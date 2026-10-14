عصفوران بحجر واحد: قرعة السوبر تمنح القادسية فرصة «الانتقام النزيه» من الأهلي.. والاحتفال الكبير أمام النصر بعد 32 سنة!

كأس السوبر السعودي.. هذه البطولة التي أثارت الكثير من الجدل في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ ها هي تطل علينا في نسختها الجديدة، من خلال مراسم قرعة نصف النهائي.

سبب الجدل في النسخة الماضية من بطولة السوبر، هو "اعتذار" عملاق الرياض الهلال عن المشاركة فيها؛ بحجة إرهاق نجوم الفريق الأول لكرة القدم، بعد خوض منافسات كأس العالم للأندية 2025.

هنا.. تم استدعاء الأهلي بدلًا من الهلال؛ مع توقيع عقوبات مالية ضد الزعيم، وحرمانه من المشاركة في نسخة 2026-2027.

ونجح فريق الأهلي الأول لكرة القدم وقتها، في التتويج بلقب كأس السوبر السعودي 2025-2026؛ وذلك بعد تخطي عقبة نادي القادسية في المربع الذهبي، ثم الفوز على عملاق الرياض النصر في المباراة النهائية.

والآن.. ها هي قرعة نسخة 2026-2027 تسفر عن مواجهة جديدة بين الأهلي والقادسية، في دور نصف النهائي؛ بينما سيلتقي النصر مع نادي الخلود، في اللقاء الآخر.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ كيف يُمكن أن يستغل القادسية تحديدًا النسخة القادمة من السوبر السعودي، لضرب عصفورين بحجر واحد..