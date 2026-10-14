هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Qadsiah Musab Aljuwair Tijjani Reinders Julian Quinones (Goal Only)Goal AR
أحمد فرهود

عصفوران بحجر واحد: قرعة السوبر تمنح القادسية فرصة «الانتقام النزيه» من الأهلي.. والاحتفال الكبير أمام النصر بعد 32 سنة!

فقرات ومقالات
القادسية
الهلال
النصر
الأهلي
الخلود
السوبر السعودي
دوري روشن السعودي
كأس خادم الحرمين الشريفين

القادسية قد يفعلها في النهاية..

كأس السوبر السعودي.. هذه البطولة التي أثارت الكثير من الجدل في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ ها هي تطل علينا في نسختها الجديدة، من خلال مراسم قرعة نصف النهائي.

سبب الجدل في النسخة الماضية من بطولة السوبر، هو "اعتذار" عملاق الرياض الهلال عن المشاركة فيها؛ بحجة إرهاق نجوم الفريق الأول لكرة القدم، بعد خوض منافسات كأس العالم للأندية 2025.

هنا.. تم استدعاء الأهلي بدلًا من الهلال؛ مع توقيع عقوبات مالية ضد الزعيم، وحرمانه من المشاركة في نسخة 2026-2027.

ونجح فريق الأهلي الأول لكرة القدم وقتها، في التتويج بلقب كأس السوبر السعودي 2025-2026؛ وذلك بعد تخطي عقبة نادي القادسية في المربع الذهبي، ثم الفوز على عملاق الرياض النصر في المباراة النهائية.

والآن.. ها هي قرعة نسخة 2026-2027 تسفر عن مواجهة جديدة بين الأهلي والقادسية، في دور نصف النهائي؛ بينما سيلتقي النصر مع نادي الخلود، في اللقاء الآخر.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ كيف يُمكن أن يستغل القادسية تحديدًا النسخة القادمة من السوبر السعودي، لضرب عصفورين بحجر واحد..

  • FBL-KUWAIT-SAUDI-SUPER CUPAFP

    قواعد المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي

    في البداية، وقبل كل شيء عزيزي القارئ؛ يجب الإشارة إلى "قواعد" المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي، وهي:

    * أولًا: مشاركة بطل ووصيف دوري روشن السعودي للمحترفين.

    * ثانيًا: مشاركة بطل ووصيف كأس خادم الحرمين الشريفين.

    * ثالثًا: إذا تكرر فريق واحد أو أكثر بين بطل ووصيف المسابقتين؛ يتم اللجوء إلى صاحب المركز الثالث ثم الرابع، في دوري روشن السعودي للمحترفين.

    وإذا نظرنا إلى مسابقتي الدوري والكأس، للموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ سنجد أن الترتيب جاء كالتالي:

    * دوري روشن: النصر (البطل)، الهلال (الوصيف).

    * كأس الملك: الهلال (البطل)، الخلود (الوصيف).

    ونظرًا إلى تكرار الهلال مرتين بين المسابقتين؛ فقد تم اللجوء إلى صاحب "المركز الثالث" في مسابقة دوري روشن للمشاركة في كأس السوبر السعودي 2026-2027، وهو عملاق جدة الأهلي هنا.

    لكن.. بما أن فريق الهلال الأول لكرة القدم معاقب أساسًا، بالحرمان من المشاركة في النسخة القادمة من السوبر؛ فقد تم اللجوء إلى صاحب "المركز الرابع" في مسابقة الدوري أيضًا، وهو نادي القادسية.

    وبناءً على ذلك؛ أصبح المشاركون في كأس السوبر السعودي 2026-2027، هم:

    - النصر: بطل دوري روشن السعودي للمحترفين.

    - الخلود: وصيف كأس خادم الحرمين الشريفين.

    - الأهلي: ثالث دوري روشن السعودي للمحترفين.

    - القادسية: رابع دوري روشن السعودي للمحترفين.

  • Al-Ahli v Al-Qadsiah - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport

    سوبر 2025-2026.. عندما أشعل القادسية أزمة كبيرة!

    الآن.. لنعد إلى ما طرحناه في بداية تقريرنا؛ وتحديدًا فيما يتعلق بجدل كأس السوبر السعودي، للموسم الرياضي الماضي 2025-2026.

    وكما ذكرنا؛ عندما اعتذر الهلال عن المشاركة في النسخة الماضية من السوبر، تم استدعاء عملاق جدة الأهلي بدلًا منه.

    ولم تُجرَ قرعة جديدة، حيث ظلت كما هي دون تغيير؛ مع استبدال خصم القادسية، من الهلال إلى الأهلي.

    وآنذاك.. خسر القادسية (1-5) أمام الأهلي، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2025-2026؛ قبل أن يحقق الراقي اللقب على حساب النصر بالذات، في المشهد الختامي.

