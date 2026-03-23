Goal.com
مباشر
FC Augsburg v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

ترجمه

قد يستفيد بوروسيا دورتموند لفترة طويلة من خطأ كبير: ما الذي سيبقى من المدير الرياضي سيباستيان كيل في بوروسيا دورتموند

بعد ما يزيد على 21 عامًا قضاها في نادي بوروسيا دورتموند، يودع سيباستيان كيل النادي. ما الذي سيبقى من المدير الرياضي كيل؟ نظرة على مسيرته.

كانت هذه أخبارًا مدوية فاجأت عالم كرة القدم الألماني بها بوروسيا دورتموند ظهر يوم الأحد: سيباستيان كيل يغادر النادي بأثر فوري، ولن يكون من الآن فصاعدًا المدير الرياضي لـ BVB.

قال كيل عن رحيله، الذي تم تنفيذه الآن عن قصد حتى يتوفر للطرفين الوقت الكافي لإعادة تنظيم صفوفهما بحلول الصيف: "لقد رافقني بوروسيا دورتموند طوال نصف حياتي، وأنا أشعر بارتباط شديد بهذا النادي الرائع. ومع ذلك، فقد توصلنا معًا إلى أن الوقت قد حان لخوض مسارات جديدة – سواء بالنسبة للنادي أو بالنسبة لي". وكما هو معروف، كان كيل يُعتبر مؤخرًا خليفة ستيفان كونتز كمدير رياضي جديد لنادي هامبورغ. ويُقال إنه يريد أن يتولى المنصب الأول، الذي يشغله في دورتموند المدير الرياضي لارس ريكن، الذي لا يخلو عمله من الجدل أيضًا.

كلاعب ارتدى قميص بوروسيا دورتموند من عام 2002 إلى عام 2015، ترك كيل في بوروسيا ثلاث ألقاب دوري ألمانيا (2002 و2011 و2012)، وفوز بكأس ألمانيا (2012)، وإرثه كقائد لواحدة من أنجح الفرق في تاريخ النادي، التي كانت تبعث الحماس تحت قيادة المدرب الأسطوري يورغن كلوب. ومنذ عام 2018، تعلم كيل في الصف الثاني تحت إشراف المدير الرياضي منذ فترة طويلة مايكل زورك - وخلفه أخيرًا في عام 2022.

وبعد ما يزيد عن ثلاث سنوات ونصف، يطرح السؤال نفسه: ما الذي سيبقى من المدير الرياضي كيل في بوروسيا دورتموند؟ إليكم حصيلة إنجازاته.

  • عندما استقال زورك من منصب المدير الرياضي في عام 2022، منهياً بذلك حقبةً كاملة، وتولى كيل مهامه، وتولى منذ ذلك الحين مسؤوليات أكبر رسمياً، كان دورتموند قد خرج لتوه من موسم متواضع. صحيح أن الفريق احتل المركز الثاني خلف بايرن ميونيخ، لكن في دوري أبطال أوروبا، فشل بوروسيا دورتموند في بلوغ مرحلة خروج المغلوب بعد أن احتل المركز الثالث في مجموعته (أياكس أمستردام، سبورتينغ لشبونة وبيشيكتاش) رغم سهولة المجموعة. ومما زاد الطين بلة، أنه بعد الهبوط إلى الدوري الأوروبي، انتهى مشواره هناك في الدور التمهيدي أمام غلاسكو رينجرز، وفي كأس ألمانيا، كان نادي سانت باولي الذي كان يلعب في الدرجة الثانية آنذاك هو المحطة الأخيرة في دور الـ16.

