Maurice Johnston Rangers 1990
"قصة أكبر من سقوط جدار برلين": الانتقال التاريخي الذي هزّ كرة القدم الاسكتلندية

Jلعقود طويلة، لم يكن رينجرز إف سي من غلاسكو يضمّ أي لاعبين كاثوليك، إلى أن غيّر انتقالٌ مذهل الكثير من الأمور — لكن ليس كلها.

نُشر هذا المقال لأول مرة في مايو 2022 وتم تحديثه بمناسبة عيد ميلاد مو جونستون الثالث والستين يوم الاثنين.

وُلد مو جونستون في عائلة كاثوليكية في غلاسكو، ومن الطبيعي أنه كان يشجع سيلتيك إف سي وهو طفل. ففي اسكتلندا يرتبط الانتماء إلى النادي في نهاية المطاف بالطائفة الدينية. وفي عام 1984 وقّع المهاجم الدولي الشاب مع ناديه المفضل، فتحوّل من مشجع إلى لاعب. حلم العمر!

  • في سلتيك كان جونستون يسجّل بمعدّل هدف في كل مباراة ثانية. تُوِّج بطلًا للدوري وحاملًا للكأس، لكن ليس هذا فحسب: لقد أصبح بطلاً. بعدما تلقّى جونستون بطاقة حمراء في إحدى مباريات «أولد فيرم» أمام رينجرز إف سي البروتستانتي، رسم إشارة الصليب على نفسه وهو في طريقه إلى غرفة الملابس أمام قطاع جماهير الخصم. هذه الحركة الاستفزازية إلى هذا الحد أشعلت لدى طرفٍ مزيدًا من الحب، وعند الطرف الآخر زادت الكراهية اتساعًا.

    بعد ثلاثة أعوام مع سلتيك، تجرّأ جونستون على خطوة الاحتراف خارج البلاد إلى نادي نانت الفرنسي، لكنه كان يريد العودة إلى الوطن بالفعل في عام 1989: فبحسب الأصول وقّع أولاً مجددًا لسلتيك، قبل أن ينتقل —بعد تحوّل مذهل في قناعاته— وبشكل مفاجئ تمامًا إلى الغريم الكبير. وبالفعل تعاقد رينجرز مع لاعب كاثوليكي، وبذلك كسر قانونه غير المكتوب الذي ظل معمولًا به لعقود. لكن ليس أي كاثوليكي: بل أيقونة من سلتيك ذات ماضٍ معروف.

    يقول داني غرانت من مدوّنة رينجرز «إيبروكس نويز» لـ SPOX: «في غلاسكو كانت هذه الصفقة قصة أكبر من سقوط جدار برلين في العام نفسه»، وكان حينها في العاشرة من عمره. وبمناسبة الذكرى الثلاثين للانتقال كتبت الصحيفة الاسكتلندية ديلي ريكورد: «لم تكن مجرد صفقة هزّت كرة القدم الاسكتلندية في أساساتها. بل كانت أيضاً واحدة من أكثر اللحظات أهمية في تاريخ هذا البلد».

  • نشأة الصراع الديني في اسكتلندا

    لفهم مدى أهمية هذا الانتقال، لا بد من فهم البلد، ونادييه الكرويين الأهمين، وعلاقتهما بالدين. كانت اسكتلندا في البداية كاثوليكية، قبل أن تتحول إلى البروتستانتية في سياق الإصلاح الديني في القرن السادس عشر. بخلاف الجزيرة المجاورة، أيرلندا. فعندما ضربت هناك مجاعة في منتصف القرن التاسع عشر، تدفقت عشرات الآلاف من الكاثوليك إلى اسكتلندا، حيث باتوا منذ ذلك الحين يتنافسون مع البروتستانت المقيمين على العمل والسكن.

    غير أن المجموعتين لم تكونا منفصلتين في آرائهما الدينية فحسب، بل أيضاً في مواقفهما السياسية: ففي حين يدافع بعضهم عن جمهورية أيرلندا المستقلة، يعلن الآخرون ولاءهم للملكية وللمملكة المتحدة. ومع امتزاج هذه العوامل بكثير من العناصر الأخرى، أفضت هذه الظروف إلى مستوى كبير من الكراهية المتبادلة.

