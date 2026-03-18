قصة نجاح بنهاية حلوة ومرّة؟ قرار انتقال مثير للجدل يلوح في الأفق في نادي شتوتغارت

لا يمكن القول إن ميتلشتات يقدم موسمًا سيئًا بأي حال من الأحوال، لكن يمكن ملاحظة اتجاه هبوطي طفيف مقارنةً بأول عامين له مع الفريق. ومن المؤكد أن مشاركته في تسجيل 10 أهداف في 39 مباراة حتى الآن تعد إنجازًا ملحوظًا، بل إنها تتفوق بالفعل على رصيده في موسمه الأول مع في إف بي (7 أهداف). لكن أربعة من أهدافه الخمسة سجلها ميتلشتات من ركلة جزاء. وبصرف النظر عن المهام الهجومية البحتة، فقد تفوق عليه هندريكس في العديد من النواحي. فاللاعب البالغ من العمر 24 عاماً لا يتألق فقط باعتباره أفضل في المواجهات الثنائية (69.2 في المائة) وتمرير الكرة (87.2 في المائة)، بل إنه أسرع بكثير في الجري. ضد لايبزيغ، تجاوز مرة أخرى حاجز 35 كم/ساعة على الرغم من طوله البالغ 1.89 متر (!)، في حين تبلغ السرعة القصوى لميتلشتات حوالي 33 كم/ساعة. كما يتألق المدافع المتخصص في مركز قلب الدفاع كصانع ألعاب (ثلاث تمريرات حاسمة)، كما في تمريرته النموذجية التي أسفرت عن الهدف المهم الذي سجله إرميدين ديميروفيتش لتصبح النتيجة 2-1 مؤقتًا ضد 1. FC كولن.

الإحصائيات ماكسيميليان ميتلشتات رامون هندريكس المباريات (دقائق اللعب) 39 (2836) 39 (2.534) الأهداف 5 0 تمريرات حاسمة 5 3 المراوغات الناجحة (الدوري الألماني) 64,7 في المائة (11/17) 100 في المائة (7/7) نسبة التمريرات (الدوري الألماني) 82,3 87,2 نسبة الفوز في الصراعات (الدوري الألماني) 64.5 69,2 في المائة التدخلات الدفاعية (الدوري الألماني) 2,73 في المباراة 3,22 في المباراة الواحدة استحواذ الكرة (الدوري الألماني) 1,89 في المباراة 0,59 في المباراة الواحدة السرعة القصوى ≈ 33 كم/ساعة 35,04 إلى 35,24 كم/ساعة

لذلك، يبحث المسؤولون بقيادة المدير الرياضي فابيان فولجيموث، حسبما ورد، في سوق الانتقالات عن بدائل للجانب الأيسر من الدفاع. وفي هذا الصدد، تكاثرت مؤخرًا التكهنات حول التعاقد مع نازينهو لاعب سيركل بروج، والذي من المرجح أن تبلغ قيمة انتقاله حوالي عشرة ملايين يورو. خاصة وأن مستقبل هندريكس يبدو مفتوحًا أيضًا. ويقال إن اللاعب الهولندي يحظى باهتمام كبير من عدة أندية كبرى.

ووفقاً للتقارير، فقد جذب ميتلشتات اهتماماً كبيراً أيضاً. وبناءً على ذلك، فإن نادي SSC نابولي يتابع وضعه عن كثب، كما فعل في الصيف الماضي، كما أن يوفنتوس تورينو قد أبدى اهتماماً به أيضاً. كما ألمح ميتلشتات نفسه قبل عيد الميلاد بقليل إلى أنه على الرغم من عقده الذي يمتد حتى عام 2028، فقد يكون هناك تغيير في الأفق في المستقبل غير البعيد: "ربما يكون من الممكن في وقت ما اتخاذ الخطوة التالية."

وبالنظر إلى القيمة السوقية لميتلشتات التي تقدر بـ 18 مليون يورو، يتضح أن نادي VfB سيحقق ربحًا هائلاً من بيعه. في الوقت نفسه، قد يوقع اللاعب الدولي الذي يمر بأفضل سنواته الكروية عقدًا كبيرًا أخيرًا. من الناحية المالية البحتة، سيكون الانفصال في مثل هذا السيناريو مقبولًا لكلا الطرفين. ومع ذلك، فإن نهاية مفاجئة لمسيرة ميتلشتات في شوابيا بهذه الطريقة قد تترك طعمًا مرًا.