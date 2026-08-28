قرعة الدوري الأوروبي | مواجهات صعبة في انتظار ميلان ويوفنتوس

البرنامج الكامل لمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا::





المستوى الأول





باير ليفركوزن: مارسيليا، ليون، سالزبورج، دينامو زجرب، تسيليه، ليخ بوزنان، بشكتاش، أو إف آي كريتا.

بنفيكا: ألكمار، ميلان، سيلتيك، فيكتوريا بلزن، ليخ بوزنان، أومونيا نيقوسيا، أو إف آي كريتا، إن إي سي.

يوفنتوس: ريال سوسيداد، ألكمار، رين، فرينكفاروشي، أومونيا نيقوسيا، سيلتا فيجو، إن إي سي، هبوعيل بئر السبع.

ميلان: بنفيكا، أولمبياكوس، فرينكفاروشي، سالزبورج، سندرلاند، بورنموث، أرارات أرمينيا، ليفسكي صوفيا.

ليون: باير ليفركوزن، ريال سوسيداد، يونيون سان جيلواز، أندرلخت، كريستال بالاس، ياغيلونيا، ليليستروم، هوفنهايم.

ألكمار: يوفنتوس، بنفيكا، دينامو زجرب، سبارتا براغ، شتورم جراتس، سندرلاند، هبوعيل بئر السبع، أرارات أرمينيا.

أولمبياكوس: ميلان، مارسيليا، سبارتا براغ، رين، ياغيلونيا، تسيليه، هوفنهايم، توريينسي.

ريال سوسيداد: ليون، يوفنتوس، فيكتوريا بلزن، يونيون سان جيلوا، بورنموث، كريستال بالاس، توريينسي، ليليستروم.

مارسيليا: أولمبياكوس، باير ليفركوزن، أندرلخت، سيلتيك، سيلتا فيجو، شتورم غراتس، ليفسكي صوفيا، بشكتاش.