    وسرعان ما تجسدت منافسة الطائفتين أيضاً على ملعب كرة القدم: هنا سلتيك، الذي نشأ من الكنيسة الكاثوليكية سانت ماري. وهناك رينجرز، الذي أسسه طلاب بروتستانت. وعلى أي جانب يقف كل نادٍ يتضح في كل مباراة داخل مدرجات المشجعين: هنا ترفرف الأعلام الأيرلندية، وهناك ترفرف أعلام الاتحاد (يونيون جاك).

  • نادي رينجرز والقانون غير المكتوب

    لكن سرعان ما اختلف الناديان في تعاملهما مع الدين. فقد كان سلتيك الكاثوليكي، منذ البداية، من حيث المبدأ منفتحًا على الجميع، بل إن بعض أعظم أساطير النادي كانوا بروتستانت. مثلًا المدرب جوك شتاين، الذي قاد سلتيك عام 1967 على نحو مذهل للفوز بكأس أوروبا للأندية البطلة. وعندما سُئل عمّا إذا كان سيضمّ الكاثوليكي أم البروتستانتي عند تساوي مستويي لاعبين، قال شتاين: «البروتستانتي، لأنني أعلم أن رينجرز لن يأخذ الكاثوليكي على أي حال».

    أما في رينجرز، فقد ترسّخ خلال عشرينيات القرن الماضي قانون غير مكتوب يقضي بعدم التعاقد مع لاعبين كاثوليك. ويُعزى هذا التوجيه إلى إداريين ولاعبين كانوا في ذلك الوقت أعضاء في «المنظمة الأورانجية» أيضًا. وهذه الجمعية البروتستانتية المتشددة سُمّيت نسبة إلى فيلهلم الثالث أمير أورانيه، الذي هزم في إيرلندا ذات يوم جيش الملك الكاثوليكي جيمس الثاني.

    ورغم هذا القانون غير المكتوب، لعب بعض الكاثوليك بشكل متفرق مع رينجرز، لكن كان عليهم إبقاء طائفتهم سرًا. فالمهاجم الجنوب أفريقي دون كيتشنبراند، مثلًا، لم يعلن كاثوليكيته إلا بعد سنوات من رحيله: «لم أكن أستطيع الاعتراف بذلك آنذاك. كنت سأدمّر حياتي الرائعة».

    ومنذ سبعينيات القرن العشرين، تزايد الضغط السياسي والإعلامي على رينجرز لتخفيف هذا التوجيه. وترددت أيضًا شائعات عن تحقيقات للفيفا بسبب تمييزات مزعومة. ومرارًا ما أعلن مسؤولو رينجرز عن التعاقد مع لاعبين كاثوليك، غير أنهم اختاروا في نهاية المطاف لتحقيق ذلك أكبر مفاجأة ممكنة.

    عودة مو جونستون المفترضة إلى نادي سيلتيك لكرة القدم

    كان مو جونستون قد غادر سلتيك عام 1987 على خير ما يرام: إذ لم يكن النادي قادرًا ولا راغبًا في دفع الرواتب المعروضة في أماكن أخرى، ولذلك أبدى المشجعون تفهمًا لانتقال ابن الـ24 عامًا آنذاك المربح إلى نانت. لكن عندما سعى جونستون بعد عامين، بوصفه المهاجم الأساسي للمنتخب الاسكتلندي، إلى العودة إلى الوطن، لم يكن يمكن أن يكون له سوى هدف واحد.

    في 12 مايو/أيار 1989 أعلن سلتيك، على نحو يكاد يكون متوقعًا، التعاقد مع جونستون. وكان الناديان قد اتفقا على قيمة انتقال بلغت 1.2 مليون جنيه إسترليني، وقد جرى بالفعل تحويل 400 ألف منها إلى نانت. وعندما سُئل عن الشائعات بشأن اهتمام مزعوم من مانشستر يونايتد، قال جونستون: «لا يوجد نادٍ بريطاني آخر يمكنني اللعب له سوى سلتيك».

    وفي اليوم التالي سافر جونستون مع زملائه المفترضين في حافلة الفريق إلى مباراة الدوري الختامية. وبعد أسبوع تابع أيضًا نهائي الكأس من المدرجات. فاز سلتيك على الغريم الكبير، الذي كان قد ضمن في ذلك الموسم بالفعل كأس الرابطة ولقب الدوري. وفي غلاسكو كانت موازين القوى تتبدل: كان لقب 1989 بداية احتكار للقب دام تسع سنوات لصالح رينجرز.

