أكد المحامي الدولي السعودي أحمد الشيخي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يقترب من إعلان قراره في قضية اللاعب البرازيلي رينان لودي؛ ظهير أتلتيكو مينيرو، ضد ناديه السابق الهلال خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنه أثار بعض الجدل برسالته.
"ما يحدث خلف الكواليس مرفوض" .. تحذيرات مع اقتراب إعلان فيفا قراره في قضية رينان لودي ضد الهلال
ماذا حدث؟
في سبتمبر 2025، فاجأ الهلال جماهيره بإعلان مغادرة الظهير البرازيلي للعاصمة السعودية "الرياض" متجهًا لبلاده، بعد إرسال خطاب رسمي للنادي يفيد بفسخ عقده من جانب واحد.
حينها أكد الهلال عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد لودي، لكن الأخير أوضح أنه اتخذ قراره بعد إخطاره من قبل النادي برفع اسمه من القائمة المحلية على أن يقتصر قيده على القائمة الآسيوية للمشاركة في دوري أبطال النخبة، وهو ما لم يعجبه.
لودي يتسلح في قضيته ضد النادي السعودي بحماية فيفا للاعبين في وقت يرى به أن الهلال يحرمه من مواصلة مشواره بمشاركة منتظمة، فيما يتسلح الزعيم بتسرع اللاعب في فسخ العقد، بينما لم تكن فترة القيد في السعودية قد أغلقت أبوابها بعد.
رسالة أحمد الشيخي
من جانبه، فتح المحامي الدولي السعودي أحمد الشيخي هذه القضية، محذرًا من قضايا أخرى ستتورط بها الأندية السعودية على غرار رينان لودي والهلال.
الشيخي لم يكشف عن أي تفاصيل تخص القرار المرتقب من فيفا، مكتفيًا بتوجيه النصيحة للمسؤولين بضرورة حل المشكلات قبل أن تتفاقم.
وكتب أحمد الشيخي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "لمن يهمه الأمر... مع اقتراب حسم الفيفا لقضية الهلال ولودي وبحسب مصادرنا، أخشى أن يتكون الصيفية مليئة بالقضايا الجديدة ضد أنديتنا؛ فالمعطيات الحالية تشير إلى ذلك".
وأضاف: "إذا كان صحيحًا أن للأندية مستحقات متأخرة لدى أطراف ثالثة، فأتمنى مساندتنا وحل معاناتها المالية، حتى لا تتفاقم المشاكل التي نعمل جميعًا على تجنبها؛ نحن وأنتم والأندية".
المحامي الدولي اختتم رسالته: "أعلم أن الجهود التي تُبذل حاليًا خلف الكواليس وأقدرها كثيرًا... لكنني أخشى أنها تعالج المهم، وتترك الأهم".
"تفاصيل قضية لودي غير جيدة"
في الإطار نفسه، أعرب الإعلامي الرياضي محمد أبوهداية عن قلقه من رسالة أحمد الشيخي رغم عدم وضوح تفاصيلها بشكل دقيق، مستدلًا على أن اختيارها كمثال لتحذير الأندية لا يُبشر بالخير.
وكتب أبوهداية: "اختيار قضية لودي كمثال ينبئ عن تفاصيل غير جيدة في هذا الملف .. ننتظر ونرى ماذا سيكون القرار!!".
"ما يحدث خلف الكواليس مرفوض"
أما الإعلامي الرياضي تركي الحربي فقد حذر من تدخل المسؤولين لحل أزمة الهلال مع رينان لودي، معتبرًا أن ذلك سيكون "استثناءً" للزعيم ويخل بمبدأ العدالة والمساواة.
وطالب الحربي المسؤولين بضرورة ترك الهلال يتحمل نتيجة قراراته، رافضًا أن يُنظر للقضية على أنها شأن عام على الدولة حله.
تركي الحربي كتب تحديدًا عبر منصة "إكس": "بدأ التمهيد لحل القضية الخاصة بناديهم!، أي أعمال خلف الكواليس كما يقول الشيخي هي إخلال بمبدأ العدالة والمساواة".
وتابع: "ليس من المنطق أن تتحمل أندية تبعات قراراتها، بينما نادي يتم تحمل الأخطاء بالنيابة عنه، محاولة تحويل الموضوع لشأن عام مرفوض".
ماذا قدم رينان لودي مع الهلال؟
صاحب الـ28 عامًا كان قد انضم للقلعة الزرقاء في شتاء 2024 قادمًا من نادي مارسيليا بعقد يمتد لثلاثة مواسم، أي كان من المفترض أن ينتهي في عام 2027 قبل فسخه في 2025.
وترنح أداء لودي مع الزعيم بين صعود وهبوط، حيث شارك في الأخير في 56 مباراة، محرزًا أربعة أهداف وصانعًا لـ11 آخرين.
فيما حقق أربعة ألقاب؛ الدروي السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، ولقبين من كأس السوبر السعودي.