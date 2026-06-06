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"قد توقظ الشياطين".. مبابي يكشف عن المباراة التي يرفض مشاهدتها
قطر تلاحق نجم المنتخب الفرنسي
تحدث القائد الفرنسي كيليان مبابي بصراحة عن الأثر العاطفي الذي لا يزال يخيم عليه جراء المباراة النهائية المثيرة في الدوحة، حيث خسر فريقه في النهاية بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد تعادل فوضوي 3-3.
وبعمر 23 عاماً فقط، أصبح المهاجم أصغر لاعب يشارك في نهائيين منفصلين والوحيد الذي خسر النهائي رغم تسجيله ثلاثة أهداف. وقد حصد بفضل أدائه الاستثنائي جائزة الحذاء الذهبي للبطولة، لكن خيبة الأمل الجماعية الكبيرة لا تزال تلقي بظلالها على تلك الأرقام القياسية الفردية.
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القائد يستذكر تلك المباراة التاريخية المثيرة
وفي مقابلة مؤثرة أُجريت قبل أسبوع واحد فقط من انطلاق بطولة 2026، أوضح المهاجم المتميز أسباب تردده في العودة بذاكرته إلى تلك المباراة التي كانت أشبه بفيلم سينمائي.
وفي معرض حديثه عن المباراة، كشف مبابي في مقابلة مع Sorare: "أعظم نهائي على الإطلاق؟ أعتقد أنه لا يوجد ما يضاهيه من حيث الترفيه، والصراع، وسيناريو المباراة، مع كل تلك التقلبات والمفاجآت. انتهت المباراة بركلات الترجيح، وهي الطريقة الأكثر قسوة على أي شخص. كان الأمر إما فوز ليونيل ميسي بأول كأس عالم له أو فوز فرنسا بلقبين متتاليين، لذا كانت مباراة تاريخية مهما كان الأمر. (...) هل شاهدت المباراة مرة أخرى منذ ذلك الحين؟ أبداً! أعتقد أنني إذا فعلت ذلك، فقد يوقظ ذلك بعض الشياطين".
إنجازات فردية غير مسبوقة تنتهي بخيبة أمل
حطم الأداء المذهل للمهاجم في لوسيل عدة أرقام قياسية، بما في ذلك ثنائية مذهلة سجلها في غضون 95 ثانية، والتي أنقذت بمفرده فريق ديدييه ديشان من تأخره بهدفين.
وبلغت سرعة تسديدته التي أدركت التعادل في الدقيقة 81 سرعة مذهلة بلغت 123.34 كم/ساعة، لتسجل رسمياً كأقوى تسديدة في بطولة 2022 بأكملها.
وبتحويله لركلة الجزاء الثانية خلال الوقت الإضافي، عادل إنجاز جيف هيرست الأسطوري في عام 1966 وأصبح أفضل هداف في تاريخ نهائيات كأس العالم برصيد خمسة أهداف في مسيرته.
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المباراة الأفريقية تثير ذكريات مؤلمة
يتمتع هذا المهاجم النشيط بسجل دولي مذهل يبلغ 56 هدفاً في 97 مباراة دولية، وهو يستعد الآن لقيادة منتخب بلاده في مباريات المجموعة الأولى بأمريكا الشمالية. وستبدأ "الديوك الزرقاء" مشوارها في البطولة بمواجهة السنغال على ملعب ميتلايف يوم الثلاثاء 16 يونيو، قبل أن تخوض مباريات المجموعة التالية ضد العراق والنرويج.
وتستحضر المباراة الافتتاحية تلقائياً ذكريات تاريخية قاتمة من بطولة عام 2002، حيث تعرض المنتخب الفرنسي، بصفته حامل اللقب، لهزيمة مفاجئة بنتيجة 1-0 على يد المنتخب الغرب أفريقي.