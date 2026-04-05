قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي: تشيلسي يواجه ليدز في ويمبلي، بينما يلتقي ساوثهامبتون، قاتل العمالقة في دوري الدرجة الثانية، مع مانشستر سيتي
ليدز يتأهل لمواجهة تشيلسي
تشهد المباراة الأبرز في قرعة نصف النهائي مواجهة بين تشيلسي ولييدز يونايتد، في صراع يستحضر ذكريات واحدة من أكثر المنافسات إثارة في تاريخ كرة القدم الإنجليزية. وكان لييدز قد حجز مقعده في الدور نصف النهائي عقب مباراة فوضوية في ربع النهائي ضد وست هام يونايتد على ملعب لندن، والتي انتهت بفوز دراماتيكي بركلات الترجيح.
وأجريت قرعة الدور نصف النهائي على الهواء مباشرة بعد تلك المباراة، حيث تم تحديد مصير الفرق الأربعة المتبقية. وبالنسبة لليدز، تمثل الرحلة إلى ويمبلي علامة فارقة في تاريخه الحديث، بينما سيسعى تشيلسي إلى إعادة تأكيد هيمنته في مسابقة فاز بها ثماني مرات من قبل.
ساوثهامبتون يضع مانشستر سيتي في اختبار صعب
في المباراة النصف نهائية الثانية، يقع على عاتق فريق ساوثهامبتون، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، مهمة صعبة تتمثل في محاولة إيقاف آلة مانشستر سيتي. وقد برز «القديسون» كـ«قاتلي العمالقة» في نسخة هذا العام من البطولة، بعد أن حققوا فوزًا كبيرًا بإبهارهم فريق أرسنال في الدور السابق، ليحافظوا بذلك على أحلامهم بالوصول إلى ويمبلي.
يظل فريق مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا المرشح الأوفر حظاً لرفع الكأس، حيث يواصل المنافسة على عدة جبهات. وعلى الرغم من سجل سيتي الحافل، فإن أداء ساوثهامبتون القوي خلال الموسم الحالي يشير إلى أنه لن يخضع للضغوط عندما يلتقي الفريقان تحت القوس في وقت لاحق من هذا الشهر.
تم تأكيد مواعيد ويمبلي في أبريل
أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن مباراتي نصف النهائي ستقامان في استاد ويمبلي خلال عطلة نهاية الأسبوع الممتدة من السبت 25 أبريل إلى الأحد 26 أبريل. وتُعد هاتان المباراتان البارزتان بمثابة بوابة الوصول إلى النهائي، حيث من المتوقع أن تتجه أنظار عالم كرة القدم نحو العاصمة خلال هذين الموعدين اللذين يُعتبران من أهم الأحداث في التقويم المحلي.
وقد شكلت مباريات وست هام ولييدز خلفية مذهلة لقرعة الدور نصف النهائي، حيث تم استدعاء حارس مرمى الهامرز فين هيريك في اللحظات الأخيرة من الوقت الإضافي قبل الوصول إلى ركلات الترجيح. ومع انتهاء الإثارة في الدور ربع النهائي، يتحول التركيز بالكامل إلى الفرق الأربعة المتبقية والمعركة على مكان في المباراة النهائية.
الطريق إلى النهائي
تمكن كل من مانشستر سيتي وتشيلسي من بلوغ الدور نصف النهائي بسهولة نسبية مقارنة بمنافسيهما القادمين. فقد تجنب هذان العملاقان في الدوري الإنجليزي الممتاز أي مفاجآت كبيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما يؤكد مكانتهما كفريقين لا يُستهان بهما مع اقتراب البطولة من مرحلتها الحاسمة.
ويضيف وجود فريقين من خارج النخبة التقليدية - بما في ذلك فريق ليدز المتألق وفريق ساوثهامبتون القوي - عنصرًا من عدم القدرة على التنبؤ بنتائج المباريات القادمة. وسيتدافع مشجعو الأندية الأربعة الآن للحصول على التذاكر مع بدء العد التنازلي للمواجهات الحاسمة في أواخر أبريل.