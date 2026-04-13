"قصة أكبر من سقوط جدار برلين": الانتقال التاريخي الذي هزّ كرة القدم الاسكتلندية

في سلتيك كان جونستون يسجّل بمعدّل هدف في كل مباراة ثانية. تُوِّج بطلًا للدوري وحاملًا للكأس، لكن ليس هذا فحسب: لقد أصبح بطلاً. بعدما تلقّى جونستون بطاقة حمراء في إحدى مباريات «أولد فيرم» أمام رينجرز إف سي البروتستانتي، رسم إشارة الصليب على نفسه وهو في طريقه إلى غرفة الملابس أمام قطاع جماهير الخصم. هذه الحركة الاستفزازية إلى هذا الحد أشعلت لدى طرفٍ مزيدًا من الحب، وعند الطرف الآخر زادت الكراهية اتساعًا.

بعد ثلاثة أعوام مع سلتيك، تجرّأ جونستون على خطوة الاحتراف خارج البلاد إلى نادي نانت الفرنسي، لكنه كان يريد العودة إلى الوطن بالفعل في عام 1989: فبحسب الأصول وقّع أولاً مجددًا لسلتيك، قبل أن ينتقل —بعد تحوّل مذهل في قناعاته— وبشكل مفاجئ تمامًا إلى الغريم الكبير. وبالفعل تعاقد رينجرز مع لاعب كاثوليكي، وبذلك كسر قانونه غير المكتوب الذي ظل معمولًا به لعقود. لكن ليس أي كاثوليكي: بل أيقونة من سلتيك ذات ماضٍ معروف.

يقول داني غرانت من مدوّنة رينجرز «إيبروكس نويز» لـ SPOX: «في غلاسكو كانت هذه الصفقة قصة أكبر من سقوط جدار برلين في العام نفسه»، وكان حينها في العاشرة من عمره. وبمناسبة الذكرى الثلاثين للانتقال كتبت الصحيفة الاسكتلندية ديلي ريكورد: «لم تكن مجرد صفقة هزّت كرة القدم الاسكتلندية في أساساتها. بل كانت أيضاً واحدة من أكثر اللحظات أهمية في تاريخ هذا البلد».