    لذلك، اضطر المدرب ماركو روز إلى الرحيل بعد عام واحد فقط. كان من المفترض أن يقود إدين تيرزيتش، المدرب الذي يتمتع بخبرة كبيرة في النادي، والذي كان مسؤولاً عن الفوز بلقب كأس ألمانيا كمدرب مؤقت في موسم 2020/2021، فريق ويستفاليا إلى طريق النجاح مرة أخرى. وعلى مستوى المدير الرياضي، قرر بوروسيا بشكل واعٍ تعيين لاعب سابق مستحق مرة أخرى بعد فترة طويلة من تولي زورك المنصب. "بالطبع، إنه يسير على خطى كبيرة، لكننا مقتنعون بأن سيباستيان يمتلك المقومات اللازمة لمهمته"، أكد المدير التنفيذي آنذاك هانز-يواكيم فاتزكي بشأن ترقية كيل.

    كانت أول مهمة كبيرة له في إطار مسؤولياته الرياضية في صيف 2022 هي التعاقد مع خليفة للمهاجم إرلينغ هالاند، الذي تم الإعلان عن انتقاله إلى مانشستر سيتي مقابل 60 مليون يورو في مايو 2022. كانت هذه مهمة معقدة، حيث كان من المستحيل العثور على بديل من نفس فئة هالاند لفريق بوروسيا دورتموند. كان سيباستيان هالر أحد المهاجمين المتاحين لدورتموند، وأصبح ثاني أغلى لاعب جديد في تاريخ النادي بقيمة 31 مليون يورو بعد أوسمان ديمبيلي (35 مليون يورو).

    كان التعاقد مع هالر قرارًا منطقيًا. كان الإيفواري، البالغ من العمر 28 عامًا آنذاك، في أفضل سن لاعب كرة قدم، وكان قد سجل 11 هدفًا في ثماني مباريات بدوري أبطال أوروبا مع أياكس أمستردام في الموسم السابق، وقاد فريقه للفوز بلقب الدوري الهولندي بتسجيله 21 هدفًا في الدوري. وقد أثبت جدارته أمام بوروسيا دورتموند مباشرةً، عندما سجل هدفاً واحداً وقدم تمريرتين حاسمتين في الفوز 4-0 في إحدى مباراتي دوري أبطال أوروبا ضد الفريق الويستفالي. بالإضافة إلى ذلك، كان هالر يعرف الدوري الألماني جيداً من خلال سنتيه الناجحتين مع أينتراخت فرانكفورت (2017 إلى 2019).

    ومن المأساوي أنه تم تشخيص إصابة المهاجم بسرطان الخصية في صيف 2022، كما هو معروف، قبل أن يتمكن من خوض أول مباراة رسمية له مع ناديه الجديد. وقف كيل وزملاؤه دائمًا إلى جانب هالر في هذه الفترة الصعبة وانتظروا بصبر شفائه، الذي تحقق لحسن الحظ. وعاد هالر، الذي يلعب حالياً في نادي أوتريخت، إلى أفضل مستوياته بعد عدة أشهر من المعاناة، ولعب دوراً مهماً في المرحلة الأخيرة من الموسم الذي كاد أن يتوج فيه الفريق باللقب. على سبيل المثال، عندما كسر التعادل في المباراة التي كان يُعتقد أنها حاسمة، والتي انتهت بنتيجة 3-0 في أوغسبورغ في الجولة قبل الأخيرة، حيث سجل أولاً هدف التقدم، ثم أضاف لاحقاً الهدف الثاني المهم. لو كان هالر قد سجل ركلة الجزاء بعد ستة أيام في المباراة النهائية المؤلمة للموسم ضد ماينز، لربما كنا نتحدث اليوم عن أن كيل قد جلب صانع ألقاب دورتموند كبديل لهاالاند.

    • إعلان
  • Borussia Dortmund v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport

    استقطب سيباستيان كيل في شخص نيكو شلوتربيك شخصية قد تصبح رمزاً طويل الأمد لنادي بوروسيا دورتموند

    لكن الأمور سارت على نحو مختلف، ولم يحقق هالر نجاحًا رياضيًا طويل الأمد مع بوروسيا دورتموند. لكن في ظل إصابته بالسرطان، فإن هذا الأمر يعد في الحقيقة ثانويًا، ولن يكون التقييم الموضوعي لصفقة الانتقال عادلًا تجاه هذه القضية. بدلاً من ذلك، يجب أن نذكر أن كيل وقف دائمًا إلى جانب هالر على الصعيد الإنساني.

