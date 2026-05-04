قد يخضع لجراحة والغياب سيصل إلى خمسة أشهر.. ريال مدريد يصدر بيانًا بشأن إصابة ميندي!

تفاقمت الأوضاع الطبية في فالديبيباس بعد أن أكد النادي تعرض أحد أعمدة دفاعه لإصابة خطيرة. وبعد إجراء سلسلة من الفحوصات الطبية، أعلن النادي أن ميندي قد تم تشخيص إصابته بتمزق في وتر العضلة المستقيمة الفخذية في ساقه اليمنى.

وقد وقعت الإصابة بعد عشر دقائق فقط من بدء المباراة ضد إسبانيول، حيث أشارت ردود فعل اللاعب الفورية إلى وجود تمزق كبير.

غياب ميندي يترك فجوة كبيرة في خط الدفاع في مرحلة حاسمة من الموسم. أشار بيان النادي إلى أن حالة اللاعب لا تزال قيد المتابعة، لكن صحيفةماركا أفادت بأن الطاقم الطبي واللاعب يدرسان بالفعل ضرورة إجراء تدخل جراحي لضمان الشفاء التام.