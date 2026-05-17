قطر | من معركة "الوجبة" إلى جوازات سفر الصقور .. الأدعم في كأس العالم 2026 على أمل تعويض ما فات!

إن كان لديك حيوان شرس وترغب في اصطحابه في رحلة خارجية بالطائرة، فمكانه سيكون "عنبر الشحن"، تلك قاعدة معمول بها في كل أنحاء العالم دون استثناءات تقريبًا.

لكن هل تعلم أنك قد تجد ما هو شرس بجوارك على متن الطائرة في مقصورة الركاب؟ .. نعم! قد يحدث هذا إن كنت على متن الخطوط الجوية القطرية تحديدًا؛ فـ"الصقور" لها معاملة خاصة في بلد الأمير تميم بن حمد.

قد تظن أنها ستكون "رحلة فوضوية" بحكم أن الصقور طيور نهارية شرسة، لكن ستجد أنها واحدة من أمتع رحلاتك، لاختلافها عن رحلات الطيران التقليدية، فهي فرصة للتعرف على ثقافة جديدة عليك..





الأمر بدأ تقنينه عام 2003 كون الصقر هو الطائر الوطني في قطر، تقرر حينها إصدار وثيقة عبور لها "جوازات سفر"، ليس رفاهيةً، إنما لتنظيم تجارتها ومكافحة التهريب وتسهيل تنقلها بين الدول الموقعة على اتفاقية "سايتس" الخاصة بالحيوانات المهددة بالانقراض.

وفي عام 2019، أعلنت وزارة البلدية والبيئة القطرية آلية جديدة للحصول على جوازات سفر الصقور بما يتناسب مع رؤية 2030، إذ بإمكان صاحبها أن يستخرج جوازًا لها في غضون نصف ساعة فقط .. فكيف يكون شكل تلك الجوازات؟

يدون بجواز كل صقر "اسم مالكه، رقم الشريحة التي يحملها الصقر، رقم شهادة اتفاقية الإتجار الدولي المتعلقة بالنباتات والحيوانات المهددة بالانقراض، شهادة صحية وشهادة سايتس من الدولة المصدرة للطيور".

أما عن شروط استخراجه فالأمر يتطلب فقط تصريح الاستيراد (سايتس)، محضر فحص الصقر والوثائق الدالة على الملكية.

بالانتقال للحديث عن حالة الصقور في تلك الرحلة، فتبقى معماة أو مقنعة، لضمان سهولة ترويضها والسيطرة عليها طوال فترتها على متن الطائرات.. لذا لا تقلق لن يكون هناك أي قلق إن صادفت صقرًا بجوارك خلال رحلة الطيران!





إن كنت ترغب في التعرف عن قرب بالشغف القطري الراسخ بالصقور، فأفضل وقت للسفر للدوحة هو شهر أكتوبر من كل عام، إذ يوافق بداية "موسم الصقارة"، كذلك يمكنك زيارة "سوق الصقور" في سوق واقف الشهير، الذي يحمل عديد الذكريات لمتابعي كأس العالم قطر 2022.

ولحين قدوم موعد رحلتك إلى قطر، خذ جولة في البلد بأعين أحد الصقور، الذي أطلق له المسؤولون العنان، لتعريف العالم على معالمها وكنوزها بطريقة مبتكرة أكثر من رائعة..

انتهيت من رحلتك مع المعالم القطرية رفقة الصقر؟، الآن لننتقل لرحلة مختلفة، بل ربما هي التي قادتك لقراءة هذه السطور في الأساس، حيث كرة القدم والتعرف عن قرب بالمنتخب العنابي، مع نبذة بسيطة في البداية عن واحدة من أشهر المعارك التي قادت البلاد لاستقلالها الحالي..