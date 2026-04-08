Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Alavro ArbeloaGetty Images
Jonas Rütten

ترجمه

"قرارات لا يمكن فهمها!" ريال مدريد يشعر بأنه تعرض لظلم شديد من الحكم أمام بايرن ميونيخ

أثار ألفارو أربيلوا ضجة بانتقاد حاد للحكام بعد الهزيمة أمام بايرن ميونخ.

وصف هزيمة ريال مدريد 1:2 بأنها غير موفقة، وأكد أنه كان بالإمكان تفادي الخسارة "بقليل من الحظ الإضافي". لكن الإسباني استشاط غضبًا بشكل خاص من الحكم مايكل أوليفر وقرارين "لا يمكن فهمهما".

بايرن ميونخ ضد ريال مدريد: التقييمات والنقد الفردي

  • من وجهة نظر أربيلوا، كان هناك أولًا البطاقة الصفراء التي تلقاها أوريلين تشواميني في الدقيقة 36، والتي بسببها سيغيب عن مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل. وقال أربيلوا غاضبًا: "إنه غياب مهم بسبب بطاقة لا أعرف ما الذي رآه الحكم فيها". 

    لكن في الحقيقة لم يكن لديه سبب كبير للشكوى. فقد كان تشواميني قد داس على كعبي ميكايل أوليس المنطلق، وهو ما اعتبره أوليفر بحق خطأً تكتيكيًا، فعاقبه بالبطاقة الصفراء كما ينبغي.

    أما اللقطة القابلة للنقاش فكانت تدخل جوناثان تاه غير الموفق ضد كيليان مبابي في الدقيقة 71. مدافع بايرن ميونيخ أصاب مبابي بنعل الحذاء عند وتر العرقوب أثناء ضغطه بقوة، واكتفى أوليفر بالإنذار. 

  • أربيلوا يطالب ببطاقة حمراء لتاه بعد تدخل ضد مبابي

    "بالنسبة لي شخصيًا، لا يزال هذا مقبولًا، ولكن فقط لأن القدم لا تزال منخفضة نسبيًا"، حكم خبير التحكيم لوتس فاغنر عبر أمازون برايم ووصفها بأنها حركة "على الحافة جدًا". من جهته، أشاد خبير برايم بينيديكت هوفيديس بمايكل أوليفر لحسن تقديره ودقة إحساسه في تقييم اللقطة. "هذا يتناسب بشكل ممتاز مع نهجه الذي يسير عليه اليوم. يبقى وفيًا لنفسه وهو في الواقع مُصيب تمامًا في كل قرار."

    لكن أربيلوا رأى الأمر بعد المباراة بشكل مختلف تمامًا. "لا أعرف كيف لم يحصل [تاه، ملاحظة المحرر] على بطاقة حمراء بسبب التدخل على مبابي، هذه قرارات لا يمكن فهمها"، هاجم ابن الـ43 عامًا، الذي كان قد تولى تدريب الملكيين خلال الموسم خلفًا لتشابي ألونسو.

    بايرن ميونخ يحصل على ركلة جزاء بعد خطأ على مايكل أوليزه لا

    على الأقل فيما يتعلق بدخول تاه، كان لدى أربيلوا وجهة نظر، غير أنه بالنظر إلى أداء الحكم لم يكن يحق له أيضًا أن يشتكي لو أن أوليفر أشار إلى نقطة الجزاء في الوقت بدل الضائع واحتسب لبايرن ميونخ ركلة جزاء متأخرة. فقد أسقط ألفارو كارّيراس مايكل أوليسه داخل منطقة جزاء مدريد بشكل واضح بعد استلام قوي للكرة على الصدر، لكن أوليفر أشار بيده مطالبًا باستمرار اللعب.

     "الأمر بالفعل كذلك: لم يكن يحق لريال مدريد أن يشتكي لو تم احتساب ركلة جزاء"، قال فاغنر عن اللقطة، لكنه دافع أيضًا عن أوليفر: "لقد سمح في بعض اللقطات الأخرى من الفئة نفسها باستمرار اللعب، لذلك وجدته منسجمًا. هذه اللقطة كانت تتماشى مع نهجه، حتى وإن كان يمكن بالطبع عند النظر إليها منفردةً مناقشتها بشكل جدلي."

    ورغم أول خسارة على أرضه لـ"الملكي" أمام بايرن ميونخ منذ عام 2012، لم يرد أربيلوا الاستسلام بعد. "إذا كان هناك فريق قادر على الفوز في ميونخ، فهو ريال مدريد. نعلم كم الأمر صعب هناك، لكننا سنحاول كل شيء"، قال مدرب ريال بروح قتالية: "أُعجب بطموح لاعبيّ. من لا يؤمن بذلك يمكنه البقاء في مدريد. سنسافر إلى ميونخ من أجل الفوز."

الدوري الإسباني
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
جيرونا crest
جيرونا
جيرونا
الدوري الألماني
سانت باولي crest
سانت باولي
سانت باولي
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