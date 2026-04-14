Kylian Mbappe Real Madrid GFXGOAL
James Westwood

قد يجعل نهج ريال مدريد المُحبط الذي يتمحور حول كيليان مبابي الفريقَ معتادًا على الاكتفاء بأدوار ثانوية بانتظام في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني

مقال رأي
من منظور فردي، كان انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر عام 2024 نجاحاً مدوّياً. فقد سجّل المهاجم الفرنسي الذي لا يشبع 83 هدفاً في أول 97 مباراة له مع لوس بلانكوس، منها 39 هدفاً في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي، وهو رقم لا يتفوّق عليه سوى هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ بين جميع لاعبي الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

هذه هي الأرقام العالمية ذاتها التي كان يحققها عاماً بعد عام في باريس سان جيرمان، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يجادل في أن مبابي ليس من بين أكثر لاعبي جيله حسماً. فهو لا يرحم عندما تلوح له فرصة التسجيل، وغالباً ما يصنع الثغرات بنفسه، مستفيداً من سرعته وقوته ورشاقته فوق البشرية لمراوغة المدافعين متى شاء.

لكن للأسف، ومع اتساع سمعة مبابي، تضخم غروره أيضاً. ابن الـ27 عاماً لا يكون سعيداً تماماً إلا إذا كان هو الرجل الأول، وباعتباره الأصل الأعلى قيمة في دفاتر مدريد، فإنهم يسايرونه. لم يتقبل مبابي أبداً لعب دور ثانوي خلف أمثال نيمار وعثمان ديمبيلي خلال فترة وجوده في حديقة الأمراء، وواصل المطالبة بالمكانة الخاصة نفسها في سانتياغو برنابيو على حساب فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام.

ليس من قبيل المصادفة أن باريس سان جيرمان لم يفز بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا إلا بعد رحيل مبابي. لقد جعلهم فريقاً أحادي البُعد أكثر مما ينبغي، وهي المشكلة نفسها التي يواجهها ريال الآن. لا بد من تغيير الوضع القائم، وإلا فإنهم يخاطرون فعلاً بأن يصبحوا مجرد مكمّلين على الصعيدين المحلي والأوروبي في المستقبل المنظور.

    غزير التهديف ومقارنات برونالدو

    سيكون من غير المنصف عدم منح مبابي حقه من الإشادة؛ فقد كان شبه لا يُوقَف في النصف الأول من الموسم. سجّل 27 هدفاً، جاء أربعة منها في عرضه اللافت أمام أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا ليمنح ريال فوزاً مثيراً بنتيجة 4-3. كما أحرز الهدف الافتتاحي في فوز كلاسيكو بنتيجة 2-1 على برشلونة في أكتوبر، وهو ما منح لوس بلانكوس تقدماً بفارق خمس نقاط في صدارة الليغا بعد 10 مباريات.

    كانت المقارنات مع أيقونة البرنابيو كريستيانو رونالدو تتوالى في تلك المرحلة، ما دفع مبابي إلى رد متواضع. وقال لصحيفة ماركا: «أريد أن أسلك طريقي الخاص. إن ذِكري إلى جانب كريستيانو شرف بحد ذاته، لكنني أريد فقط أن أشق طريقي بنفسي، وأساعد الفريق، وأفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب».

    سجّل مبابي ثمانية أهداف أخرى في آخر ثماني مباريات لريال في الليغا عام 2026، لكن الجدل حول ما إذا كان فعلاً يساعد الفريق عاد للظهور مع تراجع النتائج. لم يفز رجال تشابي ألونسو سوى بأربعٍ من تلك المباريات، ما أتاح لبرشلونة العودة بقوة وانتزاع زمام السباق على اللقب.


    تراجع كبير تحت قيادة أربيلوا

    بعد هزيمة مخيبة للآمال في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة في 12 يناير/كانون الثاني، والتي غاب عنها مبابي بسبب إصابة في الركبة، أُقيل ألونسو، وسارع ريال إلى ترقية ألفارو أربيلوا من مدرب كاستيا إلى مدرب الفريق الأول. ومع ذلك، لم يُسهم هذا التغيير على مقاعد البدلاء كثيراً في وقف تراجع النادي.

    وبالانتقال إلى الوقت الحاضر، يتصدر برشلونة جدول الليغا بفارق تسع نقاط مع تبقي سبع مباريات فقط، فيما يواجه ريال مهمة شاقة لبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد خسارته مباراة الذهاب على أرضه في مواجهة ربع النهائي أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-1. ولم يشرف أربيلوا سوى على فوز واحد في آخر أربع مباريات، وكانت الخسارة 2-1 أمام مايوركا هي النقطة الأدنى، كما تراجع مستوى مبابي بشكل حاد.

    لم يسجل سوى هدف وحيد في آخر سبع مباريات له مع النادي، بينما هبطت نسبة تحويل تسديداته من ذروة سابقة بلغت 25% في موسم 2025-26 إلى 4%، وفقاً لـ دياريو AS. ويبدو أن مبابي فقد حسه التهديفي في أسوأ توقيت ممكن بالنسبة لريال.