    هنا.. قرر القادسية رفع شكوى رسمية، يطالب فيها بإعادة نهائي كأس السوبر السعودي، على أن يكون هو أحد طرفيه؛ للأسباب التالية:

    * أولًا: مشاركة الأهلي جاءت غير نظامية؛ وبما يهدد نزاهة المنافسات السعودية، وفقًا لوجهة نظر القادسية.

    * ثانيًا: كان يجب اعتبار الهلال منسحبًا؛ وبالتالي تأهل القادسية مباشرة إلى النهائي، بدلًا من خوض مواجهة أمام الأهلي.

    وفي النهاية.. تم رفض شكوى القادسية؛ ومع مرور الأيام.. وجد فارس الشرقية نفسه يشارك في كأس السوبر السعودي 2026-2027، بدلًا من الهلال.

    نعم عزيزي القارئ؛ القادسية استفاد من العقوبة الموقعة ضد الهلال بحرمانه من خوض النسخة القادمة من السوبر، ليشارك بدلًا منه.

  • Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    القادسية.. فرصة ذهبية لـ"الانتقام النزيه" من الأهلي

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ نعود ونؤكد أن قرعة كأس السوبر السعودي 2026-2027، أسفرت عن الآتي:

    * نصف النهائي الأول: عملاق جدة الأهلي ضد نادي القادسية.

    * نصف النهائي الثاني: عملاق الرياض النصر ضد نادي الخلود.

    أي أن القادسية، الذي اعتبر أن فوز الأهلي عليه في كأس السوبر السعودي 2025-2026، جاء بشكل غير نظامي ويخالف نزاهة المنافسة - على حد قوله -؛ ها هو أمام فرصة ذهبية للانتقام، وفي الدور نصف النهائي نفسه.

    بمعنى.. إذا فاز القادسية على الأهلي في نصف نهائي النسخة القادمة من السوبر، فسيستطيع القول إنه انتقم بـ"شكل نزيه"؛ رغم أن الراقي فعل ذلك أيضًا في الموسم الماضي، وفقًا لأحكام الجهات القضائية المختصة.

    وعانى القادسية كثيرًا أمام الأهلي، بتلقيه أربع هزائم متتالية؛ قبل أن ينتفض مؤخرًا بالانتصار في آخر مباراتين، كالتالي:

    * دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026: فوز القادسية (3-2) على الأهلي في الجولة الـ26.

    * دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027: فوز القادسية (3-2) على الأهلي في الجولة السادسة.

    والانتصار في آخر مباراتين؛ يعزز فرص القادسية في الانتقام من فريق الأهلي الأول لكرة القدم، في كأس السوبر بالذات.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Al Qadsiah vs Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    النهائي.. القادسية يرغب في الاحتفال الكبير بعد 32 سنة!

    أخيرًا.. إذا وصل نادي القادسية إلى نهائي كأس السوبر السعودي 2026-2027؛ فإنه سيكون أمام فرصة ذهبية، للتتويج بأول لقب كبير منذ 32 عامًا.

    نعم؛ آخر لقب كبير لفريق القادسية الأول لكرة القدم كان في موسم 1993-1994، على النحو التالي:

    * أولًا: التتويج بلقب كأس الاتحاد السعودي.

    * ثانيًا: التتويج بلقب كأس الكؤوس الآسيوية.

    وبعد ذلك؛ اقتصرت ألقاب القادسية على دوري الدرجة الأولى السعودي، مع غيابه عن منصات التتويج بالبطولات الكبرى.

    ولو افترضنا أن القادسية سينتقم من عملاق جدة الأهلي، ويتأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي في ديسمبر القادم؛ فإنه سيواجه النادي العاصمي الكبير النصر، أو فريق الخلود الأول لكرة القدم.

    ويُعتبر النصر المرشح الأقوى، مع كل الاحترام للخلود بالطبع؛ ولكن أيًّا كان المتأهل من الناديين، فإن القادسية يتفوق عليهما بشكل واضح في المباريات الأخيرة.

    - النصر: لم يعرف الفوز على القادسية منذ موسم 2020-2021؛ حيث خسر آخر خمس مباريات، وفقًا لسجل المواجهات المشار إليه.

    - الخلود: لم يعرف الفوز على القادسية منذ موسم 2022-2023؛ حيث خسر آخر ثماني مباريات، وفقًا لسجل المواجهات المشار إليه.

    وهنا.. تشمل الحسابات جميع البطولات؛ بما فيها دوري الدرجة الأولى السعودي، الذي تواجد فيه القادسية والخلود مؤخرًا قبل الصعود.

    المهم أن ما يقدمه القادسية من مستويات مبهرة، مع الأسماء الرائعة التي يضمها، وتفوقه الكبير على النصر والخلود؛ يجعله مرشحًا للتتويج بلقب كأس السوبر السعودي 2026-2027، حال التأهل إلى النهائي.