    أما المهمة الكبرى الثانية التي واجهها كيل في صيفه الأول كمدير رياضي، فكانت إيجاد بديل لمانويل أكانجي الذي كان يرغب في الرحيل. ومن وجهة نظر دورتموند، كان من المؤسف للغاية أن يفوز المدافع، بعد أقل من عام، بالثلاثية (دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي) كلاعب أساسي مع مانشستر سيتي. لكن لا يمكن لوم كيل على ذلك.

    كان بوروسيا دورتموند يرغب في الاحتفاظ بأكانجي، لكن السويسري رفض عرضاً لتمديد عقده الذي ينتهي في 2023 وأبلغ المسؤولين برغبته في البحث عن تحدٍ جديد. لذلك، اضطر كيل وزملاؤه إلى بيع أكانجي في صيف 2022 للحصول على مبلغ انتقال. حصل النادي على 20 مليون يورو من مانشستر، وبذلك استرد بالضبط المبلغ الذي كان قد دفعه سابقًا إلى نادي فرايبورغ مقابل نيكو شلوتربيك.

    صحيح أن قائد الدفاع الحالي وقع العقد في مايو 2022، عندما كان زورك لا يزال المدير الرياضي الرسمي لـ BVB. لكن كيل كان بالطبع منخرطًا بشكل مكثف في الصفقة، واستطاع إقناع شلوتربيك أيضًا بفضل ماضيه الشخصي. قال كيل عن التعاقد مع اللاعب الأيسر: "مسيرة نيكو تذكرني بمسيرتي، لأنني أنا أيضًا جئت من فرايبورغ إلى بوروسيا دورتموند كلاعب شاب في المنتخب الوطني في سنه". وبما أن نادي بايرن ميونيخ كان مهتمًا بشلوتيربيك في ذلك الوقت، يمكن اعتبار هذه الصفقة نجاحًا باهرًا. أصبح اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا رمزًا في دورتموند، ومن المتوقع، بعد المحادثات التي جرت خلال الأشهر الماضية، والتي شارك فيها كيل بطبيعة الحال في دور مهم، أن يميل الآن إلى تجديد عقده مع بوروسيا دورتموند الذي ينتهي في عام 2027، على الرغم من وجود أطراف مهتمة بارزة. وربما يكون وجهًا لفريق يفوز بالألقاب مرة أخرى في المستقبل.

    مع نيكلاس سولي، تعاقد زورك وكيل في عام 2022 مع مدافع مركزي آخر، حيث تم الاحتفال بانتقاله المجاني من بايرن ميونيخ إلى سيغنال إيدونا بارك باعتباره صفقة كبيرة. وبحق، ففي النهاية لا يزال سولي من حيث الإمكانات أحد أفضل المدافعين المركزيين الألمان، وكان لاعباً أساسياً في المنتخب الوطني وقت انتقاله. لكن على الرغم من أن سولي مر بفترات جيدة مع بوروسيا دورتموند، إلا أنه بعد أربع سنوات في القميص الأسود والأصفر، لا بد من اعتباره خيبة أمل، لأنه ببساطة لم يستطع تلبية التوقعات. وكما هو معروف، سيغادر سولي دورتموند في الصيف دون مقابل.

  • الخدمة السيئة التي قدمها تيرزيتش لكيل، والتي لا تزال آثارها مستمرة حتى اليوم

    وقد اتخذت أول صفقتين جديدتين، اللتان كان كيل مسؤولاً عنهما بالكامل دون أي تدخل من زورك، مسارين مختلفين تماماً. ففي يناير 2023، قام بصفقة مفاجئة بعض الشيء بضم جوليان رايرسون من يونيون برلين إلى دورتموند، وذلك مقابل خمسة ملايين يورو فقط. وبالنظر إلى الثبات الذي أظهره رايرسون منذ وصوله، وكيف تطور هذا الموسم ليصبح لاعباً فارقاً بفضل قدراته القوية في الكرات الثابتة وعرضياته التي تتحسن باستمرار، فإن كيل قد حقق صفقة رابحة للغاية لـ BVB.

