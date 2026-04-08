وصف هزيمة ريال مدريد 1:2 بأنها غير موفقة، وأكد أنه كان بالإمكان تفادي الخسارة "بقليل من الحظ الإضافي". لكن الإسباني استشاط غضبًا بشكل خاص من الحكم مايكل أوليفر وقرارين "لا يمكن فهمهما".
بايرن ميونخ ضد ريال مدريد: التقييمات والنقد الفردي
من وجهة نظر أربيلوا، كان هناك أولًا البطاقة الصفراء التي تلقاها أوريلين تشواميني في الدقيقة 36، والتي بسببها سيغيب عن مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل. وقال أربيلوا غاضبًا: "إنه غياب مهم بسبب بطاقة لا أعرف ما الذي رآه الحكم فيها".
لكن في الحقيقة لم يكن لديه سبب كبير للشكوى. فقد كان تشواميني قد داس على كعبي ميكايل أوليس المنطلق، وهو ما اعتبره أوليفر بحق خطأً تكتيكيًا، فعاقبه بالبطاقة الصفراء كما ينبغي.
أما اللقطة القابلة للنقاش فكانت تدخل جوناثان تاه غير الموفق ضد كيليان مبابي في الدقيقة 71. مدافع بايرن ميونيخ أصاب مبابي بنعل الحذاء عند وتر العرقوب أثناء ضغطه بقوة، واكتفى أوليفر بالإنذار.
"بالنسبة لي شخصيًا، لا يزال هذا مقبولًا، ولكن فقط لأن القدم لا تزال منخفضة نسبيًا"، حكم خبير التحكيم لوتس فاغنر عبر أمازون برايم ووصفها بأنها حركة "على الحافة جدًا". من جهته، أشاد خبير برايم بينيديكت هوفيديس بمايكل أوليفر لحسن تقديره ودقة إحساسه في تقييم اللقطة. "هذا يتناسب بشكل ممتاز مع نهجه الذي يسير عليه اليوم. يبقى وفيًا لنفسه وهو في الواقع مُصيب تمامًا في كل قرار."
لكن أربيلوا رأى الأمر بعد المباراة بشكل مختلف تمامًا. "لا أعرف كيف لم يحصل [تاه، ملاحظة المحرر] على بطاقة حمراء بسبب التدخل على مبابي، هذه قرارات لا يمكن فهمها"، هاجم ابن الـ43 عامًا، الذي كان قد تولى تدريب الملكيين خلال الموسم خلفًا لتشابي ألونسو.
على الأقل فيما يتعلق بدخول تاه، كان لدى أربيلوا وجهة نظر، غير أنه بالنظر إلى أداء الحكم لم يكن يحق له أيضًا أن يشتكي لو أن أوليفر أشار إلى نقطة الجزاء في الوقت بدل الضائع واحتسب لبايرن ميونخ ركلة جزاء متأخرة. فقد أسقط ألفارو كارّيراس مايكل أوليسه داخل منطقة جزاء مدريد بشكل واضح بعد استلام قوي للكرة على الصدر، لكن أوليفر أشار بيده مطالبًا باستمرار اللعب.
"الأمر بالفعل كذلك: لم يكن يحق لريال مدريد أن يشتكي لو تم احتساب ركلة جزاء"، قال فاغنر عن اللقطة، لكنه دافع أيضًا عن أوليفر: "لقد سمح في بعض اللقطات الأخرى من الفئة نفسها باستمرار اللعب، لذلك وجدته منسجمًا. هذه اللقطة كانت تتماشى مع نهجه، حتى وإن كان يمكن بالطبع عند النظر إليها منفردةً مناقشتها بشكل جدلي."
ورغم أول خسارة على أرضه لـ"الملكي" أمام بايرن ميونخ منذ عام 2012، لم يرد أربيلوا الاستسلام بعد. "إذا كان هناك فريق قادر على الفوز في ميونخ، فهو ريال مدريد. نعلم كم الأمر صعب هناك، لكننا سنحاول كل شيء"، قال مدرب ريال بروح قتالية: "أُعجب بطموح لاعبيّ. من لا يؤمن بذلك يمكنه البقاء في مدريد. سنسافر إلى ميونخ من أجل الفوز."