بعد الخروج المأساوي لإيطاليا في مباريات الملحق المؤهلة لكأس العالم أمام البوسنة، وما ترتب على ذلك من غياب عن بطولة كأس العالم التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أصبح المدرب جينارو غاتوزو على وشك الإقالة. وتشير صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الآن بشكل مفاجئ إلى بيب غوارديولا كأحد المرشحين المحتملين لخلافته.
ترجمه
قد يتخذ بيب جوارديولا خطوة لافتة للغاية بعد رحيله عن مانشستر سيتي
في الآونة الأخيرة، تكررت الشائعات حول احتمال رحيل غوارديولا مبكراً عن مانشستر سيتي، حيث لا يزال الإسباني مرتبطاً بعقد حتى عام 2027.
ومع ذلك، يبدو أن انتقاله في الصيف أمر غير مرجح، في حين أن البحث في إيطاليا عن خليفة لغاتوسو، وفقًا لفابريزيو رومانو، قد بدأ بالفعل على قدم وساق.
ويُعتبر ماسيميليانو أليجري المرشح المفضل للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لكن تعيينه يبدو غير واقعي أيضًا، حيث من غير المرجح أن يحصل مدرب ميلان على موافقة ناديه، الذي يرتبط بعقد حتى عام 2027.
لذلك يبدو أن الأمر سيتحول إلى منافسة بين روبرتو مانشيني وأنطونيو كونتي. ففي حين أن الأول مرتبط حالياً بعقد مع نادي السد في السعودية حتى عام 2028، فإن كونتي مرتبط بنادي نابولي حتى عام 2027.
وبالنسبة لكليهما، فإن هذا يعني العودة إلى تدريب المنتخب الوطني. فقد شغل كونتي منصب مدرب المنتخب الإيطالي من عام 2014 حتى عام 2016. أما مانشيني، فقد شغل هذا المنصب من عام 2018 حتى عام 2023 وفاز مع المنتخب الإيطالي بلقب بطولة أمم أوروبا عام 2021.