قضية رينان لودي: الهلال ينفذ خطة برشلونة.. تأمين المنافسة على الثلاثية التاريخية والتخلص من صداع سالم الدوسري مبكرًا!

في أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث تتقاطع المصالح وتتشابك النصوص القانونية؛ تترقب الجماهير السعودية فصول إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل، وهي تلك المحتدمة بين عملاق الرياض الهلال والظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي.

القضية التي تفجرت شرارتها الأولى صيف عام 2025، على خلفية أزمة استبعاد لودي من قائمة الهلال "المحلية"، ثم فسخ اللاعب عقده من طرف واحد؛ تحوّلت إلى ملف شائك للغاية، داخل غرف فض المنازعات الدولية.

ووسط ترقب القرار.. خرج بابلو ميراندا، وكيل أعمال لودي، بتصريحات واثقة بشأن فوز الظهير البرازيلي في قضيته ضد الزعيم الهلالي؛ حيث قال: "اللاعب هادئ، ويعلم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيحفظ حقوقه المالية والقانونية".

هذه التصريحات زادت من مخاوف الجماهير الهلالية في كل مكان؛ وربما تؤكد تحركات النادي في سوق الانتقالات الصيفية الماضي، أنه سيخسر القضية بالفعل.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ التحركات الهلالية التي قد تكون مؤشرًا على صدور عقوبات ضد النادي، بالإضافة إلى مدى استعداد الفريق لعدم ضم عناصر جديدة أخرى..