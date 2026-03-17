قد يغادر لويس أوبيندا يوفنتوس في يونيو. في الوقت الحالي، لا يزال الأمر مجرد افتراض، لكن ما لم تحدث مفاجآت خلال فترة الانتقالات المقبلة، فسوف يصبح هذا الأمر حقيقة واقعة، نظراً لأن جميع الأطراف تتفق على نفس الرؤية: الانفصال دون ندم كبير ودون خسارة مالية كبيرة. قرار يوفنتوس بتجديد عقد لوتشيانو سباليتي لا يفتح الباب أمام تغييرات مفاجئة، فمع المدرب السابق للمنتخب الإيطالي، تراجع البلجيكي إلى المركز قبل الأخير في الترتيب الهجومي، ولا يوجد سوى ميليك، العائد إلى التشكيلة في أوديني، في وضع أسوأ. أوبيندا هو لاعب احتياطي، فمنذ بداية عام 2026 لم يلعب سوى مرة واحدة كأساسي، في الهزيمة على أرضه أمام كومو، وظل على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين ليوفنتوس، وهما الفوزان على أرضه أمام بيزا (4-0) وأودينيزي (1-0).
قد يغادر لويس أوبيندا يوفنتوس ويعود إلى لينس: بشرط واحد
هدفان فقط هذا الموسم
سجله مع يوفنتوس كارثي، فقد انضم إلى الفريق في اليوم الأخير من فترة الانتقالات لعام 2025، وتم اختياره في اللحظة الأخيرة كبديل لكولو مواني (الذي أصر باريس سان جيرمان على الاحتفاظ به حتى النهاية)، سجل المهاجم المولود عام 2000 هدفين فقط في 33 مباراة رسمية بين الدوري والكؤوس، ضد روما في الدوري وضد بودو/غليمت في دوري أبطال أوروبا، في مرحلة المجموعات. كان من المفترض أن يمثل الحاضر والمستقبل لليوفنتوس، وأن يصبح أحد ورثة دوسان فلاهوفيتش على أرض الملعب، لكنه خيب التوقعات في تورينو، أكثر من زميله في الهجوم ديفيد. في غضون أشهر قليلة، تحول من لاعب أساسي محتمل إلى لاعب احتياطي، وفقد الثقة في قدراته ومكانه في قائمة المنتخب البلجيكي، الذي لن يأخذه إلى كأس العالم في المكسيك والولايات المتحدة وكندا، ما لم تحدث مفاجآت.
كم كلف ذلك يوفنتوس
اشترت يوفنتوس أوبيندا من لايبزيغ بموجب صفقة إعارة مدفوعة الأجر مع حق الشراء الذي يصبح إلزامياً عند استيفاء شروط معينة. وقد استثمر البيانكونيري 3.3 مليون يورو في صفقة الإعارة المدفوعة، وسيتعين عليهم في الصيف البدء في سداد 40.6 مليون يورو على أقساط لشراء اللاعب، والذي سيصبح رسمياً عندما يتأكد حسابياً أن الفريق سيحتل مركزاً ضمن المراكز العشرة الأولى. هذا هو البيان الخاص بصفقة التعاقد: "يعلن نادي يوفنتوس لكرة القدم S.p.A. عن توصله إلى اتفاق مع نادي RB Leipzig للاستحواذ، على أساس مؤقت حتى 30 يونيو 2026، على حقوق الأداء الرياضي للاعب إيكوما-لويس أوبيندا، مقابل مبلغ قدره 3.3 مليون يورو. كما تم النص على مكافآت لا تتجاوز قيمتها 0.8 مليون يورو، في حال تحقيق أهداف رياضية محددة. وينص الاتفاق أيضًا على التزام يوفنتوس بالاستحواذ النهائي على حقوق اللاعب الرياضية عند تحقق شروط معينة خلال الموسم الرياضي 2025/2026. ويبلغ المبلغ المتفق عليه للاستحواذ النهائي المحتمل 40.6 مليون يورو، تدفع على أربع سنوات، بالإضافة إلى تكاليف إضافية بقيمة 1.7 مليون يورو".
ما الذي يلزم لتجنب الخسارة في القيمة
ولكي تتجنب يوفنتوس تكبد خسارة مالية، عليها بيعه مقابل حوالي 35 مليون يورو. وبيعه يعني توفير مبلغ كبير في تكاليف الرواتب: حيث يتقاضى أوبيندا 7.4 مليون يورو إجمالي حتى عام 2030، أي ما يعادل حوالي 4 ملايين يورو صافي سنوياً.
خيار العدسة
في فرنسا، أنا متأكد من أن أوبيندا قد يغادر يوفنتوس في الصيف وينضم إلى نادٍ جديد. وقد يكون هذا النادي هو لينس مرة أخرى، الذي لعب له بالفعل في موسم 2022-2023، وسجل 21 هدفاً في 42 مباراة رسمية (موسم رائع سمح له بالانضمام إلى لايبزيغ). قد يعمل النادي الفرنسي على إبرام صفقة إعارة مع التزام بالشراء في حالة استيفاء شروط معينة، لكن ذلك يتطلب التأهل إلى دوري أبطال أوروبا المقبل مع كل العائدات التي تدرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA). والفرص جيدة للغاية: قبل 8 جولات من نهاية الدوري الفرنسي، يمتلك "السانغ إي أور" 56 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر باريس سان جيرمان و9 نقاط عن ليون، صاحب المركز الرابع.