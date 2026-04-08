من وجهة نظر أربيلوا، كان هناك أولًا البطاقة الصفراء التي تلقاها أوريلين تشواميني في الدقيقة 36، والتي بسببها سيغيب عن مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل. وقال أربيلوا غاضبًا: "إنه غياب مهم بسبب بطاقة لا أعرف ما الذي رآه الحكم فيها".

لكن في الحقيقة لم يكن لديه سبب كبير للشكوى. فقد كان تشواميني قد داس على كعبي ميكايل أوليس المنطلق، وهو ما اعتبره أوليفر بحق خطأً تكتيكيًا، فعاقبه بالبطاقة الصفراء كما ينبغي.

أما اللقطة القابلة للنقاش فكانت تدخل جوناثان تاه غير الموفق ضد كيليان مبابي في الدقيقة 71. مدافع بايرن ميونيخ أصاب مبابي بنعل الحذاء عند وتر العرقوب أثناء ضغطه بقوة، واكتفى أوليفر بالإنذار.