لم يدّخر قائد منتخب إنجلترا أي نفقة على عقاره الجديد، الواقع في منطقة وينتوورث الراقية، التي تتمتع بموقع ملائم قرب مركز تدريب تشيلسي في كوبهام.

وقال سكان محليون لصحيفة ذا صن إنهم لاحظوا التشابه اللافت بين منزل المهاجم الجديد والمقر اللندني الرسمي للعائلة المالكة، حيث علّق أحد الجيران في المنطقة الثرية قائلاً: «واجهته تبدو كقصر باكنغهام».

كان كين قد اشترى في الأصل الأرض ومبنى قائماً مقابل 6.5 مليون جنيه إسترليني في عام 2023، لكنه اختار إعادة تطوير شاملة بدلاً من تجديد بسيط. إذ قام نجم توتنهام السابق بهدم الهيكل الأصلي واستبداله بتحفة على الطراز الجورجي الجديد، وهو مشروع يُقال إن فريقاً من البنّائين استغرق قرابة عامين لإنجازه بينما يقترب من مراحله النهائية.