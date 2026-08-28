أُقيم اليوم في تمام الساعة الواحدة ظهرًا مراسم القرعة الخاصة بالدوري الأوروبي في قاعة جريمالدي فوروم بمونتي كارلو.
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قرعة الدوري الأوروبي | مواجهات صعبة في انتظار ميلان ويوفنتوس
قرعة يوفنتوس وميلان
إليكم منافسي الفرق الإيطالية الذين أسفرت عنهم قرعة مونتي كارلو:
يوفنتوس: ريال سوسيداد، آ زد ألكمار، رين، فرينتسفاروشي، أومونيا نيقوسيا، سيلتا فيجو، نيك، هابويل بئر السبع.
ميلان: بنفيكا، أولمبياكوس، فرينتسفاروشي، سالزبورج، سندرلاند، بورنموث، أرارات أرمينيا، ليفسكي صوفيا.
القرعة كاملة للمستوى الأول
البرنامج الكامل لمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا::
المستوى الأول
باير ليفركوزن: مارسيليا، ليون، سالزبورج، دينامو زجرب، تسيليه، ليخ بوزنان، بشكتاش، أو إف آي كريتا.
بنفيكا: ألكمار، ميلان، سيلتيك، فيكتوريا بلزن، ليخ بوزنان، أومونيا نيقوسيا، أو إف آي كريتا، إن إي سي.
يوفنتوس: ريال سوسيداد، ألكمار، رين، فرينكفاروشي، أومونيا نيقوسيا، سيلتا فيجو، إن إي سي، هبوعيل بئر السبع.
ميلان: بنفيكا، أولمبياكوس، فرينكفاروشي، سالزبورج، سندرلاند، بورنموث، أرارات أرمينيا، ليفسكي صوفيا.
ليون: باير ليفركوزن، ريال سوسيداد، يونيون سان جيلواز، أندرلخت، كريستال بالاس، ياغيلونيا، ليليستروم، هوفنهايم.
ألكمار: يوفنتوس، بنفيكا، دينامو زجرب، سبارتا براغ، شتورم جراتس، سندرلاند، هبوعيل بئر السبع، أرارات أرمينيا.
أولمبياكوس: ميلان، مارسيليا، سبارتا براغ، رين، ياغيلونيا، تسيليه، هوفنهايم، توريينسي.
ريال سوسيداد: ليون، يوفنتوس، فيكتوريا بلزن، يونيون سان جيلوا، بورنموث، كريستال بالاس، توريينسي، ليليستروم.
مارسيليا: أولمبياكوس، باير ليفركوزن، أندرلخت، سيلتيك، سيلتا فيجو، شتورم غراتس، ليفسكي صوفيا، بشكتاش.
الصيغة
سيشهد الدوري الأوروبي مشاركة 36 فريقًا: ستُقام مرحلة الدوري من سبتمبر/أيلول إلى يناير/كانون الثاني، بواقع ثماني مباريات لكل فريق (أربع على أرضه وأربع خارج قواعده) لجميع الفرق المشاركة.
تتأهل الفرق الثمانية الأولى في الترتيب إلى دور الستة عشر، بينما ستُقام مباريات فاصلة للفرق من المركز التاسع حتى الرابع والعشرين (يتأهل الفائزون فيها إلى دور الستة عشر). أما الفرق الاثنا عشر الأخيرة فتُقصى ولن تتأهل إلى أي بطولات أوروبية أخرى في هذا الموسم الرياضي.
مواعيد مرحلة الدوري
الجولة 1: 16/17 سبتمبر 2026
الجولة 2: 15 أكتوبر 2026
الجولة 3: 22 أكتوبر 2026
الجولة 4: 5 نوفمبر 2026
الجولة 5: 26 نوفمبر 2026
الجولة 6: 10 ديسمبر 2026
الجولة 7: 21 يناير 2027
الجولة 8: 28 يناير 2027
ما هي الفرق المشاركة
- باير ليفركوزن
- يوفنتوس
- ميلان
- ليون
- ألكمار
- أولمبياكوس
- ريال سوسيداد
- مارسيليا
- يونيون سان جيلواز
- دينامو زجرب
- سيلتيك
- شتورم جراتس
- كريستال بالاس
- بورنموث
- سندرلاند
- سبارتا براغ
- رين
- تسيليه
- سيلتا فيجو
- هوفنهايم
- توريينسي
- هبوعيل بئر السبع
- نيميخن
- ليفسكي صوفيا
- بنفيكا
- فرنتسفاروشي
- فيكتوريا بلزنيا
- أرارات-أرمينيا
- سالزبورج
- أندرلخت
- ليخ بوزنان
- ياغيلونيا
- أومونيا
- بشكتاش
- ليليستروم
- أو إف آي كريتا
المستوى الأول
باير ليفركوزن
بنفيكا
يوفنتوس
ميلان
ليون
ألكمار
أولمبياكوس
ريال سوسيداد
مارسيليا
المستوى الثاني
فرينتسفاروش
فيكتوريا بلزن
يونيون سان جيلواز
دينامو زغرب
سالزبورغ
سيلتيك غلاسكو
سبارتا براغ
رين
أندرلخت
المستوى الثالث
شتورم غراتس
ليخ بوزنان
كريستال بالاس
بورنموث
سندرلاند
سيليه
ياغيلونيا بياليستوك
أومونيا
سيلتا فيغوكو
المستوى الرابع
هوفنهايم
بشكتاش
توريينسي
هبوعيل بئر السبع
نيميخن
أو إف آي كريت
ليلستروم
ليفسكي صوفيا
أرارات أرمينيا
كيف تجري القرعة
تتضمن مرحلة الدوري مجموعة واحدة تضم 36 فريقًا تم توزيعها على أربعة مستويات.
كل نادٍ - من المستوى الأول إلى المستوى الرابع تنازليًا، بحسب المستوى الذي وُضعت فيه الفرق - ستُسحب كرته بشكل عشوائي.
وستتم عملية تحديد الخصوم بعد ذلك، بشكل مباشر، عبر نظام حاسوبي، مع احترام معيارين أساسيين: لا يمكن لأي نادٍ أن يلعب ضد فريق من الدوري نفسه، ولا ضد أكثر من فريقين من البلد نفسه.
وسيتم الإعلان عن الجدول اللاحق للمباريات في موعد أقصاه الأحد 30 أغسطس، عبر القنوات الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)
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