    بل إنّه، في تعادل مخيب 1-1 مع جيرونا على ملعب برنابيو يوم الجمعة، سجّل بطل كأس العالم حصيلة متواضعة من الأهداف المتوقعة على المرمى (xGOT) بلغت 0.14. كما فقد الكرة 20 مرة، وفاز بأربع فقط من أصل 17 مواجهة أرضية، ولم ينجح في ربط اللعب بفاعلية أو تقديم إسهام كبير من دون كرة.

    لمحة عن نظام أفضل

    لكن الأمور لم تكن سيئة بالكامل لريال تحت قيادة أربيلوا. فبين أواخر فبراير وأواخر مارس، فازوا في ست مباريات من أصل سبع، متغلبين على بنفيكا ومانشستر سيتي ذهاباً وإياباً في دوري أبطال أوروبا، بينما اكتسحوا إلتشي 4-1 في الليغا. ومن اللافت أن مبابي كان غائباً خلال هذه الفترة أثناء تلقيه العلاج من التواء بسيط مزعج في الركبة.

    كما تفوق لوس بلانكوس بصعوبة على أتلتيكو مدريد 3-2 في ديربي مثير، مع مشاركة مبابي لمدة 26 دقيقة فقط في الدقائق الأخيرة قادماً من مقاعد البدلاء. حوّل أربيلوا الخطة من 4-3-3 إلى 4-4-2 أكثر تماسكاً مع فينيسيوس وبراهيم دياز في المقدمة، وبدا ريال فوراً فريقاً أكثر توازناً.

    وبالاعتماد على عرض الملعب بشكل حقيقي، استعاد فينيسيوس مستواه في 2023-24، عندما أنهى سباق الكرة الذهبية في المركز الثاني، وكان فيديريكو فالفيردي يندفع نحو منطقة الجزاء في كل فرصة، مسنوداً بشكل لافت بأوريلين تشواميني. ولم يُؤخذ على أحد تقصير دفاعي أيضاً.

    وبعبارة أخرى، لعب ريال كفريق، وهو ما لا يحدث ببساطة عندما يكون مبابي على أرض الملعب. عاد أربيلوا إلى خطة «إطعام مبابي» بأي ثمن أمام مايوركا وجيرونا، وحصد لوس بلانكوس نقطة واحدة بدلاً من ست. ليس لديهم خطة بديلة عندما تقطع الفرق المنافسة الإمداد عن الدولي الفرنسي، أو عندما يمر ببساطة بيوم سيئ أمام المرمى، وهو ما أصبح يتكرر أكثر.

    الطيّ في المناسبة الكبرى

    فشل مدريد في الفوز بلقب كبير في موسم مبابي الأول، رغم حصيلته البالغة 44 هدفًا. لقد سجل 31 هدفًا في الليغا وحدها، أي ما يقارب نصف حصيلة ريال النهائية البالغة 78 هدفًا، وهي أقل بتسعة مما حققه الفريق ككل عندما أحرز اللقب في الموسم السابق.

    وتفككوا أيضًا في أكبر المباريات. كان مبابي عديم التأثير تمامًا في خسارة ريال 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب أمام أرسنال في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وعلى الرغم من أنه هز الشباك خمس مرات في أول أربع مباريات كلاسيكو له، فإن برشلونة فاز بها جميعًا. بدأ ريال يعول بشكل أعمى على لحظات سحر من مبابي لتجاوز العقبات، متخليًا عن النهج الذي كان قد جلب لهم أيضًا لقبهم الأوروبي الخامس عشر القياسي.

    وقد استمر هذا التوجه هذا الموسم، مع تقديم مبابي مردودًا متقطعًا فقط. لقد سجل أهدافًا أكثر ضد برشلونة وأتلتيكو، ومنح ريال طوق نجاة بهدفه في مباراة الذهاب من مواجهتهم في دوري الأبطال أمام بايرن، لكن عندما تأخروا 1-0 أمام ليفربول في مرحلة الدوري، عجز مبابي عن تسديد أي كرة على المرمى في أداء باهت كاد يكون مجهولًا.

    وفي أغلب الأحيان، حين كان ريال تحت الضغط، كان مبابي ينهار. كان سيئًا على نحو خاص في الخسارة 2-1 خارج الديار أمام أوساسونا في فبراير، مسجلًا مجموع أهداف متوقعة (xG) بلغ 0.3، بينما فشل في إتمام أي مراوغة أو تقديم أي مساهمة دفاعية واحدة.

    والحقيقة القاسية هي أن ريال تراجع إلى الوراء منذ وصول مبابي. بات برشلونة الآن وبفارق كبير أفضل فريق في الليغا، وقد يصنع سلالة من الألقاب إذا لم يصحح غريمه اللدود مساره.