  • جعل غرايم سونيس المستحيل ممكنًا

    لم يكن سيلتيك في وضع أسوأ من غريمه في المدينة رياضيًا فحسب، بل ماليًا أيضًا. وكان الوضع سيئًا إلى حد أن النادي كان على ما يبدو يواجه صعوبات في تدبير المبلغ المتبقي المستحق لإتمام صفقة انتقال جونستون. وعندما علم مدرب رينجرز غرايم سونيس بهذه التعقيدات، خطرت له فكرة ما كان يُعدّ من المستحيل تصوره. فهو نفسه لم يكن يستطيع التماهي مع «القانون» غير المكتوب لدى رينجرز على أي حال: زوجته كاثوليكية، وأطفاله مُعمَّدون على الطريقة الكاثوليكية. وقال سونيس: «ربما كنت ساذجًا، لكن الدين لم يكن يومًا موضوعًا بالنسبة إليّ».

    وبالاستناد إلى آفاق رياضية أفضل وراتب أعلى، أقنع جونستون بتغيير رأيه؛ وكان الاثنان يعرفان بعضهما من مشاركتهما معًا في مباريات المنتخب الاسكتلندي. ورغم الشكوك الأولية، وافق مسؤولو رينجرز في النهاية على الخطة. وكتب سونيس في سيرته الذاتية: «كانت هناك معارضة داخل النادي، وكان بعض المديرين يخشون أن يتركنا المشجعون أفواجًا». «لكنني جادلت بأن أغلبية المشجعين الذين يتمتعون بعقلية سليمة سيفوز بهم عبر أهدافه».

    في الواقع، كان سونيس قد ضمن أن يصبح جونستون مستعدًا لخيانة ناديه المفضل. وأن يصبح مسؤولو رينجرز مستعدين لكسر قانونهم غير المكتوب الذي ظل ساريًا لعقود. لكن بقيت مشكلة واحدة: سيلتيك وعقده مع نانت. تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وقرر أن جونستون لاعب لسيلتيك — شريطة تحويل المبلغ المتبقي المستحق.

    ويُقال إن مدرب سيلتيك بيلي ماكنيل ضغط من أجل الدفع، فقط لكي لا يُشرك جونستون مرة أخرى أبدًا عقابًا له على خيانته الفاضحة. لكن النادي قرر خلاف ذلك، واستعاد مبلغ 400 ألف جنيه إسترليني الذي كان قد حُوِّل بالفعل، وبذلك أتاح انتقال جونستون إلى رينجرز. وتمكن اللاعب من الفرح براتب أعلى، ونانت برسوم انتقال أعلى بلغت الآن 1.5 مليون جنيه إسترليني.

  • أثار انتقال مو جونستون حالة طوارئ

    لم يكن عامة الناس قد علموا شيئًا عن كل تلك التطورات المذهلة: فحتى 10 يوليو/تموز 1989 كان يُعدّ أمرًا شبه محسوم على نطاق واسع أن جونستون سيلعب مع سلتيك في الموسم التالي. وبعد نحو شهرين تمامًا من إعلانه العودة إلى سلتيك، قدّمه رينجرز في ذلك اليوم التاريخي بصفته صفقة جديدة.

    وقال جونستون، مبتسمًا وهو يرتدي ربطة عنق رينجرز الزرقاء والبيضاء والحمراء: «أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى رينجرز. أنا معجب بغرايم سونيس، ولديّ شعور بأنني أنتقل إلى أحد أكبر الأندية، وربما أكبر نادٍ في أوروبا». وصرّح سونيس: «كنت سأكون أحمقًا بالكامل لو لم أسعَ للتعاقد مع مو. لقد قلت منذ البداية إنني لا علاقة لي بالطائفية».

    وما إن قيلت تلك الكلمات حتى عمّت حالة من الاضطراب في غلاسكو. أمام ملعب رينجرز، إيبروكس بارك، وضع المشجعون أكاليل زهور كُتب عليها «نهاية 116 عامًا من التقاليد»، بينما أحرق آخرون، والدموع في أعينهم، تذاكرهم الموسمية وأوشحتهم. وتحدث الأمين العام لرابطة المشجعين ديفيد ميلر عن «يوم حزين لرينجرز» وقال: «لا أريد أن أرى أي شخص كاثوليكي روماني في إيبروكس». وفي الجانب الآخر من المدينة، سارع مشجعو سلتيك في الوقت نفسه إلى تسجيل «نادي مشجعي سلتيك الذين يكرهون مو جونستون» رسميًا.

