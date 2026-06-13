أكثر من مجرد نقطة: حارس قطر يكتب التاريخ .. وأكرم عفيف "قائد لم يتخلص من لعنته" أمام سويسرا!

إذا ما كان الحديث بشأن عريس ليلة النقطة القطرية الأولى في كأس العالم، فهو بدون أدنى شك، سيكون الحارس محمود أبو ندى.

حارس الريان الذي شارك لأول مرة مع منتخب قطر، في أكتوبر الماضي، ولم يشارك سوى في 7 مباريات، صنع التاريخ، وأنقذ سمعة العنابي، الذي حقق أداءً للنسيان في نسخة 2022 التي أقيمت على أرضه، كأول منظم يخرج بـ"صفر" نقاط.

أبو ندى، هو مهندس النقطة الأولى، والذي بات سادس حارس في تاريخ كأس العالم، يتصدى لأكثر من 5 تصديات في شوط أول، بعدما كان بمثابة الجدار الدفاعي أمام محاولات كتيبة مورات ياكين، لشن هجمات على المرمى القطري طولًا وعرضًا.

أبو ندى، صاحب الـ26 عامًا، كان على وعده، بعدما تعهد بأن المنتخب قادر على تبييض وجه جماهيره في كل مباراة، ليصبح مفتاح الحل نحو تفادي الخسارة أمام سويسرا.