    في الوقت نفسه، كان جوليان دورانفيل وعداً للمستقبل، لكن اللاعب الذي كان يبلغ من العمر 16 عاماً آنذاك لم يتمكن حتى الآن من الوفاء بهذا الوعد، كما هو معروف، بسبب مشاكل الإصابة المتكررة. منذ يناير، تم إعارة الموهبة الهجومية إلى نادي بازل، حيث يحصل على وقت لعب منتظم في سويسرا. ولا تزال هناك آمال خافتة في أن ينطلق مع بوروسيا دورتموند.

    في صيف 2023، اضطر كيل إلى تعويض نجم آخر رحل عن النادي بعد خسارة لقب الدوري بشكل دراماتيكي. انتقل جود بيلينغهام إلى ريال مدريد مقابل تعويض أساسي يزيد عن 100 مليون يورو، وكان من المفترض أن يستثمر المدير الرياضي حوالي 67 مليون يورو منها لتجديد تشكيلة الفريق. كان الخطة تقضي بتوزيع عبء خلافة بيلينغهام على أكتاف لاعبين اثنين في أفضل الأحوال، حيث كان هناك نفس المشكلة التي واجهت هالاند: دورتموند ببساطة لا يملك أي فرصة للحصول على لاعبين جاهزين من فئة بيلينغهام.

    في البداية، دفع كيل باتجاه التعاقد مع اللاعب الدولي المكسيكي إدسون ألفاريز، وهو لاعب وسط دفاعي كلاسيكي. ولكن لأن المدرب إدين تيرزيتش فضل الاعتماد على إمري كان في هذا المركز، فشل الصفقة - وتضررت مكانة كيل في الرأي العام بسبب الكشف عن هذه المعلومات. ومما زاد الطين بلة أن مركز ألفاريز لا يزال حتى اليوم مركزًا شاغرًا في تشكيلة بوروسيا دورتموند. وفي هذا الصدد، أسدى تيرزيتش خدمة سيئة لكيل برفضه.

    وقد أثمرت قراره بالتعاقد مع فيليكس نيميشا بدلاً من ألفاريز مقابل 30 مليون يورو ليحل محل بيلينغهام، بعد أن أثبت نيميشا جدارته في أول عامين له في دورتموند. تحت قيادة نيكو كوفاتش، أصبح اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً جزءاً لا غنى عنه في خط وسط بوروسيا، وهو شخصية رئيسية للغاية، وقد يلعب أيضاً دوراً مهماً مع منتخب ألمانيا في كأس العالم. كان كيل مسؤولاً مؤخراً عن تمديد عقد نميشا، الذي كان مطلوباً من قبل العديد من الأندية، والذي قد يشكل، مع شلوتربيك وبعض اللاعبين الآخرين، الهيكل الأساسي لمستقبل ناجح.

    إلى جانب نميكا، انضم مارسيل سابيتسر من بايرن ميونيخ مقابل 19 مليون يورو ليكون الركيزة الثانية لإرث بيلينغهام. لكن النمساوي نادراً ما أظهر خلال ما يقرب من ثلاث سنوات قضاها مع بوروسيا دورتموند التأثير الذي كان متوقعاً منه.