    رينجرز ضد جونستون: الإصبع الأوسط ومضايقات من قيّم المعدات

    يبدو أن الغضب الأخضر والأبيض كان أكبر وأكثر دوامًا من الغضب الأزرق والأبيض والأحمر. فإلى جانب الخيانة، جاء عاملٌ إضافي يتمثل في التعرّض للإذلال على يد المنافس. يقول المدوّن غرانت: "بالطبع لم يتقبل مشجعو رينجرز الانتقال بشكل جيد"، "لكنها كانت في الوقت نفسه إصبعًا وسطى كبيرًا في اتجاه مشجعي سيلتيك. لن يتجاوزوا ذلك أبدًا."

    ومن الناحية الرياضية كان من المفترض أن يعود الانتقال بالنفع على رينجرز: فقد قاد جونستون فريقه الجديد خلال عامين إلى لقبين للدوري. وقد هدّأ المهاجم كثيرًا من المشجعين، ولا سيما أمين المعدات جيمي بيل، بعد بضعة أشهر فقط بهدف فوز متأخر في مباراة "أولد فيرم". ومنذ ذلك الوقت فقط صار بيل يجهّز في غرفة الملابس قميص جونستون أيضًا، ويزوّده مثل اللاعبين الآخرين بألواح الشوكولاتة.

    توفي أيقونة النادي بيل عن عمر ناهز 69 عامًا، وفي إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي 2022 ضد آر بي لايبزيغ أُقيمت دقيقة صمت تكريمًا له. ومنذ جونستون صار على أمين المعدات بانتظام أن يجهّز القمصان للاعبين من الطائفة الأخرى. ولا سيما مع تدفّق اللاعبين الأجانب في أعقاب حكم بوسمان بات وجود الكاثوليك في رينجرز أمرًا طبيعيًا.

    لكن المضايقات استمرت: فقد روى الإيطالي جينارو غاتوزو (1997/98 مع رينجرز) مثلًا أنه كان مضطرًا لخلع قلادة الصليب التي يرتديها في غرفة الملابس. ولم يسمح النادي للاعبيه إلا في عام 1998 بأن يرسموا إشارة الصليب علنًا (لكن يُفضّل ألا يكون ذلك أمام جماهيرهم). وفي العام التالي أصبح الإيطالي لورينزو أموروزو أول قائد كاثوليكي للنادي.

  • رينجرز والدين: الوضع الحالي

    حتى وإن أصبح الفريق أكثر تنوعًا دينيًا، ظلت جماهير رينجرز بطبيعة الحال بروتستانتية وتفخر بذلك. وعلى الرغم من مبادرات قطبي «الأولد فرم» المتنافسين، لا تزال تُسمَع في ملاعبهما حتى اليوم هتافات مشحونة بالكراهية ضد ديانة الطرف الآخر. وقد عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) رينجرز بسبب ذلك في عدد من مباريات المسابقات الأوروبية، مثلًا في أعوام 2006 و2007 و2011 و2019.

    ويخمّن المدوّن غرانت: «لا تُغنّى هذه الأغاني حقًا للإهانة أو لأسباب دينية، بل لتشجيع النادي نفسه». فقد كان الكره للطائفة الأخرى طويلًا يُعدّ مرادفًا لدعم الطائفة الخاصة (وبالتالي دعم النادي أيضًا). وفي هذا السياق نُظِمت قبل عقود أغانٍ. ويبدو أن الانفصال عن هذه التقاليد أمرٌ صعبٌ بوضوح.

    ويقول غرانت، الذي يرى أن «مفهوم الدين قديم»: «لا تزال توجد في غلاسكو طائفية، لكنها ليست بالسوء الذي كانت عليه سابقًا». ولا يهمّ غرانت مطلقًا أن الكاثوليك يؤدون منذ زمن أدوارًا مهمة في فريقه: «يمكن أن يكونوا عُورًا، مثليين، يعزفون الساكسفون بعينٍ واحدة، ما داموا يعرفون التعامل مع كرة القدم».

