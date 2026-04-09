يشعر توتنهام بالقلق الشديد بشأن جاهزية كودوس البدنية بعدما أفادت التقارير بأن الجناح تعرض لمشكلة إصابة جديدة قد تُنهي موسمه المحلي. اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا غاب منذ يناير بسبب مشكلات في العضلة الرباعية وأوتار الركبة، وبينما كان النادي يأمل عودته للمشاركة هذا الشهر، فقد تسببت هذه التطورات الآن في إرباك تلك الخطط.

وبحسب تقرير لصحيفة ذا صن، يُعتقد أن التعقيد الأخير مرتبط بعضلته الرباعية، وتتزايد المخاوف من أن لاعب وست هام السابق قد يحتاج إلى جراحة لمعالجة المشكلة. ومع انخراط سبيرز في معركة يائسة لتفادي الهبوط، فإن خسارة صفقة الصيف البالغة 55 مليون جنيه إسترليني في الأمتار الأخيرة تمثل سيناريو كابوسيًا.