    ثم أقنع تيرزيتش كيل على الأرجح بجلب مهاجم طويل القامة آخر في صيف 2023. وقع الاختيار على نيكلاس فولكروغ، الذي سجل معدل أهداف جيد، وساهم بذلك، من بين أمور أخرى، في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره الفريق أمام ريال مدريد. بالإضافة إلى ذلك، حقق النادي ربحاً من انتقال اللاعب الدولي الألماني في عام 2024، عندما انتقل إلى وست هام يونايتد بعد عام واحد فقط (تم التعاقد معه مقابل 17.25 مليون يورو، وبيعه مقابل 27 مليون يورو). لا شيء من عصر كيل سيبقى عالقاً في الذاكرة، لكنه على الأقل صفقة جيدة من الناحية الاقتصادية.

    ما يمكن تفسيره بشكل سلبي بالنسبة لكيل في عام 2023 هو خلافة رافائيل جويريرو الذي انتقل في ذلك الوقت إلى بايرن ميونيخ. يُقال إن كيل هو من دفع للتعاقد مع رامي بنسبايني كظهير أيسر جديد - فالإيطالي يتمتع بالجودة بالفعل وجاء من مونشنغلادباخ بدون رسوم انتقال، لكنه كان تراجعاً مقارنة بجويريرو. كما يُزعم أن دورتموند كان بإمكانه في ذلك الوقت التعاقد مع أليخاندرو غريمالدو للعب في الجانب الأيسر بدلاً من بنسبيني، حيث يُقال إن الإسباني عُرض على كيل وزملائه. وبعد أن أضاع بوروسيا دورتموند هذه الفرصة، انتقل غريمالدو، كما هو معروف، من بنفيكا إلى باير ليفركوزن بدون رسوم انتقال، ولعب دوراً مهماً في الموسم التالي في مسيرة الفريق نحو لقب الدوري.

    كان قيام كيل في يناير 2024 بضم إيان ماتسن، وهو ظهير أيسر آخر كان أقرب بكثير إلى نمط لعب جيريرو مقارنة ببنسيبايني، بمثابة اعتراف إلى حد ما. وكان اختياره لماتسن صائباً تماماً، فقد أصبح الهولندي، الذي كان معاراً من نادي تشيلسي آنذاك، لاعباً أساسياً على الفور ولعب دوراً مهماً في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. لم يتمكن دورتموند في صيف 2024 من التعاقد بشكل دائم مع جادون سانشو، الذي شكل مع كيل علامة فارقة على الصعيدين الرياضي والعاطفي. فقد أعاد كيل نجم مانشستر يونايتد المحبوب من قبل الجماهير إلى بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة، وبعد فترة من التكيف، أصبح سانشو أفضل وأفضل وأثار حماس المشجعين. لكنه اضطر إلى المغادرة مرة أخرى بعد نصف عام.

  • Sebastian KehlGetty Images

    بوروسيا دورتموند: خيبة أمل سيباستيان كيل المريرة عام 2024

    كان ربيع وصيف عام 2024 صعبين للغاية بالنسبة لكيل من الناحية الشخصية والمهنية. فليس سراً أنه كان يرغب في تولي منصب المدير الرياضي بعد تنحي هانز-يواكيم فاتزكي. "سيكون ذلك خطوة منطقية بالنسبة لي"، قال كيل في مارس 2024 في برنامج "دوبلباس" على قناة Sport1 عن طموحاته. لكن بدلاً من كيل، تمت ترقية زميله السابق لارس ريكن من مدير أكاديمية الناشئين إلى منصب المدير الرياضي الجديد في مايو 2024.

    ثم تم تعيين سفين ميسلينتات، الذي يشغل اليوم منصب المدير الرياضي في فورتونا دوسلدورف، كشريك جديد لكيل في المسؤولية الرياضية. كانت هذه التركيبة محكوم عليها بالفشل منذ البداية، وأثارت خلافات سريعة، وأدت إلى رحيل ميسلينتات المبكر في فبراير 2025.

