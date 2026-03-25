Fullkrug grafica Milan
قضية فولكروغ الغريبة: لا يلعب مع ميلان، لكنه قد يشارك في كأس العالم مع منتخب ألمانيا بقيادة ناجلسمان

نيكلاس فولكروج
ميلان
ألمانيا
جوليان ناجلسمان
كأس العالم

قد يتم استدعاء المهاجم الألماني للمشاركة في كأس العالم في الولايات المتحدة.

حالة غريبة، تكاد تكون فريدة من نوعها على الساحة الدولية: هل يمكن للاعب غير أساسي في ناديه أن يضمن لنفسه فرصة الانضمام إلى قائمة منتخب بلاده استعداداً لكأس العالم 2026 التي ستُقام في كندا والولايات المتحدة والمكسيك في الصيف؟

إذا كانت الإجابة الأكثر شيوعًا هي "لا"، فإن ما قد يحدث لنيكلاس فولكروغ يبدو أنه يتعارض أيضًا مع أحد أكثر القواعد الأساسية شيوعًا في عالم كرة القدم: إذا لعبت وأديت أداءً جيدًا، فإن منتخبك سيأخذ ذلك في الاعتبار وقد يمنحك الفرصة المرموقة لارتداء قميصه.

لكن دعونا نأخذ الأمر خطوة بخطوة ونغوص في هذه الحالة الغريبة المتعلقة باللاعب رقم 9 في ميلان، الذي يتنافس على استدعائه من قبل المدرب يوليان ناجلسمان لملء مركز المهاجم في منتخب ألمانيا.

    لنبدأ بالترتيب.

    نقل زملاؤنا الألمان في Sky Sports DE بعض الشائعات حول الأفكار التي قد تكون لدى المدرب الفني بشأن خط الهجوم الألماني.

    في ضوء استعدادات كأس العالم، يبدو أن ناجلسمان لديه لاعبان مؤكدان هما نيك وولتميد - نجم نيوكاسل - وكاي هافيرتز - لاعب أرسنال المبدع تحت قيادة أرتيتا -: تحدث المدرب مؤخرًا مع مهاجم فريق الماغبايز، مؤكدًا له ثقته الكاملة به على الرغم من أن الفترة الحالية ليست من أفضل الفترات في إنجلترا؛ أما بالنسبة للاعب خط الوسط في فريق الغانرز، فقد كان الحديث أكثر تكتيكيًا، حيث يقدره المدرب لصفاته ومهاراته وقدرته على التنويع في الخط الهجومي باللعب في مركز رقم 10 أو كلاعب رقم 9 الوهمي.

    وهناك أيضًا، كمرجع هجومي، دنيز أونداف، بطل موسم استثنائي سجل فيه 23 هدفًا وصنع 13 تمريرة حاسمة في 38 مباراة إجمالاً مع شتوتغارت.

    ولكن هنا يأتي دور فولكروغ.

  • فولكروغ قد يشارك في كأس العالم...

    ففي حين أن أونداف يمر بأفضل موسم في مسيرته من حيث التسجيل والأداء، إلا أن المدرب يرى أنه لا يزال عليه إثبات المزيد ليستحق مكاناً في التشكيلة التي ستخوض بطولة كأس العالم المقبلة. ويعتقد ناجلسمان أن مهاجم شتوتغارت لا يتناسب تماماً مع أسلوب اللعب والفلسفة التي يخطط لها مع المنتخب الألماني في كأس العالم.

    ليس من قبيل الصدفة أن آخر مشاركة لأونداف مع المنتخب الوطني تعود إلى 8 يونيو 2025 - في مباراة دوري الأمم ضد فرنسا - وقبل ذلك لم يلعب منذ مباراة أكتوبر 2024 ضد البوسنة.

    لهذه الأسباب، يدرس ناجلسمان (الذي تحدث بالفعل مع كلا اللاعبين) إمكانية استدعاء تيم كلايندينست من بوروسيا مونشنغلادباخ أو نيكلاس فولكروغ، الذي انضم إلى ميلان على سبيل الإعارة من وست هام في يناير، بدلاً منه. يرغب المدرب في مهاجم كلاسيكي، قوي البنية، قوي في الكرات الهوائية، قادر على الصراع مع دفاعات الخصم في منافسة معقدة مثل كأس العالم.

    تكمن ميزة مهاجم الروسونيري في أن مهاجم مونشنغلادباخ لا يزال خارج الملاعب بعد الجراحة التي خضع لها في الركبة في ديسمبر الماضي.

  • ...لكنه لا يلعب مع ميلان

    لكن فيما يتعلق بفولكروغ، نعود إلى نقطة البداية: هل يمكن للاعب ألا يلعب، وألا يكون ضمن التشكيلة الأساسية، ومع ذلك يُنظر إليه على أنه مرشح للانضمام إلى منتخب بلاده؟ يبدو أن الإجابة، في النهاية، هي «نعم»، على الرغم من أن المهاجم الألماني لا يترك بصمة واضحة مع فريق ميلان الأحمر والأسود.

    وصل فولكروغ وتم الإعلان عن انضمامه رسمياً في 2 يناير الماضي في صفقة مع وست هام على أساس إعارة مجانية مع حق الشراء المحدد بـ 5 ملايين يورو، في حالة ممارسة خيار الشراء، فقد سجل فولكروغ، رغم مشاركته في جميع المباريات المتاحة منذ يناير فصاعدًا (14 من أصل 14، وإن كان اثنتان فقط كأساسي ضد فيورنتينا وتورينو)، هدفًا واحدًا فقط (كان حاسمًا في الفوز 1-0 على ليتشي في سان سيرو).

    حتى الآن، كان هذا هو الهدف الوحيد للمهاجم الألماني، الذي من المرجح أن يغادر ميلان في نهاية الموسم، في حال لم يتم شراء عقده، مما سيؤدي إلى ثورة هجومية جديدة في خط هجوم أليجري.