    عقلية كسولة

    استخدم لويس إنريكي أسطورة الـNBA مايكل جوردان بشكل مشهور لتوجيه رسالة إلى مبابي بشأن أهمية الدفاع من المقدمة في العام الأخير للفرنسي مع باريس سان جيرمان. وقال مدرب باريس سان جيرمان: "كان مايكل جوردان يمسك جميع زملائه من كراتهم ويدافع كابن عاهرة". وأضاف: "عليك أن تكون قدوة، أولاً كإنسان وكلاعب، للمضي قدماً".

    ومن الممكن أن مدرب باريس سان جيرمان قد أسدى أيضاً تلك النصيحة إلى ديمبيلي عندما تولّى دور المهاجم الأول للفريق، لأن الفاشل في برشلونة تحوّل فجأة إلى وحش ضغطٍ بلا هوادة مع اندفاع عملاق الدوري الفرنسي نحو ثلاثية تاريخية في 2024-25. كما كوفئ ديمبيلي بأول كرة ذهبية في مسيرته، بينما حلّ مبابي سابعاً في تصويت 2025، بعدما بدا أنه نسي كلمات لويس إنريكي بعد انتقاله من باريس إلى مدريد.

    لا يعتقد مبابي أنه بحاجة إلى العمل بالقدر نفسه الذي يعمل به زملاؤه، كما اعترف في بودكاست ذا بريدج خلال فترة التوقف الدولي في مارس. وقال: "أنا لاعب يدافع أقل قليلاً من الآخرين، وأحياناً قد تكون هذه مشكلة. صحيح أنني أفعل ذلك أقل، لكنني ألاحظ أنه عندما أفعله فإنه يؤثر حقاً على الفريق. في ريال مدريد، عندما أفعله، يمكنك أن ترى أن الجميع الآخرين يفعلونه أيضاً".

    تلك العقلية هي تحديداً سبب أنه لم يفز قط بالكرة الذهبية أو بدوري أبطال أوروبا. وبدلاً من بذل جهدٍ حقيقي لتحسين ذلك الجانب من لعبه، يلقي مبابي بالمسؤولية على غيره. إنه يلمح أساساً إلى أنه لو أن بقية لاعبي ريال واصلوا الركض حتى الإنهاك، فلن يهمّ كسلُه.

    الأمر يهمّ مهما حاول تبريره. ضغط مدريد سهل الاختراق لأن مبابي يهمل القيام بأي تضييق على حامل الكرة، ولا يحاول حتى العودة جرياً. وما يبعث على قلقٍ أكبر أنه لا يقوم بعمله كمهاجمٍ صريح عندما تكون الكرة بحوزة ريال، إذ يتحرك إلى الأطراف بدلاً من مهاجمة منطقة الجزاء كما كان يفعل ببراعة آخر رقم 9 عظيم للنادي، كريم بنزيما.

    تفوّق عليه كين

    مساء الأربعاء، سيكون على مبابي مرة أخرى أن يبذل جهداً كبيراً لمحاولة التفوق على مهاجم صريح متفوّق يتمثل في هاري كين، شريطة أن يتعافى من جرحٍ سيّئ في الرأس تعرّض له في مباراة جيرونا. كان كين سبباً رئيسياً في تمكّن بايرن من التفوق على ريال في البرنابيو، وليس فقط بسبب تسديدته القوسية الجميلة من على حافة منطقة الجزاء التي حسمت الفوز 2-1.

    كما أن قائد إنجلترا قدّم تناغماً رائعاً مع سيرج غنابري في البناء لهدف بايرن الافتتاحي، وصنع فرصة كبيرة أخرى، وقطع 10.5 كيلومترات في أداءٍ مجتهد على عادته، بينما لم يركض مبابي سوى 9.3. يستطيع بايرن الاعتماد على كين ليكون هدافهم الأبرز وصانع لعبهم، مطمئنين إلى أنه سيبذل جهداً أيضاً دون كرة.

    على النقيض الصارخ، مبابي يعتمد كلياً على اللحظات. هو قادر على قلب المباراة في لمح البصر، لكنه يثير الإحباط بقدر ما يبهر. وليس لأنه يفتقر إلى الغرائز الطبيعية للمهاجم أيضاً، إذ قام باندفاعة رائعة نحو القائم البعيد ليحوّل عرضية ترينت ألكسندر-أرنولد في وقت متأخر ضد بايرن؛ لكنه ببساطة لا يضع نفسه في تلك المراكز بالقدر الكافي.

    أربيلوا ليس مُلزماً بإشراك مبابي أساسياً. يمكنه دفع دياز أو أردا غولر إلى العمق، أو إشراك غونزالو غارسيا، وسيعمل ريال بكفاءة أكبر. وقد يرحّب معظم المدريديستا حتى بإبعاد مبابي إلى مقاعد البدلاء لفترة، إذا كان موقع أُنشئ حديثاً يعدّ تنازلياً الأيام المتبقية في عقد خريج أكاديمية موناكو مؤشراً على ذلك.

    مبابي بحاجة إلى صدمة واقع، هذا مؤكد. وإذا خرج ريال من دوري أبطال أوروبا مجدداً من الدور ربع النهائي، فقد يُجبرون على منحه إياها، أو البدء بالبحث عن مهاجمٍ جديد.

