفوق على كافة زملائه بالقائمة المستدعاه بمراحل سواء لجودة مستواه أو لتواضع البقية حتى المجنسين منهم، حتى أصبح هو "ترمومتر" أداء المنتخب القطري، فإن كان يومًا في غير حالته، يتراجع الكل من خلفه.

    لكن يمني الجمهور القطري نفسه لو أنه نفض عن نفسه غبار كأس العرب 2025، إذ قدم حينها أحد أسوأ مستوياته في الملاعب على مدار دور المجموعات، حتى ودع الأدعم البطولة بهزمتين (أمام فلسطين وتونس)، وتعادل وحيد (سوريا).

    أما عن حصيلته الرقمية دوليًا، فقد شارك مع المنتخب القطري الأول في 126 مباراة، سجل خلالها 40 هدفًا وصنع 50 آخرين.

  • موهبة تستحق المتابعة

    لوبيتيجي قام باستدعاء عدد من المواهب في القائمة بجوار أصحاب الخبرات، كتحسين محمد (جناح أيسر – 19 عامًا)، ريان العلي (ظهير أيسر – 20 عامًا)، أيوب العلوي (ظهير أيمن – 21 عامًا)، الهاشمي الحسين (قلب دفاع – 22 عامًا)، مبارك شنان (جناح أيسر – 22 عامًا).

    جميعهم الحقيقة يستحق الحصول على فرصة في كأس العالم 2026 وجدير بالمتابعة، لكننا نرشح لك تحديدًا أيوب العلوي..

    ظهير أيمن الغرافة حصل مؤخرًا على جائزة أفضل لاعب تحت 23 عامًا في الدوري القطري 2025-2026، بعدما شارك في 19 مباراة.

    المطلوب فقط أن يمنحه لوبيتيجي فرصة المشاركة في كأس العالم 2026، حتى مع عودة بسام الراوي من الإصابة.


  • حظوظ قطر في كأس العالم 2026

    أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب القطري في المجموعة الثانية بكأس العالم 2026، رفقة منتخبات كندا، سويسرا، والبوسنة والهرسك.

    المجموعة متوازنة إلى حد كبير، فالمنتخب السويسري وحده هو صاحب الباع الطويل في كأس العالم، بمشاركته للمرة الـ12 في تاريخه، والسادسة على التوالي، ما يعني أنه أكثرهم خبرة، أما البقية فكندا شاركت مرتين من قبل، وحال البوسنة والهرسك كحال قطر بمشاركة وحيدة.

    الحظ الأكبر في هذه المجموعة – بحسب ما يقول التاريخ وفارق الإمكانات – يبقى لصالح المنتخب السويسري، حيث وصل لدور ربع النهائي ثلاث مرات من قبل، ودور الـ16 خمس مرات، لذا صعوده كصاحب المركز الأول في المجموعة الثانية متوقع بنسبة كبيرة.

    يبقى الصراع مفتوح على المركز الثاني بالمجموعة بين قطر وكندا والبوسنة والهرسك، وإن وضعنا عامل الأرض والجمهور في الحسبان، فالمركز الثاني سيكون من نصيب المنتخب الكندي، ناهبك عن امتلاكه بعض النجوم البارزين في أوروبا كجوناثان دافيد وألفونسو ديفيز.

    يقول الواقع "على الورق" إن فرصة المنتخب القطري أكبر في التأهل ضمن أفضل ثوالث، حيث سيكون الصراع على أشده مع البوسنة والهرسك، الذي تأهل بالإطاحة بالمنتخب الإيطالي من الملحق .. التأهل هنا ممكن فقط إن كان رفاق أكرم عفيف لن يذهبوا للحدث العالمي بالفكر العربي الشهير "يكفينا التمثيل المشرف"، إذ يحتاجون لتعويض ما فاتهم تاريخيًا على كافة الأصعدة والبطولات!

المباريات الودية
آيرلندا crest
آيرلندا
إيرلندا
قطر crest
قطر
QAT