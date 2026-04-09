قد يكون موسم محمد قدوس قد انتهى، بعدما تعرض جناح توتنهام لانتكاسة إصابة مدمرة
تتصاعد مخاوف الهبوط لدى توتنهام
يشعر توتنهام بالقلق الشديد بشأن جاهزية كودوس البدنية بعدما أفادت التقارير بأن الجناح تعرض لمشكلة إصابة جديدة قد تُنهي موسمه المحلي. اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا غاب منذ يناير بسبب مشكلات في العضلة الرباعية وأوتار الركبة، وبينما كان النادي يأمل عودته للمشاركة هذا الشهر، فقد تسببت هذه التطورات الآن في إرباك تلك الخطط.
وبحسب تقرير لصحيفة ذا صن، يُعتقد أن التعقيد الأخير مرتبط بعضلته الرباعية، وتتزايد المخاوف من أن لاعب وست هام السابق قد يحتاج إلى جراحة لمعالجة المشكلة. ومع انخراط سبيرز في معركة يائسة لتفادي الهبوط، فإن خسارة صفقة الصيف البالغة 55 مليون جنيه إسترليني في الأمتار الأخيرة تمثل سيناريو كابوسيًا.
بداية دي زيربي الصعبة
تأتي هذه الأخبار في توقيت كابوسي للمدير الجديد روبرتو دي زيربي، الذي يستعد لخوض أول مباراة له على رأس الجهاز الفني أمام سندرلاند هذا الأحد. دي زيربي، الذي حاول سابقًا التعاقد مع كودوس خلال فترته في برايتون، سيضطر على الأرجح الآن إلى التعامل مع جدول مباريات شاق من دون أحد أكثر مصادر الفريق إبداعًا في الناحية الهجومية.
يحلّ توتنهام حاليًا على بُعد نقطة واحدة فقط فوق منطقة الهبوط مع تبقي سبع مباريات فقط على نهاية الموسم. وإذا فاز وست هام على وولفرهامبتون يوم الجمعة، فسيجد توتنهام نفسه ضمن المراكز الثلاثة الأخيرة قبل أن يخطو دي زيربي حتى إلى المنطقة الفنية في ملعب أوف لايت. وقد عزّز الإيطالي جهازه المعاون بماركاتيليو ماركاتيليي ومارسيلو كوينتو، لكنه سيحتاج إلى كل حنكته التكتيكية لتعويض إنتاج كودوس.
أحلام كأس العالم في خطر
تمتد تداعيات هذه النكسة إلى ما هو أبعد بكثير من الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يواجه قدوس الآن سباقًا مع الزمن ليكون جاهزًا لحملة غانا في كأس العالم. ويعدّ النجوم السود قدوس تعويذةً إلى جانب أنطوان سيمينيو لاعب مانشستر سيتي، وسيكون غيابه خسارةً كارثية للمنتخب الوطني قبل رحلتهم إلى أمريكا الشمالية.
ويُفهم أن قدوس مصدوم من هذا التطور، وهو يدرك حجم ما هو على المحك خلال الأشهر القليلة المقبلة. وتجد غانا نفسها في مجموعة صعبة إلى جانب كرواتيا وبنما وإنجلترا. وأصبح احتمال غياب قدوس عن المواجهة البارزة أمام منتخب "الأسود الثلاثة" بقيادة توماس توخيل في بوسطن يوم 23 يونيو احتمالًا واقعيًا جدًا الآن.
التأثير على سباق البقاء
منذ انضمامه قادمًا من وست هام الصيف الماضي، قدّم كودوس ثلاثة أهداف وست تمريرات حاسمة لتوتنهام، وكان نقطة مضيئة في موسمٍ كئيبٍ بخلاف ذلك للنادي. ولم يشارك منذ وقوع إصابته الأولى في مباراة على أرضه ضد سندرلاند في 4 يناير، وقد كان غيابه محسوسًا بشدة لدى فريق يفتقر إلى خيارات ثابتة للتسجيل من الأطراف.
بعد رحلة هذا الأسبوع إلى سندرلاند، يواجه توتنهام مواجهة لمّ شمل لدي زيربي ضد برايتون. ومع بقاء الفريق في دوري الأضواء على المحك، سيعمل الطاقم الطبي في هوتسبر واي على مدار الساعة لمحاولة تسريع تعافي كودوس، لكن الجراحة قد تكون في نهاية المطاف الطريق الوحيد للمضي قدمًا بالنسبة للجناح المحبط.