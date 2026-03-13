قد يضطر بوروسيا دورتموند إلى بيع الثنائي النجمي سيرهو جيراسي وكريم أدييمي في محاولة لجمع الأموال

تغير المشهد المالي في دورتموند بشكل كبير بعد الخروج المبكر من تصفيات دوري أبطال أوروبا. ترك هذا الفشل الرياضي فراغًا كبيرًا في الإيرادات المتوقعة للنادي، مما ترك مجلس الإدارة بميزانية صافية للتحويلات تقدر بما بين 25 و30 مليون يورو للفترة القادمة.

للحفاظ على قدرته التنافسية ومتابعة أهدافه الجديدة، يجب على BVB تبني سياسة "البيع من أجل الشراء". وقد أدركت الإدارة أن السيولة الكبيرة لا يمكن توليدها إلا من خلال بيع اللاعبين ذوي القيمة العالية، مما يضع مستقبل مهاجميهم البارزين تحت مجهر التدقيق الشديد في الوقت الذي يمر فيه النادي بفترة اقتصادية حرجة. ووفقًا لتقرير صادر عن Sky Sport، فإن مهاجميهم الاثنين، Guirassy و Adeyemi، قد يكونان على قائمة الانتقالات لاستيعاب وصول لاعبين جدد.