    في ذلك الوقت، كان نوري شاهين قد رحل أيضًا، بعد أن أعاده بوروسيا دورتموند إلى النادي في أوائل عام 2024 كمدرب مساعد لتيرزيتش، ثم رقّاه إلى منصب المدرب الرئيسي بعد نصف عام. كان لكيل دور حاسم في هذا القرار، بالطبع، فهو يعرف شاهين جيدًا من فترة لعبهما معًا في بوروسيا. "عمل نوري بشغف وكثافة وبذل قصارى جهده، لكن الأمور لم تسر على ما يرام في فترة معينة"، كما اعترف كيل في مايو 2025 في برنامج "دوبلباس" على قناة Sport1.

    وبعد حوالي نصف عام فقط، تم إقالة شاهين، حيث لم يقدم بوروسيا دورتموند أداءً مقنعًا بشكل مستمر وكان يواجه خطر الخروج من دوري أبطال أوروبا. وكان سوق الانتقالات الصيفي لدورتموند في عام 2024 قد حظي بالكثير من الثناء.

    مع سيرهو جيراسي، جاء أخيراً المهاجم الذي كان قادراً على جعل الناس ينسون هالاند، على الأقل إلى حد ما، بعد تأخير دام عامين. بالإضافة إلى ذلك، جلب كيل ثلاثة لاعبين من المنتخب الألماني إلى دورتموند، وهم فالدمر أنتون وماكسيميليان باير وباسكال غروس. على الرغم من عودة غروس إلى برايتون في أوائل عام 2026، إلا أن جميع هذه التعاقدات كانت جيدة في نهاية المطاف، حيث يُعد أنتون وباير وغيراسي حالياً من أهم لاعبي بوروسيا. ساعد باير في بيع دونييل مالين إلى أستون فيلا في أوائل عام 2025 مقابل 25 مليون يورو. تولى أنتون الإرث الثقيل لأيقونة النادي ماتس هوملز، الذي لم يحصل على عقد جديد في عام 2024، بشكل مرضٍ على الأقل. ويقدم جيراسي أهدافًا موثوقة في الغالب، على الرغم من بعض الضوضاء والضعف في بعض الأوقات.

    بالإضافة إلى ذلك، نجح كيل في تصحيح الخطأ الذي ارتكبه مع شاهين بتعيين كوفاتش. ساهم الكرواتي في وصول دورتموند إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، واستقر الفريق بشكل ملحوظ، ومن المتوقع أن يحسم بوروسيا دورتموند تأهله إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم دون أي قلق يذكر.

    ومع ذلك، شهدت فترات الانتقالات الأخيرة بعض الإخفاقات التي لا تزال تثير التساؤلات حتى اليوم. على سبيل المثال، وافق دورتموند في صفقة إعارة يان كوتو من مانشستر سيتي في صيف 2024 على التزام شراء تم الوفاء به بسرعة كبيرة. وهكذا اضطر دورتموند إلى دفع 25 مليون يورو كرسوم انتقال للظهير الأيمن، الذي لم يتمكن من إقناع الجميع بأدائه بشكل ثابت خلال العام ونصف العام الذي قضاه حتى الآن في ويستفاليا، وغالبًا ما يكون مجرد لاعب بديل.

    ولتعزيز العمق في مركز قلب الدفاع، انضم آرون أنسيلمينو على سبيل الإعارة من تشيلسي الصيف الماضي. في البداية، بدا الأمر صفقة ممتازة، حيث أظهر الأرجنتيني إمكاناته الكبيرة على الفور في مبارياته الأولى، لكنه غاب مرارًا وتكرارًا بسبب الإصابات. وبعد مشاركات قليلة فقط، اضطر للعودة إلى البلوز في الشتاء، ثم تم إعارته إلى ستراسبورغ. كانت هذه كارثة حقيقية، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن بوروسيا دورتموند يلعب تحت قيادة كوفاتش بخط دفاع ثلاثي، وأن المدافعين الوسطيين المتمرسين والجاهزين للعب أصبحوا الآن سلعة نادرة في تشكيلة الفريق.

