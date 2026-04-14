هذه هي الأرقام العالمية ذاتها التي كان يحققها عاماً بعد عام في باريس سان جيرمان، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يجادل في أن مبابي ليس من بين أكثر لاعبي جيله حسماً. فهو لا يرحم عندما تلوح له فرصة التسجيل، وغالباً ما يصنع الثغرات بنفسه، مستفيداً من سرعته وقوته ورشاقته فوق البشرية لمراوغة المدافعين متى شاء.

لكن للأسف، ومع اتساع سمعة مبابي، تضخم غروره أيضاً. ابن الـ27 عاماً لا يكون سعيداً تماماً إلا إذا كان هو الرجل الأول، وباعتباره الأصل الأعلى قيمة في دفاتر مدريد، فإنهم يسايرونه. لم يتقبل مبابي أبداً لعب دور ثانوي خلف أمثال نيمار وعثمان ديمبيلي خلال فترة وجوده في حديقة الأمراء، وواصل المطالبة بالمكانة الخاصة نفسها في سانتياغو برنابيو على حساب فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام.

ليس من قبيل المصادفة أن باريس سان جيرمان لم يفز بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا إلا بعد رحيل مبابي. لقد جعلهم فريقاً أحادي البُعد أكثر مما ينبغي، وهي المشكلة نفسها التي يواجهها ريال الآن. لا بد من تغيير الوضع القائم، وإلا فإنهم يخاطرون فعلاً بأن يصبحوا مجرد مكمّلين على الصعيدين المحلي والأوروبي في المستقبل المنظور.