قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027: صدام عربي لتونس.. ومجموعة قوية للجزائر وطريق مريح نسبيًا للمغرب ومصر



أُقيمت، اليوم الثلاثاء، في مصر، مراسم قرعة تصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2027، وذلك ضمن الاستعدادات الخاصة بالنسخة المرتقبة من البطولة القارية، التي تستضيفها كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا بشكل مشترك عام 2027.

ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس أمم أفريقيا “باموجا 2027” خلال الفترة الممتدة من 19 يونيو/حزيران حتى 17 يوليو/تموز 2027، في نسخة تحمل طابعًا تاريخيًا واستثنائيًا، باعتبارها المرة الأولى التي تُنظم فيها البطولة بمشاركة ثلاث دول مستضيفة.

كما تمثل هذه النسخة عودة البطولة القارية إلى منطقة شرق أفريقيا للمرة الأولى منذ 51 عامًا، ما يمنح الحدث أهمية كبيرة على المستويين الرياضي والجماهيري، وسط ترقب واسع من جماهير كرة القدم في القارة السمراء.

وشهدت مراسم القرعة حضور عدد من أساطير الكرة الأفريقية، يتقدمهم عصام الحضري، إلى جانب ماكس جراديل، وويليام تروست إيكونج، بالإضافة إلى تريزور مبوتو.

وأسفرت القرعة عن مجموعات متفاوتة القوة بالنسبة للمنتخبات العربية، حيث جاء منتخبا المغرب ومصر في مجموعتين تبدوان أسهل نسبيًا مقارنة ببقية المنافسين.

وضمت المجموعة الأولى منتخب المغرب إلى جانب منتخبات الجابون والنيجر وليسوتو، بينما جاء منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة أنجولا ومالاوي وجنوب السودان.

في المقابل، فرضت القرعة مواجهة عربية مرتقبة لمنتخب تونس، بعدما أوقعته في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخب ليبيا، إضافة إلى أوغندا وبتسوانا.

أما منتخب الجزائر، فوجد نفسه في واحدة من أقوى مجموعات التصفيات، بعدما أوقعته القرعة في المجموعة التاسعة إلى جانب زامبيا وتوجو وبوروندي، في مجموعة يُنتظر أن تشهد منافسة قوية على بطاقات التأهل.

كما خطفت المجموعة الثالثة الأنظار، بعدما ضمت منتخبات كوت ديفوار وغانا وجامبيا والصومال، لتبدو واحدة من أكثر مجموعات التصفيات إثارة وقوة.