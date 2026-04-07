قد يتولى نيمار ملكية ملعب تدريب سانتوس مع الكشف عن تفاصيل صادمة بشأن دين بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني مستحق للنجم البرازيلي
تمت الموافقة على الحسابات المالية وسط وثائق مسرّبة
وفقًا لتقارير من إستاداووسبورت إنسايدر، أقرّ سانتوس رسميًا بدَين قدره 13 مليون جنيه إسترليني لصالح شركة NR Sports، شركة حقوق الصورة التي يديرها والد اللاعب. وقد ظهر هذا الكشف إلى العلن قبل ساعات فقط من اجتماع المجلس التداولي للنادي يوم الاثنين للموافقة على الحسابات المالية لعام 2025. وصوّت المجلس على إقرار البيانات المالية بـ109 أصوات مؤيدة و37 معارضة وامتناع واحد، مانحًا الرئيس مارسيلو تيكسيرا نسبة موافقة بلغت 74%. غير أن الجلسات طغت عليها تفاصيل ملحق العقد الموقّع في 30 ديسمبر، والذي أبرز العبء الثقيل الواقع على كاهل النادي.
شروط السداد وغرامات التخلف الفوري عن السداد
تم تقسيم الالتزام المالي الضخم إلى جزأين. يجب على النادي أولاً دفع 4 ملايين جنيه إسترليني على خمس دفعات شهرية بقيمة 760 ألف جنيه إسترليني بين يناير ومايو 2026، من دون أي تصحيح مالي. بعد ذلك، يتم سداد المبلغ المتبقي وقدره 9 ملايين جنيه إسترليني على 43 دفعة شهرية بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني بدءًا من يونيو، لكن هذا الجزء سيُعدَّل وفقًا للتضخم باستخدام مؤشر IPCA/FGV. الهدف العام هو تصفية الدين بحلول أوائل عام 2030. والأهم أنه إذا أخفق سانتوس في سداد قسط واحد، فقد وافق النادي على بند تسريع يُلزمه بدفع كامل رصيد الـ9 ملايين جنيه إسترليني فورًا نقدًا.
ساحة التدريب في خطر والروابط السياسية
لتأمين هذا الاتفاق، عرض سانتوس مركز «سي تي مينينوس دا فيلا»، قاعدة أكاديمية الشباب الشهيرة التابعة له، كضمان قانوني عيني. وإذا تخلف النادي عن سداد الدين، فقد يتمكن ممثلو المهاجم البالغ من العمر 34 عاماً من وضع اليد على العقار. ويتضمن العقد أيضاً شروطاً سياسية صارمة لحماية الدائنين. ويجب سداد الدين كاملاً على الفور إذا فشل تيكسيرا في الفوز بإعادة انتخابه في ديسمبر 2026، أو إذا قرر النادي التحول إلى هيكل ملكية مؤسسي. وهذا يترك النادي معتمداً بالكامل على قيادته الحالية ويحد من مرونته الإدارية خلال السنوات المقبلة.
ارتفاع إجمالي الدين
لا تزال الصورة المالية الأوسع قاتمة، إذ شهد النادي ارتفاع إجمالي ديونه إلى 146 مليون جنيه إسترليني. وبلغت الالتزامات قصيرة الأجل 53 مليون جنيه إسترليني، وارتفعت الأجور غير المدفوعة إلى أكثر من مليوني جنيه إسترليني بحلول نهاية عام 2025. وعلى الرغم من هذه القيود المالية الشديدة، لا يزال اللاعب مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بفريق طفولته.