قصر هاري كين الجديد البالغ ثمنه 20 مليون جنيه إسترليني بالقرب من ملعب تدريب تشيلسي «يبدو تمامًا مثل قصر باكنغهام»
مقرّ ملكي يليق بقائد منتخب إنجلترا
لم يدّخر قائد منتخب إنجلترا أي نفقة على عقاره الجديد، الواقع في منطقة وينتوورث الراقية، التي تتمتع بموقع ملائم قرب مركز تدريب تشيلسي في كوبهام.
وقال سكان محليون لصحيفة ذا صن إنهم لاحظوا التشابه اللافت بين منزل المهاجم الجديد والمقر اللندني الرسمي للعائلة المالكة، حيث علّق أحد الجيران في المنطقة الثرية قائلاً: «واجهته تبدو كقصر باكنغهام».
كان كين قد اشترى في الأصل الأرض ومبنى قائماً مقابل 6.5 مليون جنيه إسترليني في عام 2023، لكنه اختار إعادة تطوير شاملة بدلاً من تجديد بسيط. إذ قام نجم توتنهام السابق بهدم الهيكل الأصلي واستبداله بتحفة على الطراز الجورجي الجديد، وهو مشروع يُقال إن فريقاً من البنّائين استغرق قرابة عامين لإنجازه بينما يقترب من مراحله النهائية.
ميزات عالية التقنية لأيقونة كرة القدم
بينما يميل المظهر الخارجي للمنزل إلى طابع كلاسيكي مهيب مع نوافذ على الطراز الجورجي وأعمدة مدخل شامخة، فإن الداخل والمستويات السفلية مكتظّة بالفخامة العصرية. وتكشف الرسومات التخطيطية المقدمة إلى مجلس بلدية رونيميد أن اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً وزوجته كيت قد أعطيا الأولوية للتكنولوجيا الراقية بما يتناسب مع نمط حياتهما. ومن أكثر الإضافات إثارة للإعجاب منصة دوّارة بقيمة 20,000 جنيه إسترليني تم تركيبها لأسطول المهاجم من السيارات الفاخرة من الطراز الرفيع. ويضم المرآب تحت الأرض مساحة كافية لإيواء خمس سيارات، وتضمن المنصة الدوّارة أن يتمكن كين من مناورة سياراته المختلفة بسهولة للخروج من المساحات الضيقة دون الحاجة إلى مناورات رجوع صعبة.
مرافق واسعة تحت الأرض
يمتد نطاق المشروع إلى ما هو أبعد بكثير من الطوابق الأرضية المرئية، مع مستوى قبو ضخم مخصص للترفيه والعافية. ووفقًا لوثائق التخطيط، يشمل الجزء تحت الأرض من القصر صالة سينما خاصة، وحوض سباحة، وبارًا لاستضافة الضيوف، وغرفة علاج، وصالة رياضية مجهزة بالكامل. وقد صُمم المنزل ليستوعب الأسرة بأكملها براحة، إذ يضم أربع غرف نوم رئيسية لعائلة كينز وأطفالهم الأربعة، بالإضافة إلى غرفتين إضافيتين بحمامات داخلية مخصصتين تحديدًا للموظفين المقيمين.
التخطيط للمستقبل بعد ميونيخ
بينما يقيم كين حالياً في ألمانيا مع عائلته عقب انتقاله البارز إلى بايرن، يُعد هذا المشروع في سَري إشارة واضحة إلى خططه على المدى الطويل. ومن المتوقع أن ينتقل الدولي الإنجليزي إلى المنزل للإقامة الدائمة بمجرد انتهاء مسيرته خارج البلاد، أو ربما حتى قبل ذلك خلال فترات التوقف بين مواسم الدوري الألماني. ويوفر الموقع داخل مجمع وينتوورث للعائلة الخصوصية والأمان، مع إبقائهم قريبين من قلب كرة القدم الإنجليزية.