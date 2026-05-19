قرار مبدئي.. الكشف عن موعد الحكم على مانشستر سيتي في الـ 115 تهمة!

قدم ستيفان بورسون، المستشار المالي السابق لنادي مانشستر سيتي، نظرة ثاقبة حول عملية التحكيم الخاصة والجدول الزمني المتوقع للإعلان العام.

وفي حديثه إلى موقع "فوتبول إنسايدر" بشأن الوضع الإداري للقضية، قال بورسون: "هذه كلمات شهيرة، لكن الأمر لن يستغرق وقتًا طويلاً. حسب ما فهمت، لا توجد أسباب خاصة لعدم صدور القرار. لا أحد مريض، ولا أحد يتفاوض خلف الكواليس. ولا توجد خطط سرية من الحكومة للتدخل أو أي شيء من هذا القبيل.

"الأمر في الواقع بسيط للغاية. اللجنة الأصلية لم تنتهِ بعد من كتابة التقرير أو لم تكن قد انتهت حتى قبل بضعة أسابيع."