    لكن ربما يستفيد دورتموند من هذا الخطأ الكبير في تخطيط التشكيلة في وقت لاحق. على أي حال، أظهر لوكا ريجاني، البالغ من العمر 18 عامًا فقط، والذي اضطر للمساعدة في وقت الحاجة، أنه ربما يكون واعدًا أكبر للمستقبل. وقد كافأه دورتموند على الانطباعات الجيدة التي تركها بتمديد عقده. وفي الوقت نفسه، كان التعاقد مع دانيال سفينسون صفقة رائعة، حيث دفع دورتموند ثمانية ملايين يورو فقط مقابل اللاعب الذي يُعد "السيد الموثوق" في الجانب الأيسر.

    ثم هناك بعض الصفقات المكلفة التي قد يكون بوروسيا دورتموند ممتنًا لها كثيرًا في المستقبل. على سبيل المثال، كان جوب بيلينغهام أحد اللاعبين المفضلين للمدرب البالغ من العمر 46 عامًا في الصيف الماضي، وتغلب بوروسيا على منافسين كبار في السباق على الموهبة الواعدة في خط الوسط، وحصل في النهاية على خدماته مقابل 30.5 مليون يورو. اتسمت الأشهر الأولى لبيلينغهام مع بوروسيا دورتموند بالمشاكل والأداء غير المرضي في الغالب، لكن إمكانات اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا هائلة - وقد أصبحت واضحة بشكل متزايد مؤخرًا. زاد وقت مشاركة بيلينغهام، وكذلك استقراره وقيمته المضافة للفريق. قد يستمتع دورتموند كثيرًا بهذا الشاب في السنوات القادمة.

    وينطبق هذا أيضًا على فابيو سيلفا، الذي جاء من ولفرهامبتون ليكون بديلاً وخليفة محتملاً لغويراسي على المدى المتوسط. وكذلك بالنسبة لكارني تشوكويميكا، الذي يظهر مرارًا وتكرارًا بوادر موهبته المتميزة. إذا بقي خاليًا من الإصابات بشكل دائم، فقد يكون الأمر قد استحق العناء، حيث تمكن كيل من جلب لاعب الوسط هذا من تشيلسي إلى بوروسيا دورتموند بشكل نهائي بعد جهود دؤوبة.

    أياً كان من سيخلف كيل: إذا جدد شلوتربيك عقده بعد نميشا، فسيجد في بوروسيا دورتموند تشكيلة تتمتع بجودة عالية وبالعمق اللازم، والتي يمكنها السعي وراء أهداف كبيرة مع إضافة أو اثنتين من اللاعبين المتميزين. مع القرارات بعدم تجديد عقود يوليان براندت وساليه أوزكان وسولي، هناك حاجة إلى تغيير بسيط في الهيكل. ما يجب أن يركز عليه دورتموند في الوقت الحالي فيما يتعلق باللاعبين الجدد: لاعب مؤثر ليحل محل براندت ومدافع داخلي آخر يضمن اتساع خط الدفاع ويمكنه إثراء الهجوم أكثر مما كان يفعله سولي مؤخرًا. كل ما عدا ذلك يعتمد أيضًا على القرارات المستقبلية التي لم تُتخذ بعد بشأن نجوم كبار مثل كريم أدييمي أو جيراسي.

  • المحطات التي مر بها سيباستيان كيل كلاعب محترف ومسؤول


    الفترة

    الدور

    النادي

    1998 إلى 2000

    لاعب

    هانوفر 96

    2000 إلى 2002

    لاعب

    SC فرايبورغ

    2002 إلى 2015

    لاعب

    بوروسيا دورتموند

    2018 حتى 2022

    مدير قسم التراخيص

    بوروسيا دورتموند

    2022 حتى مارس 2026

    المدير الرياضي

    بوروسيا دورتموند


الدوري الألماني
شتوتجارت crest
شتوتجارت
شتوتجارت
بوروسيا دورتموند crest
بوروسيا دورتموند
دورتموند