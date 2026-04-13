"قصة أكبر من سقوط جدار برلين": الانتقال التاريخي الذي هزّ كرة القدم الاسكتلندية

يبدو أن الغضب الأخضر والأبيض كان أكبر وأكثر دوامًا من الغضب الأزرق والأبيض والأحمر. فإلى جانب الخيانة، جاء عاملٌ إضافي يتمثل في التعرّض للإذلال على يد المنافس. يقول المدوّن غرانت: "بالطبع لم يتقبل مشجعو رينجرز الانتقال بشكل جيد"، "لكنها كانت في الوقت نفسه إصبعًا وسطى كبيرًا في اتجاه مشجعي سيلتيك. لن يتجاوزوا ذلك أبدًا."
ومن الناحية الرياضية كان من المفترض أن يعود الانتقال بالنفع على رينجرز: فقد قاد جونستون فريقه الجديد خلال عامين إلى لقبين للدوري. وقد هدّأ المهاجم كثيرًا من المشجعين، ولا سيما أمين المعدات جيمي بيل، بعد بضعة أشهر فقط بهدف فوز متأخر في مباراة "أولد فيرم". ومنذ ذلك الوقت فقط صار بيل يجهّز في غرفة الملابس قميص جونستون أيضًا، ويزوّده مثل اللاعبين الآخرين بألواح الشوكولاتة.
توفي أيقونة النادي بيل عن عمر ناهز 69 عامًا، وفي إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي 2022 ضد آر بي لايبزيغ أُقيمت دقيقة صمت تكريمًا له. ومنذ جونستون صار على أمين المعدات بانتظام أن يجهّز القمصان للاعبين من الطائفة الأخرى. ولا سيما مع تدفّق اللاعبين الأجانب في أعقاب حكم بوسمان بات وجود الكاثوليك في رينجرز أمرًا طبيعيًا.
لكن المضايقات استمرت: فقد روى الإيطالي جينارو غاتوزو (1997/98 مع رينجرز) مثلًا أنه كان مضطرًا لخلع قلادة الصليب التي يرتديها في غرفة الملابس. ولم يسمح النادي للاعبيه إلا في عام 1998 بأن يرسموا إشارة الصليب علنًا (لكن يُفضّل ألا يكون ذلك أمام جماهيرهم). وفي العام التالي أصبح الإيطالي لورينزو أموروزو أول قائد كاثوليكي للنادي.